Svea ja Woolman tuovat Shopify-alustalle monivaluuttaratkaisun helpottamaan verkkokauppaa Pohjoismaissa

Svea Bank ja Woolman tuovat lukuisten verkkokauppiaiden käyttämälle Shopify-alustalle uuden monivaluuttaratkaisunsa. Käyttämällä Svean maksuratkaisuja, pohjoismaiset verkkokauppiaat voivat myydä eri valuutoissa ilman muutoksia. Ratkaisu tuo kauppiaille uusia mahdollisuuksia laajentaa toimintaa niin Pohjoismaissa kuin kansainvälisesti.

Kuluttajille monivaluuttaratkaisu merkitsee selkeämpää ja läpinäkyvämpää ostokokemusta, kun hinnat näytetään paikallisessa valuutassa. Kauppiaiden kannalta tämä on merkittävä kitkaa vähentävät etu, kun asiakkaat toimivat itselleen tutun rahayksiön kanssa ja hahmottavat hinnat paremmin.

“Tämä on innostava askel Svean ja meidän pitkäaikaisessa kumppanuudessamme Pohjoismaissa. Pitkän ja toimivan yhteistyön puitteissa pystyimme yhdessä ratkaisemaan tekniset kysymykset monivaluuttaratkaisun saamiseksi maaliin”, kertoo Woolmanin Mikko Rekola.

Svea näkee, että ostokokemuksen parantaminen ja kitkan vähentäminen pohjoismaisessa verkkokaupassa kehittää koko toimialaa.

”Me tunnistimme pohjoismaisten kauppiaiden selkeän tarpeen ja halun myydä eri markkinoilla mahdollisimman helposti. Samalla kuluttajat haluavat toimia tutun rahayksikön kanssa verkkokaupan kotimaasta riippumatta. Monivaluuttaratkaisu Shopify-alustalla on oleellinen askel verkkokauppiaiden laajenemisen tukena ja asiakkaiden saavutettavuuden näkökulmasta”, sanoo Senior Partner Manager Sami Vornamo Svealta.

Kehitys on osa Svean jatkuvaa yhteistyötä Shopifyn kanssa sekä asiakaslähtöistä kasvustrategiaa Pohjoismaissa. Tarttumalla asiakkaiden tarpeisiin Svea aikoo edelleen vahvistaa ja yhtenäistää tarjoomaansa sekä asemaansa yhtenä Pohjoismaiden johtavista toimijoista.

”Tulemme jatkamaan määrätietoista kehitystyötä kauppiaiden ja kuluttajien eduksi, sillä näemme rajat ylittävien, joustavien maksuratkaisujenkysynnän vain kasvavan tulevaisuudessa”, toteaa Sami Vornamo.

”Tämä ei ole vain tekninen päivitys vaan merkittävä askel koko Shopifyn ekosysteemille Pohjoismaissa. Kauppiaille parempaa konversiota ja saumatonta kasvua yli rajojen. Kuluttajille läpinäkyvämpää ostamista. Siksi meillekin on voitto syventää Svean integraatiota Shopifyssa ja yhdessä edistää kitkatonta ostamista useilla markkinoilla”, sanoo Rekola.

Lisätiedot

Svea Bank: Sami Vornamo, Senior Partner Manager, 040 585 9658, sami.vornamo@svea.fi

Woolman: Mikko Rekola, Chief Evangelist, mikko.rekola@woolman.io