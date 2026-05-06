Aito Säästöpankki vahvistaa johtoaan – Ville Lehtinen liiketoimintajohtajaksi ja Teppo Lehto sijoitusjohtajaksi

Lehto aloitti tehtävässään toukokuun lopussa, Lehtinen kesäkuun alussa.

Kehitystä ja kasvua henkilöasiakasliiketoimintaan

Ville Lehtinen johtaa Aito Säästöpankin henkilöasiakasliiketoiminnan strategista kehittämistä johtoryhmän jäsenenä. Hänen vastuullensa kuuluvat henkilöasiakasrahoituksen kasvu, uusasiakashankinta, myynnin johtaminen ja kumppanuudet. Lehtisellä on lähes 20 vuoden kokemus finanssialalta. Aiemmissa rooleissaan hän on vastannut muun muassa liiketoiminnan tuloksesta, myynnistä ja organisaation kehittämisestä.

Lehtistä puhuttelee erityisesti Aito Säästöpankin asiakaslähtöinen toimintatapa ja luja arvopohja.

“Täällä kuuluu elämän ääni ja vahva sitoutuminen asiakkaisiin. Kilpailuetujamme ovat henkilökohtainen palvelu ja syvä osaaminen. Vaikka asuntolainamarkkina on juuri nyt haastava ja kilpailu kovaa, kilpailuetujemme varaan on innostavaa rakentaa kasvua – ja niiden avulla varmistamme menestyksen myös pitkällä aikavälillä”, Lehtinen kuvaa.

Vahvistusta varallisuudenhoitoon

Teppo Lehdon tehtävänä on johtaa varallisuudenhoidon palveluiden myyntiä. Hän vastaa yksityispankkiireista ja sijoituspäälliköistä koostuvan asiantuntijatiimin esihenkilötyöstä sekä toimii yksityispankkiirina asiakastyössä ja uusasiakashankinnassa. Lehdolla on yli 25 vuoden kokemus finanssialalta varainhoidosta, myynnin johtamisesta sekä henkilö- ja yritysasiakkaiden rahoituksesta.

“Aito Säästöpankki on nimensä mukaisesti aito ja asiakasta lähellä oleva kumppani. Vahvuutemme on tavassamme kohdata asiakas sekä palvella ripeästi, mutkattomasti ja ammattitaidolla. Asiakaskokemuksemme on erinomainen, ja haluan paitsi kehittää sitä edelleen myös tuoda sen entistä rohkeammin ihmisten tietoisuuteen”, Lehto toteaa.

Molempia johtajia yhdistää vahva usko ihmisiin, sekä työyhteisössä että asiakkaissa.

“Ihmiset ja heidän osaamisensa innostavat. Pienetkin kohtaamiset ja onnistumiset arjessa vievät eteenpäin", Lehtinen kiteyttää.

“Parasta tässä työssä ovat ihmiset, niin kollegat kuin asiakkaatkin. Lisäksi sijoitusmarkkina tarjoaa jatkuvasti mielenkiintoisen näkymän maailmaan”, Lehto täydentää.