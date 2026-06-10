Kunnat ovat tehostaneet kaavoitusta ja rakennuslupien käsittelyä – lainsäädännön lisääntyvät velvoitteet herättävät huolta

– Rakentamislupien käsittely on ollut hyvin sujuvaa: keskimäärin valmista on tullut alle kahdessa kuukaudessa. Siten uuden rakentamislain kolmen tai kuuden kuukauden käsittelymääräaika on ollut jopa tarpeeton. Käsittelymääräaika on kuitenkin lisännyt merkittävästi hallinnollista taakkaa. On todennäköistä, että käsittelyajat tulevat siksi pitenemään, sanoo kehittämispäällikkö Paula Mäenpää.

– Asemakaavojen keskimääräinen läpimenoaika on reilut puolitoista vuotta. Kesto vaihtelee kuitenkin paljon niin kuntien välillä kuin kunnan sisälläkin. Vaihtelu johtuu ennen kaikkea suunnittelutehtävän vaativuudesta, mutta kestoon vaikuttaa myös kunnan tapa käsitellä kaavoja eri toimielimissä, korostaa kehittämispäällikkö Anne Jarva.

Tärkeintä ei kuitenkaan ole se, että kunnat aina vain nopeuttaisivat prosessejaan.

Kaavoituksessa aikaa kuluu varsinaisen suunnittelun lisäksi uudistuvan lainsäädännön myötä lisääntyviin erilaisiin selvityksiin ja vuorovaikukseen osallisten kanssa. Myös maaomistajien ja hanketoimijoiden kanssa käytävät sopimusneuvottelut vievät aikaa.

– Onnistunut vuorovaikutus vähentää sekä kaavaprosessin aikaisia muistutuksia että hyväksymispäätökseen kohdistuvia valituksia. Valmistelulle kannattaa antaa oma aikansa, sanoo yhdyskunta ja ympäristö -yksikön johtaja Pirjo Sirén.

Lainsäädäntö on lisännyt ja on edelleen lisäämässä kaavoitukseen kohdistuvia1 vaatimuksia, mikä rajoittaa kuntien mahdollisuuksia nopeuttaa kaavoitusta. Päätöksentekoa delegoimalla kunta pystyy jossain määrin lyhentämään hallinnolliseen käsittelyyn kuluvaa aikaa.

Seurantamallin tiedot eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia tai kattavia

Seurantamalli antaa vain karkean kuvan kaavojen ja lupien läpimenoajoista.

Rakennuslupiin liittyvät kaupunkien kirjaustavat, ohjelmistot ja tietotekniset järjestelmät ovat erilaisia, eikä esimerkiksi ennakkoneuvontaan ja ohjaukseen kuluvaa aikaa ole laskettu mukaan. Rakentamislupien käsittelyajoissa näkyy käytännössä vain hallinnollisen työn osuus.

Malli ei tunnista myöskään sitä aikaa, joka kuluu kaavoja koskevaan taustatyöhön ja neuvotteluihin ennen kuin kaavan vireille tulosta tiedotetaan.

Mallia on hyvä kehittää yhteistyössä kattavammaksi ja vertailukelpoisemmaksi, jotta se tekee vaikuttavista tekijöistä läpinäkyvämpiä ja osoittaa, missä erityisesti on kehitettävää.