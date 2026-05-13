Northern Ultra Trail Service NUTS Oy

Tunkkaustapahtumista kesäkäyttöä laskettelurinteille – ”Se olisi enemmän kuin kiipeäminen Mt. Blancille”

10.6.2026 07:23:31 EEST | Northern Ultra Trail Service NUTS Oy | Tiedote

Jaa

Polkujuoksun vanavedessä yleistyvät tunkkaustapahtumat kokoavat satoja kuntoilijoita kiipeämään laskettelurinteitä peräkanaa. Suosituimpien tapahtumien paikat myydään tunneissa. 

Moni käyttää tunkkausrinteessä apunaan sauvoja. Kuva: Nuuksion Tonni 2025, kuvaaja Poppis Suomela.
Moni käyttää tunkkausrinteessä apunaan sauvoja. Kuva: Nuuksion Tonni 2025, kuvaaja Poppis Suomela.

Ei. Mitään. Järkeä.

Näin tiivistää oman olemuksensa NUTS Köykkyri -tunkkaustapahtuma marraskuun lopussa.

Tunkkauksessa kivutaan mäki ylös ja laskeudutaan uudelleen mäen juurelle. Kerta toisensa jälkeen. Suurin osa käyttää kiipeämisessä apuna kävelysauvoja.

”Ei siinä suuresti järkeä ole, mutta ehkä juuri siksi porukkaa tuleekin”, sanoo järjestäjä NUTS – Northern Ultra Trail Servicen Jouko Kaarteenaho.

Suomen pienimmällä laskettelurinteellä Oulun lähellä Kempeleessä vuodesta 2014 järjestetty tapahtuma on viime vuosina myyty loppuun. Marraskuun 2025 tapahtumassa tarjolla olleet 300 paikkaa varattiin 18 tunnissa.

Tunnelma tiivistyy sadoille metreille

Tunkkaus on yleistynyt polkujuoksun suosion myötä. Kiipeäminen kehittää erityisesti polkujuoksijan peruskuntoa, lajivoimaa sekä henkistä kanttia.

Pääkaupunkiseudulla suosittuja tunkkausmäkiä ovat muun muassa Malminkartanon täyttömäki, Paloheinä sekä Salmen entinen laskettelurinne Vihdissä.

Pääkaupunkiseudun kasvava tunkkaustapahtuma on Nuuksion Tonni elokuun puolivälissä ulkoilufestari Nouxfestin yhteydessä. Tapahtumassa kuljetaan 68 metrin korkuista reittiä Swinghillin laskettelurinteessä 15 kertaa ylös ja alas. Kokonaisnousua kertyy 1020 metriä. 

Paikkoja on 150 osallistujalle.

”Tunkkaustapahtumassa voi olla hyvin tiivis tunnelma, kun liikutaan koko ajan samalla lyhyellä reitillä. Fiilis on hieman kuin stadionia kiertäessä, ja osallistujat näkevät, kuka löytää uuden vaihteen ja kuka kaipaa eniten tsemppaamista”, sanoo Nouxfestin pääkoordinaattori Terho Lahtinen.

Nousu Euroopan katolle      

Suomen tunkkaustapahtumien suurimmat nousut ovat tarjolla Kolin kansallismaisemassa elokuun alussa.

Ipatin tunkkaus -tapahtuman areenana on Vaarojen maratoninkin reiteiltä tuttu Kolin laskettelurinne.

”Pisimmässä sarjassa on aikaa kahdeksan tuntia. Jos jaksaa nousta huipulle kolme kertaa jokaisen tunnin aikana, kerää samalla yli 5000 nousumetriä. Se olisi enemmän kuin kiipeäminen merenpinnan tasolta Euroopan korkeimmalle huipulle Mt. Blancille”, sanovat tapahtumareitin omiin harjoitusmaastoihinsa suunnitelleet Antti ja Eini Eronen.     

---

Kutsu toimituksille: 

  • Tervetuloa testaamaan tunkkausta itse tai haastattelemaan osallistujia.
  • Kun otat yhteyttä tapahtumajärjestäjiin, he voivat hakea osallistujien joukosta henkilöitä mahdollisia haastatteluja ja kuvauksia varten.  
  • Yhteystiedot löydät alta.

