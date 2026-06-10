Kyläkauppapäivä aloittaa kesän ja tuo iloiset kohtaamiset Sale-myymälöihin SSO:n alueella
11.6.2026 14:00:00 EEST | Suur-Seudun Osuuskauppa SSO | Tiedote
Perinteistä Kyläkauppapäivää vietetään lauantaina 13.6. Päivä korostaa myymälöiden merkitystä – ei pelkästään ostospaikkana vaan koko kylän keskuksena, jossa kohdataan ja vaihdetaan kuulumiset ostosten lomassa. SSO:n Sale-myymälät sekä S-market Otalampi ja Karkkila ovat tänä vuonna mukana Kyläkauppapäivässä.
Kyläkauppapäivä on valtakunnallinen tapahtuma, joka näkyy myymälöissä ympäri Suomen muun muassa kesäisinä tarjouksina ja iloisina kohtaamisina. Myös osa SSO:n toimipaikoista osallistuu päivään – jokainen omalla tavallaan: Saleissa sekä S-market Otalammella ja Karkkilassa on lauantaina paikkakunnittain vaihtelevaa ohjelmaa, esimerkiksi arvontoja, maistatuksia tai muuta mukavaa kesäistä tekemistä.
– Kyläkauppapäivänä varsinkin korostuu yhteisöllisyys ja se, että oman kylän myymälä on monesti kylän sydän – kaikille tuttu kuulumisten vaihtopaikka, missä jaetaan niin ilot kuin surutkin. Kyläkauppapäivä aloittaa kesän ja on kiva tavata asiakkaita rennoissa kesätunnelmissa, kertoo Sale Toijan myymäläpäällikkö Anu Ruuska.
Kyläkauppapäivä myös yhdistää vakioasiakkaat ja kesävieraat, kun poiketaan samaan aikaan kaupalle – hoidetaan ostokset, tavataan tuttuja ja nautitaan kiireettömästä tunnelmasta.
Kyläkauppapäivän toimipaikkakohtaisesta ohjelmasta saa tietoa esimerkiksi seuraamalla oman myymälän sosiaalista mediaa sekä tietysti myös tiedustelemalla tutulta myyjältä kauppareissun yhteydessä.
Lisätietoja: ryhmäpäällikkö Joni Toivonen p. 044 7705 452
Avainsanat
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO on läntisellä Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa kahdeksan kunnan alueella toimiva, paikallisten ihmisten omistama kasvava alueosuuskauppa. SSO:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa palveluja ja etuja yli 72 000 asiakasomistajalleen. SSO:n tavoitteena on pysyä kehityksen kärjessä kaikilla toimialoillaan: market- ja tavaratalokaupassa, liikennekaupassa, matkailu- ja ravitsemiskaupassa sekä autokaupassa.
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