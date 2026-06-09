Luontokohteita, kulttuuria ja tapahtumia – Lounais-Suomen Leader-ryhmät myönsivät maaseudun kehittämiseen 1,3 miljoonaa euroa
10.6.2026 11:54:22 EEST | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana Satakunnan ja Varsinais-Suomen yhdeksän Leader-ryhmää myönsivät yhteensä 1,3 miljoonaa euroa EU:n maaseuturahoitusta paikalliseen kehittämiseen. Kesällä useissa käynnistyvissä hankkeissa kunnostetaan luontokohteita ja kylätaloja, järjestetään tapahtumia ja tuodaan kulttuuria kaikkien saataville talkoo- ja vapaaehtoisvoimin.
Leader-ryhmät eli paikalliset maaseudun kehittämisyhdistykset ovat myöntäneet Lounais-Suomen alueella EU:n maaseuturahoitusta yhteensä 65 hankkeeseen tammi–huhtikuun aikana. Niistä 37 on satakuntalaisten ja 28 varsinaissuomalaisten yhdistysten, seurojen ja kuntien toteuttamia.
– Myönnettyjen tukieurojen avulla kehitetään kohtaamispaikkoja, harrastusmahdollisuuksia, liikunta- ja kulttuuripalveluita sekä edistetään alueen elinvoimaa esimerkiksi yritysten yhteistyöllä, Leader Ravakan toiminnanjohtaja Heidi Jaakkola sanoo.
Tukea myönnettiin pienistä viihtyisyyttä ja turvallisuutta parantavista hankinnoista suurempiin alueen elinvoimaa kehittäviin kokonaisuuksiin. Leader-hankkeissa yhdistykset voivat korvata omaa rahoitusosuuttaan talkootyöllä.
– Yhteinen tekeminen koko kotiseudun parhaaksi lisää yhteisöllisyyttä ja kirvoittaa uusia ideoita kotiseudun kehittämiseen. Tulevana kesänä tehdään toista sataa talkootyötuntia esimerkiksi Mynäjoen rantaan rakentuvalla luontokeitaalla laavun, laiturin ja luontopolun parissa, Jaakkola toteaa.
Satakunnassa rahoitettiin kulttuuria, urheilumahdollisuuksia ja sydänturvallisuutta
Satakunnassa Leader-rahoitusta myönnettiin tammi–huhtikuun aikana 37 hankkeeseen yhteensä 460 000 euroa.
– Kesällä Eurassa päästään nauttimaan Pyhäjärvi-Teatterin Kesäyön unelma -näytöksestä. Kevään aikana yhdistys uusi teatterinmäen lavasteet talkoovoimin, ja rakennusmateriaalin hankintaan se sai Leader-rahoitusta, Leader Satasillan toiminnanjohtaja Elina Haavisto sanoo.
Satakunnassa kustannuksiltaan suurin alkuvuoden aikana rahoitettu Leader-hanke oli Panelia-Halli Oy:n joustokaukalon hankinta Eurassa. Leader Satasillan myöntämä tuki kattaa 134 000 euron kokonaisrahoituksesta 40 prosenttia.
Kustannuksiltaan pienin rahoituspäätöksen saanut hanke oli Suomen Punaisen Ristin Harjavallan osaston ensiapuryhmän defibrillaattorin hankinta, josta syntyy kustannuksia 2 000 euroa. Leader Karhuseudun myöntämä tuki kattaa kustannuksista 80 prosenttia.
Varsinais-Suomessa rahoitettiin muun muassa tapahtumakalustoa ja Kemiönsaaren asumishanketta
Varsinais-Suomessa Leader-rahoitusta myönnettiin tammi–huhtikuun aikana 28 hankkeeseen yhteensä 880 000 euroa.
Suurin yksittäinen tukisumma myönnettiin Kemiönsaaren kunnan KyläBoosti-hankkeeseen, jossa seudun kylistä tehdään entistä houkuttelevampia ja elinvoimaisempia paikkoja asua ja työskennellä. Kokonaisrahoitus on 147 000 euroa, josta Leader I Samma Båt – Samassa veneessä rf ry:n tuki kattaa 80 prosenttia.
Kustannuksiltaan pienin rahoitettu projekti oli Eläkeliiton Salon yhdistyksen Yhteisölliset ulkotapahtumat -hanke, jossa hankitaan kaksi pop up -telttaa ja kaasupoltinta tapahtumien järjestämiseen. Leader Ykkösakselin myöntämä tuki kattaa 2 800 euron kustannuksista puolet.
Ykkösakselin toiminnanjohtaja Maarit Teuri kertoo, että oman kaluston myötä Salon eläkeläisille järjestetään ulkotapahtumia entistä useammin. Kun syntyy sosiaalisia kohtaamisia, yksinäisyys vähenee.
– Pienetkin hankkeet ovat paikallisesti merkityksellisiä!
Katso kaikki kevätkaudella rahoitetut hankkeet
Maaseudun kehittämishankkeiden katsaus julkaistaan kolme kertaa vuodessa. Tiedotteen liitteenä on lista kaikista kevätkaudella 2026 rahoitetuista Leader-hankkeista.
Yleishyödyllisten kehittämishankkeiden lisäksi Leader-ryhmät rahoittavat omien alueidensa mikroyritysten käynnistämistä, kehittämistä ja investointeja.
Yhteystiedot:
Satakunta
Leader Pohjois-Satakunta (Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Merikarvia, Pomarkku ja Siikainen)
Juha Vanhapaasto, toiminnanjohtaja, 050 5896 269
Leader Karhuseutu (Harjavalta, Kokemäki, Nakkila, Porin maaseutualueet ja Ulvila)
Aapo Kivenmaa, toiminnanjohtaja, 050 592 6022
Leader Joutsenten reitti (Huittinen)
Petri Rinne, toiminnanjohtaja, 040 555 3232
Leader Satasilta (Eura, Eurajoki ja Säkylä)
Elina Haavisto, toiminnanjohtaja, 044 534 2992
Leader Ravakka (Rauman maaseutualueet)
Heidi Jaakkola, toiminnanjohtaja, 044 7929004
Varsinais-Suomi
Leader I samma båt – Samassa veneessä (Kemiönsaari, Parainen, Kustavi)
Siv Holmgren, toiminnanjohtaja, 040 0718913
Leader Jokivarsikumppanit (Aura, Koski TL, Loimaa, Marttila, Oripää, Pöytyä, Somero)
Taina Sainio, toiminnanjohtaja, 044 0674 434
Leader Ravakka (Laitila, Mynämäki, Pyhäranta, Uusikaupunki, Vehmaa)
Heidi Jaakkola, toiminnanjohtaja, 044 7929004
Leader Varsin Hyvä (Kaarina, Lieto, Masku, Naantali, Nousiainen, Paimio, Raisio, Rusko, Sauvo, Taivassalo, Turku)
Pia Poikonen, toiminnanjohtaja, 050 3383867
Leader Ykkösakseli (Salo)
Maarit Teuri, toiminnanjohtaja, 040 0982 236
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Tietoja julkaisijasta
Lounais-Suomen elinvoimakeskus ja paikalliset Leader-ryhmät myöntävät EU:n maaseuturahoitusta yleishyödyllisiin hankkeisiin, joilla lisätään kotiseudun viihtyisyyttä ja palveluita. Haku on jatkuva, mutta päätökset tehdään valintajaksoissa.
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