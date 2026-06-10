Työelämän mielenterveys kokoaa yli 800 kansainvälistä asiantuntijaa Helsinkiin

Vuoden 2026 European Academy of Occupational Health Psychology -konferenssi (EAOHP 2026) järjestetään Helsingissä 15.–17. kesäkuuta. Konferenssiin osallistuu yli 800 tutkijaa, psykologian ja työterveyden asiantuntijaa sekä muita työelämän kehittäjiä 42 maasta. Teemana on mielenterveyden edistäminen työssä: Mental health at work – From research to policy and practice.

Konferenssin teema korostaa tutkimustiedon merkitystä päätöksenteossa ja työpaikkojen arjessa. Tutkimukseen perustuvat toimintatavat ja käytännön menetelmät voivat muun muassa vahvistaa työn sujuvuutta, vuorovaikutusta ja varhaista tukea sekä ehkäistä psykososiaalisia riskejä.

– Kannustan kaikkia tutkijoita ottamaan ainakin yhden kunnianhimoisen askeleen eteenpäin vaikuttavuudessa. Kun maailma on epävarma ja asiat muuttuvat nopeasti, on myös enemmän tilausta – ja ehkä tilaakin – uusille ehdotuksille, sanoo johtaja Salla Toppinen-Tanner Työterveyslaitoksesta.

Työn voimavarat ovat osa mielenterveystyötä

Yksi konferenssin pääpuhujista on Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen. Hän korostaa, että mielenterveyden edistäminen työssä ei tarkoita vain ongelmien ehkäisyä, vaan myös työn voimavarojen vahvistamista.

Työn voimavarat näkyvät arjessa esimerkiksi siinä, että työntekijä voi hyödyntää monipuolisesti taitojaan, oppii uutta, kokee työn merkitykselliseksi ja toimii tiimissä, jolla on vaikutusmahdollisuuksia yhteiseen työhön. Kun nämä tekijät ovat kunnossa, ne suojaavat kuormitukselta ja vahvistavat oppimista, aloitteellisuutta ja kykyä selviytyä muutoksista.

Siksi työn voimavarojen kehittäminen on samalla sekä mielenterveystyötä että organisaation uudistumiskyvyn vahvistamista.

– Työelämän mielenterveyttä ei vahvisteta ainoastaan vähentämällä kuormitusta, vaan myös lisäämällä työn voimavaroja eli kokemusta merkityksellisyydestä, osallisuudesta ja onnistumisesta. Juuri näistä tekijöistä syntyy työn imu, joka kantaa sekä yksilöä että työyhteisöä muutoksessa, Hakanen sanoo.

Ari Väänäselle kansainvälinen tunnustus

Konferenssin yhteydessä palkitaan Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Ari Väänänen, jolle myönnetään Eusebio Rial-González Innovation & Practice Award -tunnustus.



Palkintoperusteluissa korostetaan Väänäsen merkittävää vaikutusta työterveyspsykologian alalla. Hänen mielenterveysilmiön tutkimuksensa on laajentanut työelämän psykologista tutkimusta yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin murroksiin ja niiden vaikutuksiin psyykkisen työterveyden alueella. Nykytiedon haastamisen ja tuoreiden näkökulmien kautta hänen tutkimuksensa on tuottanut uusia lähestymistapoja käytännön työelämään ja poliittiseen päätöksentekoon.

– On hienoa saada tunnustus pitkäjänteisestä tutkimustyöstä, jossa mielen haasteita työelämässä on tarkasteltu eri tavalla kuin tavallisesti. Tutkimustyömme osoittaa, kuinka työ ja työterveys kytkeytyvät vahvasti kulttuuriin ja työelämän muutoksiin. Tutkimuksen vaikuttavuus syntyy pitkälti siitä, että tieto ei jää vain tiedeyhteisöön vaan auttaa työpaikkoja, työterveyshuoltoa ja päättäjiä ymmärtämään muutoksia ja löytämään niihin parempia ratkaisuja, Väänänen sanoo

EAOHP 2026 -konferenssi

Konferenssi järjestetään Helsingin yliopiston päärakennuksessa 15.–17.6.2026.

Konferenssin järjestää European Academy of Occupational Health Psychology yhteistyössä Työterveyslaitoksen, Helsingin yliopiston, sosiaali- ja terveysministeriön ja Helsingin kaupungin kanssa.

Osaa konferenssin ohjelmasta voi seurata maksutta verkossa suoratoiston välityksellä.

Konferenssin verkkosivu: https://eaohp.org/eaohp_2026

Konferenssin ohjelma: https://eaohp.org/eaohp_2026/programme

Lisätiedot