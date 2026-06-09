Prisma Halikon mittava uudistus on valmis
10.6.2026 11:17:27 EEST | Suur-Seudun Osuuskauppa SSO | Tiedote
Kevään aikana toteutettu Prisma Halikon laaja konseptipäivitys on saatu päätökseen, ja moderni, monipuolinen ja sujuvan palvelun hypermarket palvelee asiakkaita totutusti vuorokauden ympäri nyt uudistettuna. Muun muassa Ruokatori, kassa-alue, infopiste sekä päivittäistavaraosasto päivitettiin, ja käyttötavaraosaston esillepanoja selkeytettiin. Kaiken keskiössä oli asiointikokemuksen parantaminen.
Uudistuksessa Prisma Halikon päivittäistavaraosasto laajeni noin 600 neliöllä. Laajennus toteutettiin tehostamalla käyttötavaraosaston tilankäyttöä tinkimättä valikoiman laajuudesta. Myös päivittäistavaraosaston esillepanoja uusittiin, mistä esimerkkinä täysin uudistettu juomaosasto. Ruokatori sai sekin kaivatun päivityksen, joka teki siitä entistä houkuttelevamman ja monipuolisemman.
– Olemme todella ylpeitä siitä, millaisen Prisman voimme nyt tarjota asiakkaillemme. Urakka oli iso, mutta kaikki sujui todella jouhevasti. Iso kiitos siitä kuuluu kaikille prismalaisille mutta myös meidän asiakkaillemme, sanoo prismajohtaja Heikki Keskinen iloisena.
Sujuvaa arkea ja asiointia
Asioinnin jouhevuutta on lisätty muun muassa uudistamalla kassa-alue sekä lisäämällä itsepalvelukassojen määrää kahdeksaantoista. Itsepalvelualueita on laajennettu ja sijoiteltu uudelleen, ja kassalinjaston keskivaiheille on rakennettu uusi sisääntulo, joka ohjaa asiakkaiden kulkua luontevammin myymälässä. Myös perinteiset kassalinjastot sekä infopiste on uusittu, ja infon toiminnallisuutta kehitetty. Muutokset näkyvät asiakkaille ennen kaikkea nopeampana ja vaivattomampana ostokokemuksena.
Myös pullonpalautusalue on uusittu ja käyttökokemusta parannettu lisäämällä toinen suurkapasiteettinen palautusautomaatti aiemmin käytössä olleen viereen. Tämä helpottaa asiointia varsinkin ruuhkaisina aikoina.
– Asiakas voi jatkossa helpommin valita itselleen sopivimman asiointitavan, kun itsepalvelukassoja on aiempaa enemmän. Toki meiltä löytyy ihan perinteisiäkin kassoja, eikä pidä unohtaa myöskään kätevää Kerää ja skannaa -palvelua, joka on ollutmeillä käytössä jo ennen uudistusta. Myös verkkokaupan kasvavat tarpeet ja kysyntä on otettu huomioon rakentamalla lisää kylmä- ja pakastetiloja, Keskinen lisää.
Lisää energiatehokkuutta
Uudistuksessa panostettiin myös energiatehokkuuteen. Kylmälaitteet vaihdettiin energiatehokkaisiin ovellisiin malleihin, joissa käytetään kylmäaineena hiilidioksidia. Uudistustyöt jatkuvat vielä talotekniikan osalta, mutta tämä ei vaikuta myymälän arkeen. Muun muassa valaistusta optimoidaan ja ilmanvaihto sekä muu talotekniikka päivitetään nykyaikaiselle tasolle.
– Talotekniset muutokset auttavat meitä pienentämään kokonaissähkönkulutustamme merkittävästi sekä tukevat samalla S-ryhmän pitkän aikavälin ilmastotavoitteita. Meille on tärkeää toimia vastuullisesti, mikä onkin yksi arvoistamme, kertoo SSO:ntoimitusjohtaja Tapio Finér.
Uudistusta juhlistetaan keskiviikosta lauantaihin 10.–13.6.
Uudistuneen Prisma Halikon avajaisia vietetään muun muassa kakkukahvien, hyvien tarjousten ja tuotemaistatusten kera – unohtamatta S-mobiilikupongilla jaossa olevia ämpäreitä.
– Tervetuloa tutustumaan ja nauttimaan avajaistunnelmasta, huikkaa Keskinen lopuksi.
Lisätietoja: prismajohtaja Heikki Keskinen p. 044 7705 516
Avainsanat
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO on läntisellä Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa kahdeksan kunnan alueella toimiva, paikallisten ihmisten omistama kasvava alueosuuskauppa. SSO:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa palveluja ja etuja yli 72 000 asiakasomistajalleen. SSO:n tavoitteena on pysyä kehityksen kärjessä kaikilla toimialoillaan: market- ja tavaratalokaupassa, liikennekaupassa, matkailu- ja ravitsemiskaupassa sekä autokaupassa.
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