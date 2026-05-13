Tunkkaustapahtumista kesäkäyttöä laskettelurinteille – ”Se olisi enemmän kuin kiipeäminen Mt. Blancille”

Ei. Mitään. Järkeä.

Näin tiivistää oman olemuksensa NUTS Köykkyri -tunkkaustapahtuma marraskuun lopussa.

Tunkkauksessa kivutaan mäki ylös ja laskeudutaan uudelleen mäen juurelle. Kerta toisensa jälkeen. Suurin osa käyttää kiipeämisessä apuna kävelysauvoja.

”Ei siinä suuresti järkeä ole, mutta ehkä juuri siksi porukkaa tuleekin”, sanoo järjestäjä NUTS – Northern Ultra Trail Servicen Jouko Kaarteenaho.

Suomen pienimmällä laskettelurinteellä Oulun lähellä Kempeleessä vuodesta 2014 järjestetty tapahtuma on viime vuosina myyty loppuun. Marraskuun 2025 tapahtumassa tarjolla olleet 300 paikkaa varattiin 18 tunnissa.

Tunnelma tiivistyy sadoille metreille

Tunkkaus on yleistynyt polkujuoksun suosion myötä. Kiipeäminen kehittää erityisesti polkujuoksijan peruskuntoa, lajivoimaa sekä henkistä kanttia.

Pääkaupunkiseudulla suosittuja tunkkausmäkiä ovat muun muassa Malminkartanon täyttömäki, Paloheinä sekä Salmen entinen laskettelurinne Vihdissä.

Pääkaupunkiseudun kasvava tunkkaustapahtuma on Nuuksion Tonni elokuun puolivälissä ulkoilufestari Nouxfestin yhteydessä. Tapahtumassa kuljetaan 68 metrin korkuista reittiä Swinghillin laskettelurinteessä 15 kertaa ylös ja alas. Kokonaisnousua kertyy 1020 metriä.

Paikkoja on 150 osallistujalle.

”Tunkkaustapahtumassa voi olla hyvin tiivis tunnelma, kun liikutaan koko ajan samalla lyhyellä reitillä. Fiilis on hieman kuin stadionia kiertäessä, ja osallistujat näkevät, kuka löytää uuden vaihteen ja kuka kaipaa eniten tsemppaamista”, sanoo Nouxfestin pääkoordinaattori Terho Lahtinen.

Nousu Euroopan katolle

Suomen tunkkaustapahtumien suurimmat nousut ovat tarjolla Kolin kansallismaisemassa elokuun alussa.

Ipatin tunkkaus -tapahtuman areenana on Vaarojen maratoninkin reiteiltä tuttu Kolin laskettelurinne.

”Pisimmässä sarjassa on aikaa kahdeksan tuntia. Jos jaksaa nousta huipulle kolme kertaa jokaisen tunnin aikana, kerää samalla yli 5000 nousumetriä. Se olisi enemmän kuin kiipeäminen merenpinnan tasolta Euroopan korkeimmalle huipulle Mt. Blancille”, sanovat tapahtumareitin omiin harjoitusmaastoihinsa suunnitelleet Antti ja Eini Eronen.

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Kutsu toimituksille:

Tervetuloa testaamaan tunkkausta itse tai haastattelemaan osallistujia.

Kun otat yhteyttä tapahtumajärjestäjiin, he voivat hakea osallistujien joukosta henkilöitä mahdollisia haastatteluja ja kuvauksia varten.

Yhteystiedot löydät alta.





INFO: Tunkkaus lajina ja kolme tunkkaustapahtumaa