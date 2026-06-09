Luontokohteita, kulttuuria ja tapahtumia – Lounais-Suomen Leader-ryhmät myönsivät maaseudun kehittämiseen 1,3 miljoonaa euroa

Vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana Satakunnan ja Varsinais-Suomen yhdeksän Leader-ryhmää myönsivät yhteensä 1,3 miljoonaa euroa EU:n maaseuturahoitusta paikalliseen kehittämiseen. Kesällä useissa käynnistyvissä hankkeissa kunnostetaan luontokohteita ja kylätaloja, järjestetään tapahtumia ja tuodaan kulttuuria kaikkien saataville talkoo- ja vapaaehtoisvoimin.