INFO: Tunkkaus lajina ja kolme tunkkaustapahtumaa

  • Tunkkaus: Tutustu tunkkaukseen Juoksija-lehden videovinkkien avulla
  • Ipatin Tunkkaus
    • Päivämäärä: 1.8.2026
    • Paikka: Kolin laskettelurinne, Kolin kansallispuisto, Lieksa
    • Mitä: 3, 6 ja 8 tunnin sarjat. Reitti nousee hissilinjaa pitkin Ipatinvaaran huipulle, josta avautuvat näkymät Kolin kansallismaisemaan.   
    • Kotisivut
  • Nuuksion Tonni
    • Päivämäärä: 14.8.2026
    • Paikka: Swinghillin laskettelurinne, Espoo
    • Mitä: Osa Nouxfest-tapahtumaa. Ylämäki kilparinteessä, alas loivempaa perherinnettä. Osallistujakatto 150 henkilöä.
    • Kotisivut 
  • Nuts Köykkyri
    • Päivämäärä (alustava): 21.11.2026
    • Paikka: Suomen pienin laskettelukeskus, Hiihtokeskus Köykkyri, Kempele
    • Mitä: Mäkijuoksupikkujoulut, osallistujakatto 300 aikuista ja 50 junioria
    • Kotisivut ja videonäkymiä

Avainsanat

tunkkauspolkujuoksunouxfestmäkijuoksunuts köykkyrikoliipatin tunkkausnuuksion tonni

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Lyhyillä reiteillä tunnelma tiivistyy. Kuva Suomen pienimmästä laskettelukeskuksesta Kempeleen Köykkyristä ja NUTS Köykkyri -tapahtumasta.
Lyhyillä reiteillä tunnelma tiivistyy. Kuva Suomen pienimmästä laskettelukeskuksesta Kempeleen Köykkyristä ja NUTS Köykkyri -tapahtumasta.
Kuva: Rami Valonen
Lataa
Lumi ja pikkujoulutunnelma ovat värittäneet marraskuista NUTS Köykkyri -tapahtumaa.
Lumi ja pikkujoulutunnelma ovat värittäneet marraskuista NUTS Köykkyri -tapahtumaa.
Kuva: Rami Valonen
Lataa
Ipatin Tunkkaus -tapahtumassa elokuun alussa osallistujat nousevat laskettelurinteen hissilinjaa pitkin Ipatinvaaran huipulle Kolin kansallispuistossa. Huipulta avautuvat näkymät kansallismaisemaan.
Ipatin Tunkkaus -tapahtumassa elokuun alussa osallistujat nousevat laskettelurinteen hissilinjaa pitkin Ipatinvaaran huipulle Kolin kansallispuistossa. Huipulta avautuvat näkymät kansallismaisemaan.
Kuva: Eini Eronen
Lataa
Alamäessä vauhti voi kasvaa. Kuva: Nuuksion Tonni 2025, kuvaaja Poppis Suomela.
Alamäessä vauhti voi kasvaa. Kuva: Nuuksion Tonni 2025, kuvaaja Poppis Suomela.
Lataa
Kuva: Antti Eronen
Ipatin Tunkkaus -tapahtumassa reitin korkein kohta on 315 metriä korkea Ipatinvaara. Yhdessä 800 metrin pituisessa kipuamisessa nousumetrejä kertyy 215.
Lataa

NUTS – Northern Ultra Trail Service

NUTS on suomalainen polkujuoksutapahtumien tuottaja, joka tarjoaa osallistujille unohtumattomia elämyksiä kansallispuistoissa sekä pohjoisen luonnon keskellä. Jokainen tapahtuma on huolella suunniteltu sekä tarjoamaan haasteita että nauttimaan luonnon kauneudesta. NUTS keskittyy erityisesti laadukkaaseen tapahtumien tuotantoon sekä kansainvälisten polkujuoksijoiden houkutteluun ja rakentaa elämyksiä, jotka vetoavat laajempaan yleisöön sekä Suomesta että ulkomailta.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Northern Ultra Trail Service NUTS Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye