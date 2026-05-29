Kansallismuseon uudisosa luovutettu museon käyttöön – sisältöjen rakentaminen alkaa kohti kevään 2027 avautumista
9.6.2026 12:17:31 EEST | Suomen kansallismuseo | Tiedote
Museon uudenkarheissa tiloissa alkavat nyt tilojen viimeistelytyöt, ja pian sen jälkeen sisältöjen rakentaminen. Peruskorjauksen läpi käynyt historiallinen päärakennus luovutetaan Suomen kansallismuseolle elokuussa. Kansallismuseo avautuu yleisölle huhtikuussa 2027.
Kansallismuseon satavuotisen historian mittavin, vuoden 2023 syksyllä alkanut uudistus- ja rakennushanke lähestyy päätepistettään. Ensimmäisenä etappina Kansallismuseolle luovutettiin Senaatti-kiinteistöjen rakennuttama, SRV:n toteuttama ja JKMM Arkkitehtien suunnittelema uudisosa. Kansallismuseon päärakennuksen peruskorjaus valmistuu elokuussa. Sitä toteuttaa NCC.
Uudisosa tuo museolle lähes 6 000 neliömetriä uutta tilaa mittaville näyttelyille, tapahtumille, yleisöpalveluille sekä niiden taustatoiminnoille. Rakennus on suunniteltu palvelemaan museotoimintaa pitkälle tulevaisuuteen – sen käyttöiäksi on arvioitu 200 vuotta. Valtaosa tiloista sijoittuu maan alle, yhdistyen siellä historialliseen päärakennukseen. Pihapuistoon kohoava maanpäällinen maljamainen ravintolapaviljonki toimii uudisosan näkyvänä maamerkkinä sekä sisäänkäyntinä. Museon tontilla pihatyöt ovat paraikaa hyvässä vauhdissa.
Uudenlainen museokokemus
Nyt valmistunut, kauan odotettu laajennusosa antaa Suomen kansallismuseolle mahdollisuuden toteuttaa suuria, elämyksellisiä ja teknisesti vaativia näyttelyitä.
”Nyt voimme aloittaa sisältöjen konkreettisen rakentamisen täydessä laajuudessaan. Rakennus tarjoaa meille aivan uudenlaiset mahdollisuudet tuoda esille laajoja kansalliskokoelmiamme sekä kertoa historiasta ja kulttuureista tavalla, joka puhuttelee tämän päivän ja tulevaisuuden yleisöjä”, kertoo Suomen kansallismuseon ylijohtaja Elina Anttila.
Elokuusta lähtien museossa rakennetaan näyttelyitä ja yleisötiloja, viimeistellään teknisiä ratkaisuja, suunnitellaan yleisöpolkuja ja valmistellaan kokonaisuuden avaamista suurelle yleisölle.
Vähähiilinen ja teknisesti vaativa rakennus luo kestävää perustaa pitkälle tulevaisuuteen
Kansallismuseon lisärakennus on esimerkki vähähiilisestä ja elinkaariviisaasta rakentamisesta. Rakennuksessa on hyödynnetty innovatiivisia taloteknisiä ratkaisuja, jotka pienentävät hiilijalanjälkeä ja varmistavat museoesineille optimaaliset olosuhteet.
Arkkitehtonisesti kunnianhimoinen kokonaisuus on JKMM Arkkitehtien suunnittelema ja valittiin avoimella, vuonna 2019 toteutetulla arkkitehtuurikilpailulla. Maanpäällinen paviljonki kätkee sisäänsä poikkeuksellisen vaativan teräsbetonirakenteen, ja maan alle sijoittuvat näyttelytilat on toteutettu huippuluokan teknisin ratkaisuin.
Kohti avautumista keväällä 2027
Kansallismuseon päärakennuksen peruskorjaus jatkuu elokuulle, jolloin NCC luovuttaa peruskorjatun Helsingin kansallisromanttisen arkkitehtuurin maamerkin takaisin museon käyttöön. Kansallismuseo avautuu uudistettuna yleisölle huhtikuussa 2027.
”Ikoninen, Suomen itsenäistymisen kynnyksellä avautunut päärakennus saa rinnalleen yhtä vahvalla näkemyksellä luodun modernin uudisosan. On kunniatehtävä luoda tähän historialliseen hetkeen merkityksellisistä ja ajankohtaisista sisällöistä rakentuva kokonaisvaltainen vierailukokemus”, Anttila kiteyttää.
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Yhteyshenkilöt
Elina AnttilaylijohtajaSuomen kansallismuseoPuh:0295 33 6131elina.anttila@kansallismuseo.fi
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Tietoa julkaisijasta
Suomen kansallismuseo on valtakunnallinen kulttuurihistorian museo, joka ylläpitää ja kehittää kulttuurihistorian kokoelmiaan, edistää kulttuuriperinnön tutkimusta ja käyttöä, sekä tarjoaa näyttely- ja yleisöpalveluja museokohteissaan ympäri maan: Kansallismuseo, Seurasaaren ulkomuseo, Tamminiemi, Suomen merimuseo, Langinkoski, Hvitträsk, Louhisaari, Vankila, Hämeen linna ja Olavinlinna. Yhteiskunnallisena keskustelijana ja alan kansainvälisenä vaikuttajana toimiva Suomen kansallismuseo on osa opetus- ja kulttuuriministeriön alaista Museovirastoa.
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