Kokoomuksen Aalto-Setälä: Historiallinen ydinenergialain kokonaisuudistus siivittää Suomea kohti puhdasta talouskasvua
10.6.2026 12:21:42 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Talousvaliokunta on tänään 10.6. hyväksynyt mietinnön ydinenergialain kokonaisuudistuksesta. Uudistuksella selkeytetään ja sujuvoitetaan uuden ydinvoiman rakentamista ja mahdollistetaan pienydinvoiman syntyminen Suomeen.
Talousvaliokunnan varapuheenjohtaja Pauli Aalto-Setälä pitää ydinenergialain kokonaisuudistusta lähihistorian merkittävimpänä energiapoliittisena päätöksenä, joka mahdollistaa uuden vakaan ja puhtaan energiantuotannon rakentamisen Suomeen. Uudistuksen päätavoitteena on pitää ydinenergian käyttö yhteiskunnan kokonaisedun mukaisena sekä huolehtia toiminnan turvallisuudesta ja Suomessa syntyvästä ydinjätteestä.
”Kyseessä on jättimäinen uudistus, jossa päivitetään kymmeniä vuosia vanha laki tähän päivään. Ydinvoimaan liittyvän sääntelyn päälinjat pysyvät ennallaan, mutta prosesseja sujuvoitetaan, jotta ydinenergiahankkeet saataisiin toteutettua aikaisempaa tehokkaammin – turvallisuudesta tinkimättä”, Aalto-Setälä aloittaa.
Aalto-Setälän mukaan uuden ydinvoiman rakentamista selkeyttävä laki palvelee erinomaisesti Suomen tavoitetta olla tulevaisuudessa puhtaan energian suurvalta.
”Olemme eteenpäin katsovalla energiapolitiikalla onnistuneet muuttamaan Suomen sähköntuotannon lähes fossiilivapaaksi sekä yhdeksi Euroopan halvimmista. Sääriippuvaiseen tuotantoon perustuva energiajärjestelmä tarvitsee kuitenkin vastapainoksi vakaata perusvoimaa, eli käytännössä ydinvoimaa. Suomessa pitääkin nyt ryhtyä päämäärätietoisesti edistämään lisäydinvoiman rakentamista, jotta emme menetä edullisen, puhtaan ja toimitusvarman sähkön luomaa kilpailuetua”, Aalto-Setälä jatkaa.
Monipuolinen energiapaletti on Aalto-Setälän mukaan tulevaisuudessakin Suomen energiajärjestelmän ja ilmaston etu.
”Suomeen kaavaillaan satojen miljardien edestä uusia investointeja, jotka perustuvat puhtaaseen, edulliseen ja toimitusvarmaan sähköön. Nämä investoinnit vaativat lisää energiantuotantoa toteutuakseen ja meidän päättäjien on pidettävä huoli, että lainsäädäntö ei ole pullonkaulana näiden investointien ja työpaikkojen syntymiselle”, Aalto-Setälä päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pauli Aalto-SetäläKansanedustaja
Varsinais-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Puolustusvaliokunnan kokoomusedustajat: Naisiin kohdistuvalle häirinnälle on oltava nollatoleranssi10.6.2026 09:51:19 EEST | Tiedote
Kokoomuslaiset puolustusvaliokunnan jäsenet tuomitsevat jyrkästi Kainuun prikaatissa paljastuneen tapauksen, jossa naisvarusmiehistä tehtiin ja levitettiin tekoälyn avulla väärennettyjä alastonkuvia. Kansanedustajien mukaan kyse ei ole pilasta tai huonosta huumorista, vaan vakavasta häirinnästä, nöyryyttämisestä ja luottamuksen rikkomisesta, jolle ei ole sijaa Puolustusvoimissa.
Kokoomuksen Kilpi: Lapsen ei pidä joutua katsomaan väkivaltaa kotonaan – Suomeen säädettävä lapsirauharikos10.6.2026 07:02:00 EEST | Tiedote
Kokoomus haluaa vahvistaa lasten suojaa väkivallalta säätämällä Suomeen lapsirauharikoksen, joka kriminalisoisi lapsen altistamisen lähisuhdeväkivallalle tai seksuaalirikokselle. Tilastokeskuksen mukaan viranomaisten tietoon tuli viime vuonna 3 400 alaikäistä pari- ja lähisuhdeväkivallan uhria, ja vanhempien lapsiinsa kohdistama väkivalta kasvoi yli yhdeksän prosenttia. Kokoomuksen mukaan luvut kertovat vakavasta ilmiöstä, jonka vaikutukset ulottuvat myös niihin lapsiin, jotka joutuvat kotonaan todistamaan väkivaltaa.
Kokoomuksen Limnell: Ydinenergialain muutos vahvistaa Suomen turvallisuutta ja Naton pelotteen uskottavuutta9.6.2026 17:35:23 EEST | Tiedote
Eduskunnan puolustusvaliokunta on tänään hyväksynyt mietintönsä ydinenergialain ja rikoslain muuttamisesta. Kokoomuksen kansanedustaja, puolustusvaliokunnan jäsen Jarno Limnell pitää valiokunnan linjaa tärkeänä ja välttämättömänä osana Suomen Nato-jäsenyyden täysimääräistä toimeenpanoa.
Varapuhemies Risikko: Maantieverkkoon on panostettava6.6.2026 20:02:00 EEST | Tiedote
Varapuhemies ja kokoomuksen kansanedustaja Paula Risikko piti puheen Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n 90‑vuotisjuhlassa Seinäjoella lauantaina.
Kokoomuksen Limnell: Suomen turvallisuudesta ei voi tinkiä – vastuullinen politiikka varautuu myös vaikeisiin aikoihin6.6.2026 10:13:27 EEST | Tiedote
Puolustuksen parlamentaarisen työryhmän tuore raportti osoittaa, että Suomen maanpuolustuksen kehittäminen edellyttää tulevina vuosina nykyistä suurempia voimavaroja.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme