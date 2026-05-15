Ensimmäinen ärrä on nyt auki Sanomatalossa – uusi konsepti keskittyy ruokaan ja juomaan

Reitan Convenience Finland Oy:n (ent. R-kioski Oy) uuden ärrä-konseptin ensimmäinen myymälä on avannut ovensa asiakkaille tänään Sanomatalossa. Uusi myymäläkonsepti on rakennettu laadukas, helposti mukaan otettava valikoima ja sujuva asiointi edellä.

Avajaisiaan juhliva ärrä tuo maailmalla suosiota keränneen nopeasti mukaan otettavaan ruokaan ja juomaan keskittyvän myymäläkonseptin Suomeen. Ärrän valikoimasta löytyy sekä terveellisiä, että herkullisia vaihtoehtoja asiakkaiden liikkuvaan arkeen.

“On mahtavaa päästä vihdoin avaamaan ensimmäinen uuden konseptin mukainen ärrä Sanomataloon. Toivon, että tavoitamme ärrällä laajan asiakaskunnan ja pääsemme tarjoamaan maistuvia hetkiä asiakkaidemme kiireiseen arkeen. Haluan toivottaa kaikki lämpimästi tervetulleiksi tutustumaan uuteen ärrään ja antamaan arvokasta palautetta uudesta konseptista”, sanoo Reitan Convenience Finlandin toimitusjohtaja Niklas Lilius.

Sanomatalon ärrän tuotevalikoimaan kuuluvat esimerkiksi monipuoliset mukaanotettavat lounasvaihtoehdot, välipalat, sekä kiinnostavat uutuustuotteet proteiinipehmiksestä uutuusjuomiin ja katuruokatuotteisiin, kuten tacoihin, empanadaksiin ja onigireihin. Myymälän valikoima on suunniteltu sopimaan kaupunkilaisen kiireiseen arkeen, tuotteet on helppo ottaa mukaan ja myös palvelussa korostuu nopeus.

Sanomatalon ärrä on konseptin pilottimyymälä, josta saadun asiakas- ja henkilöstöpalautteen pohjalta konseptia kehitetään eteenpäin ennen laajempaa käyttöönottoa. Laajemmin ärrät avautuvat syksyllä 2026. Uuden ärrän ohella R-kioskit jatkavat tuttuina monipuolisten palveluiden arjen kioskeina ympäri Suomen.

Avajaispäivänä 10.6. klo 11–14 Sanomatalon R-kioski tarjoaa asiakkaille tuotemaistiaisia, ostosten yhteydessä jaettavia ilmaistuotteita sekä DJ:n luomaa tunnelmaa. Avajaispäivänä paikan päällä uudella ärrällä ovat kauppias Bea Nuutinnotko sekä Reitan Convenience Finlandin toimitusjohtaja Niklas Lilius. Ärrä palvelee jatkossa asiakkaita osoitteessa Töölönlahdenkatu 2 ma–pe klo 7-20 sekä la klo 9-20 ja su klo 10-19.

Reitan Convenience Finland on osa kansainvälistä Reitan Convenience -konsernia, jolla on vahva asema kioski- ja pikaruokamarkkinoilla Pohjoismaissa ja Baltiassa. Siihen kuuluvat muun muassa Narvesen Norjassa, Latviassa ja Liettuassa, Pressbyrån ja PBX Ruotsissa, 7-Eleven Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa sekä R-kioski Suomessa ja R-kiosk Virossa. Ärrä konseptin lisäksi yhtiö valmistelee uuden kahvilakonseptin lanseerausta Suomeen loppuvuoden 2026 aikana.