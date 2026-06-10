Johannes Yrttiaho: Ydinaseiden ja ydinvoiman uusi tuleminen on pelottava suunta, josta Suomen tulisi pysyä irti

Yrttiahon mukaan ydinaseriisunnan kääntyminen ydinasevarustelun kiihtymiseksi ja ydinvoiman alasajon kääntyminen uudeksi ydinvoiman lisäämiseksi vaarantavat ihmiskunnan tulevaisuuden. Molemmilla näyttää olevan kytkentä Ukrainan sodan myötä kasvaneeseen vastakkainasetteluun. Nato päätti käynnistää ydinasevarustelun ja ydinseiden hajauttamisen, joka on Suomen ydinasekiellon kumoamisen taustalla. Ukrainan sodan myötä syntynyt energiakriisi käänsi eurooppalaisten valtioiden katseet takaisin ydinvoimaan.

– Energiayhtiöiden edut on asetettu ympäristön ja energiaa kuluttavien kotitalouksien etujen edelle myös Suomen ydinenergialain kokonaisuudistuksessa. Myös ydinenergian lisääminen kasvattaa ydinlaitoksiin ja ydinpolttoaineen käsittelyyn liittyviä onnettomuus- ja ympäristöriskejä. Lisäksi ydinaseiden sääntelyn purkaminen lisää ydinsodan riskiä, joka on eksistentiaalinen uhka, Yrttiaho sanoo.

Yrttiaho varoittaa, että kysymyksessä on hyvin radikaali sääntelyn purkaminen energiayhtiöiden eduksi – demokraattisen päätöksenteon, turvallisuuden, ympäristön ja luonnon sekä ilmaston kustannuksella.

– Lakiuudistuksen tavoitteet tähtäävät ennen kaikkea ydinvoimayhtiöiden taloudelliseen etuun, eivät yhteiskunnan kokonaisetuun ja ydinenergian käytön riskienhallinnan parantamiseen. Ydinvoiman riskit koskevat myös niin sanottua pienydinvoimaa, Yrttiaho muistuttaa.

Ydinvoiman lisääminen saattaa myös vähentää ponnisteluja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi, sillä paine energian säästämiseen ja energiatehokkuuden edistämiseen vähenee. Ydinvoiman lisärakentaminen ei myöskään ole nopein, kustannustehokkain tai ympäristöllisestikään kestävä tapa vastata ilmastotavoitteisiin.

– Ydinvoimalla tuotettu sähkö tulee todennäköisesti korvaamaan pääasiassa uusiutuvalla energialla tapahtuvaa sähkön tuotantoa, ja vain hyvin vähäisessä määrin fossiilisilla polttoaineilla tapahtuvaa sähkön tuotantoa. Tämä todetaan myös hallituksen esityksen vaikutusarvioinnissa, Yrttiaho sanoo.

Yrttiaho vaatii, että periaatepäätöksen asema ja eduskunnan ratkaisuvalta tulee pitää nykyisellään, kuten päätöksen sisältövaatimuksetkin. Myöskään rakentamis- ja käyttölupasääntelyyn esitettyjä kevennyksiä ei tule hyväksyä.

Talousvaliokunta otti mietintöönsä myös ydinaseiden sallimisen Suomessa, vaikkei se lainkaan kuullut asiantuntijoita tästä kysymyksestä. Yrttiaho katsoo lakimuutosten heikentävän Suomen turvallisuutta, ei parantavan sitä.

– Talousvaliokunta esittää mietinnössään ydinaseiden sallimista, Yrttiaho sanoo.

Yrttiahon mukaan Suomeen sijoitetut ydinaseet tai ydinaseisiin tai niiden kauttakulkuun liittyvä infrastruktuuri olisivat sotilaallinen kohde, mikä heikentäisi Suomen kansallista turvallisuutta.

– Ydinaseiden hajauttamisen tarkoitus on lisätä epätietoisuutta niiden sijannista, mikä johtaa turvallisuuden heikkenemiseen. Venäjä joutuu maalittamaan pysyvien tukikohtien lisäksi laajasti muitakin kohteita, Yrttiaho huomauttaa.

– Päätös myös rajaa Suomen suvereenisuutta eli täysivaltaisuutta hyvin vakavassa kysymyksessä eli joukkotuhoaseiden – ydinaseiden – sallimisessa Suomen alueella, Yrttiaho sanoo.