Ei-hormonaalinen lääkevalmiste elintsanetantti vaihdevuosista tai rintasyövän hormonaalisesta liitännäishoidosta johtuvien kuumien aaltojen hoitoon

Elintsanetantti (kauppanimi Lynkuet™) on hyväksytty EU:ssa vaihdevuosiin liittyvien tai rintasyövän hormonaalisen liitännäishoidon aiheuttamien keskivaikeiden ja vaikeiden vasomotoristen oireiden, esimerkiksi kuumien aaltojen tai yöhikoilun, hoitoon1. Vasomotoriset oireet vaikuttavat jopa 80 prosenttiin naisista vaihdevuosisiirtymän aikana. Ei-hormonaaliset lääkkeet on tarkoitettu erityisesti naisille, jotka eivät voi tai halua käyttää vaihdevuosien hormonikorvaushoitoa2.

Elintsanetantti on ei-hormonaalinen, suun kautta kerran päivässä otettava neurokiniinireseptorien (NK-1R ja NK-3R) tuplasalpaaja. Sen uskotaan vaikuttavan suoraan aivojen lämmönsäätelykeskukseen1.

Euroopassa noin 40 prosenttia vaihdevuosioireita kokevista naisista raportoi keskivaikeista tai vaikeista vasomotorisista oireista, jotka heikentävät merkittävästi arkea ja hyvinvointia. Vasomotorisia oireita ovat esimerkiksi kuumat aallot, yöhikoilu ja äkillinen lämmön tunne. Myös unihäiriöt ovat yleisiä ja häiritseviä vaihdevuosioireita.

Elintsanetantin EU-hyväksyntä perustuu vaiheen III OASIS -kliinisen tutkimusohjelman (OASIS 1-4) tuloksiin1,3-5, jonka kahdessa tutkimuksessa oli mukana myös suomalaisia naisia. Tutkimusohjelmassa arvioitiin lääkkeen tehoa ja turvallisuutta verrattuna lumelääkkeeseen. Puolen vuoden OASIS-1- ja OASIS-2-tutkimuksissa elintsanetantin todettiin laskevan merkitsevästi keskivaikeiden ja vaikeiden vasomotoristen oireiden esiintymistiheyttä ja vaikeusastetta kuukauden ja kolmen kuukauden mittausajankohdissa alkutilanteeseen verrattuna3.

Elintsanetantin vaikutus oli nopea, ja oireiden esiintymistiheys laski jo viikon hoidon jälkeen. Lisäksi elintsanetantti vähensi merkitsevästi unihäiriöitä ja paransi vaihdevuosiin liittyvää elämänlaatua kolmen kuukauden hoitojakson jälkeen. Vuoden kestänyt OASIS-3 tutkimus keräsi pidemmän aikavälin turvallisuusdataa ja osoitti elintsanetantin tehon vasomotorisiin oireisiin, uneen ja elämänlaatuun säilyvän tässä kohderyhmässä koko tutkimusjakson3,4.

Rintasyöpäpotilaisiin keskittyvässä OASIS-4-tutkimuksessa arvioitiin elintsanetantin tehoa ja turvallisuutta naisilla, jotka saivat hormonaalista liitännäishoitoa hormonireseptoripositiivisen rintasyövän vuoksi tai joilla oli korkea riski sairastua siihen. Tutkimuksessa elintsanetantti vähensi merkitsevästi keskivaikeiden ja vaikeiden vasomotoristen oireiden esiintymistiheyttä sekä paransi merkitsevästi unta ja vaihdevuosiin liittyvää elämänlaatua kolmen kuukauden hoidon jälkeen lähtötilanteeseen verrattuna5.

OASIS-tutkimuksissa elintsanetantin siedettävyysprofiili oli yleisesti ottaen suotuisa. Yleisimmät hoitoon liittyvät haittavaikutukset OASIS-1 ja -2 -tutkimuksissa olivat päänsärky ja väsymys. Turvallisuushavainnot vuoden kestäneessä OASIS-3-tutkimuksesta olivat laajasti yhdenmukaisia puolen vuoden tutkimustulosten kanssa. OASIS-4-tutkimuksessa yleisimmin raportoituja hoitoon liittyviä haittatapahtumia olivat väsymys, uneliaisuus ja ripuli3-5.

Elintsanetantti on hyväksytty käyttöön EU:ssa, Australiassa, Iso-Britanniassa, Kanadassa, Sveitsissä ja Yhdysvalloissa. Hyväksytyissä käyttöaiheissa on maakohtaisia eroja.

Tietoa OASIS-tutkimuksista3-5

Vaiheen III OASIS-tutkimusohjelma käsittää neljä tutkimusta: OASIS-1, -2, -3 ja -4.

