Lohjan rakennusvalvonta ohjeistaa varmistamaan parvekelevyjen turvallisuuden
10.6.2026 13:46:08 EEST | Lohjan kaupunki | Tiedote
Onnettomuustutkintakeskus antoi 21.5.2026 onnettomuusuhkailmoituksen, joka koskee sementtikuituisia parvekelevyjä. Lujuustesteissä todettiin, että sementtikuituinen levy ei ole sopiva putoamissuojaksi tai estämään putoamista.
Sementtikuitulevyjä on käytetty Suomessa laajasti parvekkeilla muun muassa 1960–1980-luvuilla valmistuneissa kerrostaloissa. Lohjan rakennusvalvonta ohjeistaa asunto-osakeyhtiöitä ja muita kiinteistönomistajia ryhtymään toimiin parvekkeiden ja terassien levytysten turvallisuuden varmistamiseksi, jos rakennuksessa on sementtikuituiset levyt putoamissuojina.
Rakennusvalvonta ohjeistaa kyseisiä asunto-osakeyhtiöitä myös harkitsemaan parvekkeiden ja terassien käytön kieltämistä siihen saakka, kunnes putoamissuojien turvallisuus on varmistettu. Rakennuksen omistaja vastaa siitä, että rakennus on turvallinen.
Lohjan rakennusvalvonta tulee jatkossa edellyttämään, että korjausrakentamisen rakentamislupahakemuksissa esitetään parvekkeiden suojalevyjen ratkaisut, jos putoamissuojina on käytössä sementtikuitulevyjä ja rakennustoimenpide koskee parvekkeita.
Lisäksi työmaa-aikaisen valvonnan yhteydessä kiinnitetään huomiota siihen, onko rakennuksessa käytetty sementtikuitulevyjä parvekkeilla, ja tarvittaessa pyydetään asiassa lisäselvityksiä.
Julkisivuyhdistys on tehnyt ohjeen taloyhtiöille parvekkeiden rakenteiden tarkistamisesta.
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Yhteyshenkilöt
Juha HeikkinenJohtava rakennustarkastajaPuh:0443741399juha.heikkinen@lohja.fi
Kalle-Oskari GabrielssonTarkastusinsinööriPuh:0500475158Kalle-Oskari.Gabrielsson@lohja.fi
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