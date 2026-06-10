Kokoomuksen Aalto-Setälä: Historiallinen ydinenergialain kokonaisuudistus siivittää Suomea kohti puhdasta talouskasvua

Puolustusvaliokunnan kokoomusedustajat: Naisiin kohdistuvalle häirinnälle on oltava nollatoleranssi 10.6.2026 09:51:19 EEST | Tiedote

Kokoomuslaiset puolustusvaliokunnan jäsenet tuomitsevat jyrkästi Kainuun prikaatissa paljastuneen tapauksen, jossa naisvarusmiehistä tehtiin ja levitettiin tekoälyn avulla väärennettyjä alastonkuvia. Kansanedustajien mukaan kyse ei ole pilasta tai huonosta huumorista, vaan vakavasta häirinnästä, nöyryyttämisestä ja luottamuksen rikkomisesta, jolle ei ole sijaa Puolustusvoimissa.