OASIS-1 ja OASIS-2 arvioivat kerran päivässä suun kautta otettavan elintsanetantin tehoa ja turvallisuutta verrattuna lumelääkkeeseen puolen vuoden ajan postmenopausaalisilla naisilla, joilla oli keskivaikeita tai vaikeita vasomotorisia oireita. Tutkimuksiin osallistui 396 ja 400 naista 184 tutkimuspaikalla kaikkiaan 15 maassa.

Näissä tutkimuksissa aktiivisen hoidon ryhmät saivat 120 mg elintsanetanttia kerran päivässä puoli vuotta, ja kontrolliryhmät saivat lumelääkettä kolmen kuukauden ajan, jota seurasi 14 viikkoa 120 mg elintsanetanttia. OASIS-3-tutkimus arvioi elintsanetanttia lumelääkkeeseen verrattuna vuoden hoitojakson ajan 628 postmenopausaalisella naisella 83 tutkimuspaikalla yhdeksässä maassa, Suomi mukaan lukien.

Rintasyöpään keskittyvä OASIS-4 tutkimus arvioi elintsanetanttia hormonaalisen liitännäishoidon aiheuttamiin vasomotorisiin oireisiin naisilla, joilla oli hormonireseptoripositiivinen rintasyöpä tai korkea riski sairastua siihen; tutkimukseen satunnaistettiin 474 potilasta 90 keskuksessa 16 maassa, ja se kesti vuoden valinnaisella kahden vuoden jatkotutkimuksella. Suomalaisia tutkimuskeskuksia ja potilaita oli mukana myös tässä rintasyöpään liittyvässä tutkimuksessa.

Tietoa vaihdevuosista2

Vaihdevuodet ovat luonnollinen elämänvaihe, joiden aikana munasarjojen toiminta asteittain heikkenee ja lopulta päättyy. Menopaussi eli viimeiset oman hormonitoiminnan aiheuttamat kuukautiset ajoittuvat tyypillisesti 45–55 ikävuoden välille. Vaihdevuosiin liittyvä estrogeenin tuotannon väheneminen saattaa aiheuttaa useita oireita, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi terveyteen, elämänlaatuun ja tuottavuuteen. Kuumat aallot, unihäiriöt ja mielialan muutokset ovat yleisimmin raportoitujen vaihdevuosioireiden joukossa. Vastaavia oireita voi seurata myös tietyistä kirurgisista tai lääkkeellisistä hoidoista.

Tietoa Bayerin roolista naisten terveydessä

Naisten terveys on Bayerin ydinosaamisaluetta. Maailman johtavana naisten terveydenhuollon yrityksenä Bayer on sitoutunut parantamaan jatkuvasti ihmisten elämää edistämällä innovatiivisten hoitojen portfoliotaan. Bayer tarjoaa laajan valikoiman lyhyt- ja pitkävaikutteisia ehkäisyvalmisteita, vaihdevuosioireiden hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä sekä hoitoja gynekologisiin sairauksiin. Bayer keskittyy innovatiivisiin ratkaisuihin vastaamaan naisten tyydyttymättömiin lääketieteellisiin tarpeisiin maailmanlaajuisesti ja laajentamaan hoitovaihtoehtoja esimerkiksi vaihdevuosien alalla. Bayerin tavoitteena on mahdollistaa modernin ehkäisyn saatavuus 100 miljoonalle naiselle vuodessa matala- ja keskituloisissa maissa vuoteen 2030 mennessä.

"Bayerilla on yli 100 vuoden kokemus naisten terveyden alueelta kattaen esimerkiksi raskauden ehkäisyn, vaihdevuodet ja gynekologiset sairaudet. Naisten terveys on edelleen valitettavan usein alidiagnosoitu ja alihoidettu terveydenhuollossa. Esimerkiksi häiritsevillä vaihdevuosioireilla voi olla merkittäviä negatiivisia vaikutuksia naisten hyvinvointiin, elämänlaatuun, perhe-elämään ja työkykyyn”, kertoo Mikko Heikkinen, Bayerin maajohtaja Suomessa.

Lähteet:

1 Lynkuet valmisteyhteenveto 2025. Saatavilla internetissä: https://pharmacafennica.fi/spc/166338676 (viitattu 1.6.2026).

2 Vaihdevuodet. Käypä hoito -suositus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2026 (viitattu 1.6.2026). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi.

3 Pinkerton JV, Simon JA, Joffe H, et al. JAMA 2024;332:1343–54; doi: 10.1001/jama.2024.14618.

4 Panay N, Joffe H, Maki PM, et al. JAMA Intern Med 2025; Published online September 08, 2025; doi: 10.1001/jamainternmed.2025.4421.

5 Cardoso F, Parke S, Brennan DJ et al. N Engl J Med 2025;393:753–763; doi:10.1056/NEJMoa2415566.