Varsinais-Suomen hyvinvointialueen tarkastuslautakunta julkaisi vuoden 2025 arviointikertomuksen

Tarkastuslautakunta arvioi vuosittain, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet sekä onko hyvinvointialueen toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Arviointiin liittyvät havainnot ja suositukset esitetään valtuustolle laadittavassa arviointikertomuksessa. Vuosittain koostettavassa arviointikertomuksessa arvioidaan tavoitteiden toteutumista sekä millaisia kehittämiskohteita hyvinvointialueen toiminnassa on tunnistettu.

Vuoden 2025 arviointikertomus kuvaa hyvinvointialueen kehitystä tilanteessa, jossa Varha on siirtynyt alkuvaiheen rakentamisesta kohti toiminnan vakiinnuttamista. Hyvinvointialueen talous kehittyi vuonna 2025 aiempia vuosia myönteisemmin ja tilikauden tulos kääntyi selvästi ylijäämäiseksi. Tarkastuslautakunta kuitenkin korostaa, että taloudellisia onnistumisia ei voida tarkastella irrallaan palveluiden saatavuudesta ja hoitoon pääsystä, joissa esiintyy edelleen merkittäviä haasteita.

Kertomuksessa arvioidaan talouden ja toiminnan lisäksi teemakohtaisia kokonaisuuksia. Vuonna 2025 arvioinnin kohteena olivat hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, vammaispalvelut, Varha-sovellus, tekoälyn hyödyntäminen sekä maksumuistutus ja laskujen perintä. Tarkastuslautakunta esittää arviointikertomuksessa havaintojen lisäksi suosituksia toiminnan kehittämiseksi.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osalta lautakunta korostaa ennaltaehkäisevän työn merkitystä ja HYTE-yhteistyötä. Varha-sovelluksen arvioidaan nousseen keskeiseksi osaksi palvelujärjestelmää, ja sen käyttöä sekä kehittämistä pidetään strategisesti tärkeänä. Tekoälyn hyödyntämisessä puolestaan nähdään merkittäviä mahdollisuuksia, mutta lautakunta painottaa selkeämmän johtamisen, vastuiden määrittelyn ja tekoälypolitiikan tarvetta.

Vammaispalveluiden arvioinnissa tarkastuslautakunta nostaa esiin uuden vammaispalvelulain soveltamiseen liittyvät haasteet sekä palvelupäätösten käsittelyajat. Laskutukseen ja maksumuistutuksiin liittyvässä arviointikokonaisuudessa tarkastuslautakunta arvioi tilanteen syntyyn liittyneitä tekijöitä ja muistuttaa oikea-aikaisesta sekä selkeästä viestinnästä.

Arviointikertomuksessa nostetaan esiin useita strategiseen johtamiseen, henkilöstöön, tietojärjestelmiin ja palvelujen kehittämiseen liittyviä havaintoja. Lautakunta pitää tärkeänä, että strategiset tavoitteet ohjaavat nykyistä selkeämmin operatiivista toimintaa ja että organisaatiossa tunnistettuihin keskeisiin riskeihin varaudutaan tavoitteiden tasolla ennakoivasti.

Henkilöstön osalta arviointikertomuksessa kiinnitetään huomiota muun muassa sairauspoissaolojen kasvuun, työyhteisöjen turvallisuuden kokemuksiin sekä esihenkilötyön tukemiseen. Lautakunta pitää tärkeänä, että työhyvinvointiin ja henkilöstön johtamiseen panostetaan pitkäjänteisesti.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Aliisa Wahlsten korostaa arviointikertomuksen merkitystä hyvinvointialueen kehittämisen tukena.

- Arviointikertomuksen tavoitteena on tuoda esiin tietoa, joka auttaa kehittämään Varhan toimintaa pitkäjänteisesti ja rakentavasti. Haluamme tukea hyvinvointialueen päätöksentekoa ja nostaa esiin sekä onnistumisia että asioita, jotka vaativat jatkossa erityistä huomiota.

Arviointikertomus hyväksyttiin tarkastuslautakunnan kokouksessa 7.5.2026. Arviointikertomus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: www.varha.fi/arviointikertomukset

Lisätiedot:

Aliisa Wahlsten, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja,

aliisa.wahlsten@varha.fi

Rami Aaltonen, arviointijohtaja, tarkastuslautakunnan esittelijä,

rami.aaltonen@varha.fi