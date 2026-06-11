Espoon tuomiokirkko avautuu 3D-mallinnoksen kautta

Aalto-yliopiston huippututkijoiden toteuttaman mallinnuksen kautta Espoon tuomiokirkon historiaa, arkkitehtuuria ja merkitystä voidaan esitellä digitaalisessa muodossa. Samalla se tarjoaa seurakunnille saavutettavan ja elämyksellisen välineen kertoa toiminnastaan eri ikäryhmille.

Kulttuuriperintöä ja palveluja uusille yleisöille

3D-mallinnos tuo Espoon tuomiokirkon ja sen ympäristön erityisesti lasten ja nuorten ulottuville, mutta palvelee kaikkia espoolaisia, joita kiinnostaa alueen historia ja kulttuuriperintö. Digitaalinen toteutus mahdollistaa kirkkoon tutustumisen ajasta ja paikasta riippumatta sekä tukee oppimista ja osallisuutta.

– Aalto-yliopiston ja Espoon seurakuntien välinen yhteistyö tarjoaa uusia, helposti saavutettavia tapoja kohdata kaupunkilaisia ja kertoa kirkon roolista osana espoolaista arkea, niin historian, yhteisöllisyyden kuin nykyisten palvelujen näkökulmasta, toteaa Espoon tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra Ari Paavilainen.

Espoo-tarina yhteistyön taustalla

Hanke nojaa vahvasti Espoo-tarinan tavoitteeseen vahvistaa Espoon asemaa lasten ja nuorten pääkaupunkina. Tutkimukseen perustuva digitaalinen toteutus tukee kaupunkistrategiaa tarjoamalla nuorille innostavia ja oppimista edistäviä tapoja tutustua omaan elinympäristöönsä.

Espoon kaupunginjohtaja Kai Mykkänen pitää Espoon seurakuntayhtymän ja MeMon yhteistyötä tervetulleena ja innovatiivisena avauksena.

– Espoo on yhteistyön kaupunki ja tämä on minusta hieno esimerkki siitä, miten erilaisten toimijoiden vahvuudet yhdistämällä syntyy jotain erityistä, Mykkänen toteaa.

– Kaupunkia, kirkkoa ja yliopistoa yhdistää halu rakentaa siltaa historian ja tulevaisuuden välille. Erityisen ilahduttavaa on, että lasten ja nuorten pääkaupungissa oman kotikaupungin historia herää eloon tavalla, joka varmasti puhuttelee ja innostaa myös lapsia ja nuoria.

MeMo-tutkimusryhmällä laajaa kokemusta kirkkokohteista

Aalto-yliopiston Mittauksen ja mallinnuksen instituutti MeMo on Aalto-yliopiston ja Maanmittauslaitoksen yhteinen tutkimusinstituutti. MeMon tutkijat ovat edelläkävijöitä Suomessa arvokkaiden kulttuuriperintökohteiden 3D-mallinnuksessa. MeMo on toteuttanut useita poikkitieteellisiä rakennetun ympäristön mittaus- ja mallinnusprojekteja niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Tutkimusryhmä tunnetaan osaamisestaan, jossa digitaaliset menetelmät yhdistyvät kulttuuriperinnön vaalimiseen ja uusiin esitystapoihin. MeMo-instituutti hyödyntää perinteisesti maanmittauksessa käytettyjä mittaus- ja mallinnusteknologioita. Rakennetun ympäristön mittaus – ja mallinnus on MeMo-instituutissa vuosikymmenten aikana pitänyt sisällään lukuisia kulttuuri- ja luontokohteita Espoosta, kuten Hanaholmenin ja Träskändan kartanon.

– Saimme vuonna 2025 pyynnön tallentaa Espoon tuomiokirkkoa yleisölle saavutettavaksi sen remontin ajaksi ja päätimme lähteä tähän mukaan, koska kirkko yhdistää paitsi espoolaisia myös muualta tänne tulleita. Yhteistyö tuo tutkijoidemme osaamisen osaksi paikallista toimintaa, jossa yliopisto, kirkko ja kaupunki kehittävät yhdessä uusia tapoja kohdata espoolaisia ja vaalia yhteistä kulttuuriperintöä, kertoo MeMo-instituutin tutkimusjohtaja Hannu Hyyppä.

– Yhtenä tavoitteena on rakennetun kulttuuriympäristön ja -kohteiden tallentaminen myös nuorten käyttöön niin, että vuorovaikutteiset ympäristöt houkuttelisivat tutkimaan kulttuuriperintöä ja sen tuhansia tarinoita, jatkaa Hyyppä.

– Espoon tuomiokirkon rooli espoolaisia yhdistävänä kohteena on ja tulee olemaan vahva, yhdistäähän kirkko paitsi seurakuntaan kuuluvia, myös muita espoolaisia – niin iloissa kuin suruissa. Monella espoolaisella on muistoja rakennuksesta siellä järjestetyistä konserteista, konfirmaatioista, häistä ja hautajaisista. On hienoa olla mukana tallentamassa Espoon kulttuuriperintöä digitaalisesti myös tuleville sukupolville, kertoo akateeminen koordinaattori Marika Ahlavuo, Aalto-yliopiston MeMo-instituutista.

Innovatiivinen yhteistyö avaa uusia mahdollisuuksia

Espoon seurakuntayhtymän ja Aalto-yliopiston yhteistyö on esimerkki siitä, miten tutkimus, kaupunki ja seurakunnat voivat yhdessä kehittää vaikuttavia ratkaisuja kaupunkilaisten hyväksi.

– Digitaalinen 3D-mallinnos ei ole vain tekninen toteutus, vaan yhteinen alusta, jossa historia, nykypäivä ja tulevaisuus kohtaavat. Haluamme rohkean yhteistyön ja huippututkimuksen avulla palvella kaupunkilaisten arkea ja oppimista, sanoo Espoon seurakuntayhtymän viestintäjohtaja Elina Ylikoski.

– 3D-mallinnoksen hahmotelmaan on mahdollista tutustua jo nyt verkkosivuillamme. Päivitämme sivua ja avaamme pääsyn malliin sitä mukaa, kun sisältöjä lapsille ja nuorille alkaa syntyä yhteistyössä seurakuntien ja muiden toimijoiden kanssa.

Lisätiedot:

Viestintäjohtaja Elina Ylikoski, Espoon seurakuntayhtymä, elina.ylikoski@evl.fi, 040 550 9393

Kirkkoherra Ari Paavilainen, Espoon tuomiokirkkoseurakunta, ari.paavilainen@evl.fi, 040 662 4985

Tutkimusjohtaja Hannu Hyyppä, Aalto-yliopiston MeMo-instituutti, hannu.hyyppa@aalto.fi



Akateeminen koordinaattori Marika Ahlavuo, Aalto-yliopiston MeMo-instituutti, marika.ahlavuo@aalto.fi, 050 512 2509



Linkit MeMosta kertoviin uutisiin:

https://www.kansallismuseo.fi/fi/ajankohtaista/kansallismuseo-aalto-yliopisto-virtualisoinnit

https://www.sttinfo.fi/tiedote/69870135/pirunpesasta-hiihtokisoihin-ja-kaupunkimalleihin-3d-virtualisoinnin-pioneerit-saivat-ensimmaisen-kansallisen-avoimen-tieteen-palkinnon?publisherId=37936456

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