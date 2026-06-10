Selviämisasema Jyväskylässä on avoinna ympäri vuorokauden isompien kesätapahtumien aikaan
10.6.2026 14:34:20 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen Selviämisasema Jyväskylässä tarjoaa yli 18-vuotiaille päihtyneille henkilöille turvallisen ja valvotun paikan selviämiseen. Selviämisasema on nyt avoinna isompien kesätapahtumien aikaan ympäri vuorokauden, kun se normaalisti palvelee vuoden jokaisena päivänä klo 20–08.
– Isompien kesätapahtumien aikaan on ollut selkeästi tarvetta Selviämisaseman palveluille aiempina vuosina, joten nyt olemme avoinna ympäri vuorokauden, palveluvastaava Timo Utriainen kertoo.
Tapahtumat ja ajankohdat, jolloin Selviämisasema on avoinna ympäri vuorokauden ovat:
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11.–14.6. Olutsatama, 2.–3.7. Puistojuhlat, 9.–11.7. Suomipop Festivaali, 30.7.–2.8. Secto Rally Finland – Suomen MM-ralli sekä 28.–29.8. Vauhti Kiihtyy! -Festivaali
Selviämisasemalle voi tulla omatoimisesti tai poliisin saattamana, jos henkilö ei käyttäytymisellään vaaranna muiden turvallisuutta. Selviämisasemalla asiakkaan vointia tarkkaillaan säännöllisesti, mutta varsinaisia hoitotoimenpiteitä ei tehdä.
Selviämisasema sijaitsee Kyllön sosiaali- ja terveysaseman vieressä, osoitteessa Keskussairaalantie 20, 40620 Jyväskylä. Puhelimitse Selviämisasemalle saa yhteyden numeroon 050 475 1580.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Palveluvastaava Timo Utriainen, p. 050 563 8547, timo.utriainen(at)hyvaks.fi, Keski-Suomen hyvinvointialue
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Ijäs, p. 050 566 2193, tuija.ijas(at)hyvaks.fi
Linkit
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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