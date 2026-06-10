Viikkokatsaus 15.–18.6.2026
11.6.2026 13:29:30 EEST | Suomen ympäristökeskus | Tiedote
Hei! Tässä tiedoksesi meillä Suomen ympäristökeskuksessa ensi viikolla ilmestyviä tiedotteita, uutisia, kampanjoita, blogeja ja uutiskirjeitä. Mukana myös tulevia tapahtumia ja webinaareja.
Jakelemme viikkokatsauksen torstaisin STT:n kautta. Koosteet löytyvät myös STT-uutishuoneesta, josta voit tilata kaikki Suomen ympäristökeskuksen tiedotteet.
Tiedote/uutinen ma 15.6.
Syke valitsi johtajat uudelle toimikaudelle
Suomen ympäristökeskus on valinnut palvelujohtajan sekä tieteellisen johtajan ja ratkaisuyksiköiden johtajat seuraavalle viisivuotiskaudelle 1.1.2027 alkaen.
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: viestintäjohtaja Aino Laine, puh. 029 525 2138, sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi
Tapahtuma ti 16.6. klo 9–11
Kuivuusinfo toimittajille - ilmoittaudu mukaan
Suomessa on parhaillaan monin paikoin kuivaa: järvien vedenpinnat ovat alhaalla, pohjavedet saattavat kesän edetessä vähentyä ja kuiva maaperä voi vaikuttaa luontoon ja viljelyyn. Mutta miten tuhansien järvien maassa voi olla kuivuutta ja mitä seurauksia sillä voi olla? Suomen ympäristökeskuksen asiantuntijat avaavat medialle ajankohtaista kuivuustilannetta, sen syitä ja vaikutuksia tiistaina 16.6.2026 klo 9–11 järjestettävässä infotilaisuudessa.
Ilmoittaudu viimeistään ma 15.6. Katri Haataiselle: etunimi.sukunimi@syke.fi
Tiedote ti 16.6.
Kuivuus pitää järvien ja pohjavesien pinnat alhaalla sateista huolimatta
Kerromme tiedotteessamme, miltä järvien ja pohjavesien tämänhetkinen tilanne näyttää, miten pinnat ovat kehittymässä ja mitä loppukesän sää voi tarkoittaa vesitilanteelle.
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: Johtava asiantuntija ja Tulvakeskuksen päällikkö Lauri Ahopelto, Suomen ympäristökeskus, puh. 029 525 1342 ja viestintäasiantuntija Katri Haatainen, puh. 029 525 1377, etunimi.sukunimi@syke.fi
Kuivuus
Seuraa Suomen kuivuustilannetta tiistaisin viikkokatsauksesta
Kuivuustilanne jatkuu Suomessa edelleen monin paikoin huolestuttavana ja poikkeuksellisena. Erityisesti se näkyy pohjavedessä ja järvien pinnoissa, mutta myös maaperä kuivuu ja maastopaloriskit kasvavat. Tilannetta voi seurata vesi.fi-palvelun kuivuuskatsauksessa, jonka Suomen ympäristökeskus päivittää joka tiistai yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa.
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: Tulvakeskuksen päällikkö Lauri Ahopelto, Suomen ympäristökeskus, puh. 029 525 1342 ja viestintäasiantuntija Katri Haatainen, puh. 029 525 1377, etunimi.sukunimi@syke.fi
Tiedote kuivuuskatsauksista 30.4.2026 (sttinfo.fi)
Muista nämä kesällä
Sinilevä
Ajankohtainen sinilevätilanne on nähtävillä Syken verkkopalveluissa:
- Sinilevätilanne (jarviwiki.fi)
- Satelliittikuvat ja maastosta saadut sinilevähavainnot avomereltä ja rannikolta (tarkka.syke.fi)
- Mistä tuntee sinilevän? (vesi.fi)
- Ohje: Näin teet sinilevähavainnot (jarviwiki.fi)
Fiskars Village Art & Design Biennale 7.6.–30.8.
Fiskars Village Art & Design Biennalen Veden taju -näyttelyssä on esillä ympäristötaidetta. Pia Sirénin installaatio tarkastelee ihmisen suhdetta muoviin, rakennettuun ympäristöön ja luontoon. Käytöstä poistetuista rakennusmuoveista toteutettu teos on osa Suomen ympäristökeskuksen koordinoimaa PlastLIFE-projektia, joka edistää muovien kiertotaloutta ja kestävää käyttöä. Rakennusmuovit ovat yksi vaikeasti hyödynnettävistä muovijätevirroista, joiden uusiokäyttöä ja kiertoa pyritään lisäämään.
