Virolaisyritys suunnittelee synteettisen grafiitti- ja nanoputkituotannon perustamista Ouluun
10.6.2026 08:00:00 EEST | Business Finland | Tiedote
Virolainen deep tech -yhtiö UP Catalyst suunnittelee hiilidioksidipäästöistä valmistetun synteettisen akkulaatuisen grafiitin ja hiilinanoputkien tuotantoa Suomessa. UP Catalyst ja Oulun Energia ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen Oulun Energian Laanilassa sijaitsevien voimalaitosten piippukaasuista talteen otetun hiilidioksidin hyödyntämisestä.
UP Catalyst valmistaa akkulaatuista grafiittia ja hiilinanoputkia talteen otetusta hiilidioksidista hyödyntämällä sulasuolaelektrolyysiteknologiaa. Ouluun suunnitellun teollisen mittakaavan graffitituotantolaitoksen on tavoite käynnistyä vuonna 2031 ja se tuottaisi vuosittain noin 20 000 tonnia kestävää akkugrafiittia ja hiilinanoputkia. Hanke vahvistaisi paikallisia toimitusketjuja ja vähentäisi Euroopan riippuvuutta tuontigrafiitista, jota tarvitaan muun muassa puolustuksessa, sähköisessä liikenteessä ja vihreässä siirtymässä.
Suomi on noussut UP Catalystin tuotannon laajentamisen kannalta strategiseksi sijainniksi vahvan teollisen pohjansa, puhtaan energian saatavuuden sekä Euroopan akkuteollisuuden arvoketjussa kasvavan roolinsa ansiosta.
”Suomi tarjoaa erittäin vahvan perustan teollisen mittakaavan kasvulle: luotettavan sähköverkon, kilpailukykyistä päästötöntä sähköä, vahvan teollisen infrastruktuurin sekä selkeän tuen puhtaan siirtymän teknologioille. Tämä yhteistyö on tärkeä askel sen ymmärtämisessä, miten teolliset CO₂‑päästöt, energiainfrastruktuuri ja paikalliset kumppanuudet voivat mahdollistaa kriittisten raaka‑aineiden seuraavan sukupolven tuotannon Euroopassa”, sanoo UP Catalystin toimitusjohtaja Rait Maasikas.
Oulun Energia on yksi Suomen suurimmista energiayhtiöistä, joka tarjoaa sähköä, lämpöä ja erilaisia energiaratkaisuja kotitalouksille ja yrityksille. Yhteistyön puitteissa osapuolet arvioivat mahdollisuuksia teolliseen integraatioon, energiainfrastruktuuriin sekä Oulun Energian voimalaitoksilta talteen otetun hiilidioksidin hyödyntämiseen kestävien hiilipohjaisten materiaalien tulevaa teollisen mittakaavan tuotantoa varten Oulun Laanilan teollisuusalueella.
”Yhteistyö UP Catalystin kanssa tukee Oulun Energian strategiaa, jossa tavoittelemme vahvaa kasvua vihreän siirtymän kautta ja haluamme kierrättää materiaaleja sekä vahvistaa Pohjois‑Suomen elinvoimaa. Tämän yhteistyön avulla pyrimme myös edistämään kriittisten materiaalien omavaraisuutta ja rakentamaan uutta, kestävää teollisuutta Suomeen”, sanoo Oulun Energian Head of New Business Kimmo Alatulkkila.
Yhteistyön tavoitteena on vahvistaa paikallista akkumateriaalien tuotantoa ja vähentää riippuvuutta tuontiin perustuvista fossiilipohjaisista materiaaleista.
“Päätös UP Catalystin sijoittumisesta Suomeen ja projektin suunnittelun aloittamisesta on pitkän valmistelun tulos. Suomi tarjoaa yhden Euroopan kilpailukykyisimmistä ympäristöistä kestävien innovaatioiden kehittämiselle ja kaupallistamiselle. Päästöjen kierrättäminen arvokkaiksi materiaaleiksi ja strategisten toimitusketjujen vahvistaminen on juuri sitä, mitä tarvitsemme säilyttääksemme kilpailukykymme maailmanmarkkinoilla ja saavuttaaksemme samalla ilmastotavoitteemme,” sanoo Business Finlandiin kuuluvan Invest in Finlandin Cleantech-toimialan johtaja Markku Kivistö.
Business Finland myönsi UP Catalystille aiemmin tänä vuonna 47 miljoonan euron verohyvityksen osana suurille ilmastoneutraaliin talouteen tähtääville investoinneille tarkoitettua investointihyvitystä, mikä tukee yhtiön suunniteltua laajentumista Suomeen.
Yhteystiedot
UP Catalyst
Media and Local Partnership Inquiries
Ekaterina Gujevski, VP of Strategic Growth
ekaterina.gujevski@upcatalyst.com
Commercial Inquiries
Florian Wunsch, CCO
florian.wunsch@upcatalyst.com
Oulun Energia
Kimmo Alatulkkila, Head of New Business
p. 040 640 3441
kimmo.alatulkkila@oulunenergia.fi
Business Finland
Salla Salovaara, Head of International PR and Media
p. 040 526 0100
salla.salovaara@businessfinland.fi
UP Catalyst on eurooppalainen deep tech -yritys, joka tuottaa kestävää grafiittia ja hiilinanoputkia talteen otetusta hiilidioksidista hyödyntäen omaa sulasuolapohjaista hiilidioksidin talteenotto‑ ja sähkökemiallista muunnosteknologiaansa. EU:n kriittisten raaka‑aineiden asetuksen mukaiseksi strategiseksi hankkeeksi tunnustettu UP Catalyst laajentaa vähähiilisten akkumateriaalien tuotantoa globaaleille akku‑ ja kehittyneiden materiaalien markkinoille. www.upcatalyst.com
Oulun Energia on yksi Suomen suurimmista energiayhtiöistä, joka tarjoaa kestäviä energia‑ ja kiertotalousratkaisuja noin 300 ammattilaisen voimin. Energia‑ ja kiertotalousalan edelläkävijänä Oulun Energia ‑konserni edistää hiilineutraalia tulevaisuutta investoimalla uusiutuviin energialähteisiin, hiilijalanjälkeä pienentäviin tuotteisiin ja älykkäisiin ratkaisuihin. Oulun Energia toimii myös alueellisen elinvoiman ja kestävän kasvun mahdollistajana, ja sen tavoitteena on saavuttaa nettonollapäästöt vuoteen 2040 mennessä päästövähennystavoitteiden (SBT) ohjeiston mukaisesti. www.oulunenergia.fi
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Invest in Finland auttaa ulkomaisia yrityksiä löytämään liiketoimintamahdollisuuksia Suomesta, tuottaa tietoa Suomesta investointikohteena sekä kehittää ja koordinoi kansallista investointien hankintatyötä verkottuen aktiivisesti alueellisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Lisäksi Invest in Finland kerää ja ylläpitää tietoa ulkomaalaisomisteisista yrityksistä Suomessa. Invest in Finland toimii Business Finlandin osana. www.investinfinland.fi
Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita, edistää matkailua ja investointeja sekä osaajien houkuttelua Suomeen. Organisaatiossa työskentelee noin 450 asiantuntijaa 12 toimipisteessä maailmalla ja 15 toimipaikassa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa. www.businessfinland.fi
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