Biennalen Kaste-näyttelyssä puolestaan näkyy Suomen ympäristökeskuksen työ vedenalaisen melun seurannan parissa. Maaretta Krohn ja Risto Puurunen ovat luoneet ympäristöinstallaation Hiljaiset Huudot – Silent Screams.
Lue lisää Fiskars Biennalen näyttelyistä (fiskarsvillagebeinnale.com)
Porin SuomiAreena 23.6.
Sykeläiset ovat mukana Porin SuomiAreenan Energiasiirtymän voittajat ja häviäjät -keskustelussa ti 23.6.2026 11.00–11.45. Energiasiirtymä on välttämätön, mutta sen vaikutukset jakautuvat epätasaisesti. Muutos näkyy arjen kustannuksissa ja siinä, miten energian tuottajat ja käyttäjät pystyvät sopeutumaan muutokseen. Samalla geopoliittinen epävarmuus ja yhteiskunnallinen polarisaatio haastavat luottamusta myös energiajärjestelmään. Keskustelussa pureudumme siihen, onko energiasiirtymä kenenkään hallussa ja miten sitä voidaan viedä eteenpäin tavalla, joka vahvistaa luottamusta ja jakaa hyödyt reilusti?
Lue lisää Energiasiirtymä-tilaisuudesta (suomiareena.fi)
Farmarimessut 25.–27.6.
Syke lähtee Kalajoen farmarimessuille 25.-27.6. Pisteellämme keskustellaan kävijöiden kanssa siitä, millainen on turvapeltojen tulevaisuus, miten viljelijät voivat niistä hyötyä ja minkälainen on niiden rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Tutkijat kertovat myös ilmastonmuutoksen myötä pahenevasta kuivuudesta ja viljelijöiden mahdollisuuksista varautua.
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: johtava tutkija Tuomas Mattila, puh. 029 525 1415 ja viestintäasiantuntija Sini Harvo, puh. Sini Harvo 029 525 2427, etunimi.sukunimi@syke.fi
GAME OVER? -näyttely luontokeskus Haltiassa 9.5.2026–4.4.2027
Suomen luontokeskus Haltian uusi GAME OVER? -erikoisnäyttely käsittelee luontokatoa ja ilmastonmuutosta osallistavalla ja pelillisellä tavalla. Joka yhdeksäs laji Suomessa on uhanalainen ja tilanne on kriittinen, mutta uskomme, että suunta on vielä käännettävissä. Näyttelyssä et ole vain katsoja, vaan aktiivinen pelaaja, jonka arjen valinnoilla on merkitystä. Näyttely on tuotettu osana Priodiversity LIFE -projektia.
Lue lisää GAME OVER -näyttelystä (haltia.com)
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Viikkokatsaus jää kesätauolle ja palaa taas elokuussa. Suomen ympäristökeskus toivottaa kaikille hyvää juhannusta ja mukavaa kesää.
Muutokset mahdollisia.
Ystävällisin terveisin
Suomen ympäristökeskuksen viestinnän ja markkinoinnin väki
Ps. Mikäli et halua näitä viestejä enää jatkossa, laitathan meiliä viestintäpäällikkö Aino Laineelle (etunimi.sukunimi@syke.fi).
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Yhteyshenkilöt
Mediapalvelu Suomen ympäristökeskuksessa
Suomen ympäristökeskuksen mediapalvelu välittää tietoa ympäristökeskuksessa tehtävästä tutkimuksesta, auttaa toimittajia löytämään asiantuntijoita haastateltaviksi ja tarjoaa valokuvia median käyttöön.
Yhteydenottoihin vastaavat viestintäasiantuntijat. Palvelemme arkisin klo 9-16.
Suomen ympäristökeskus – Teemme tiedolla toivoa.
Suomen ympäristökeskus
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki
0295 251 000
www.syke.fi
On aika siirtyä yksittäisten ympäristöongelmien ratkaisemisesta koko yhteiskunnan läpileikkaavaan kestävyysmurrokseen. Suomen ympäristökeskus (Syke) vaikuttaa tutkimuksella, tiedolla ja palveluilla kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Syke on valtion tutkimuslaitos, jossa työskentelee noin 700 asiantuntijaa ja tutkijaa Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa.
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