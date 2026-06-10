SY on erittäin tyytyväinen hyväksyttyyn hankintalakiin - “Tätä Suomi tarvitsee!”

Suomessa toimii satoja julkisomisteisia inhouse-yhtiöitä, jotka kilpailevat yksityisten yritysten kanssa. Kunnat ja hyvinvointialueet ovat hankkineet palveluita omilta yhtiöiltään ilman kilpailutusta jopa hyvin pienillä omistusosuuksilla.

”Eduskunnan asettama sidosyksiköiden vähimmäisomistusvaatimus avaa hankintoja pk-yrityksille ja luo kasvua sekä työpaikkoja. Tätä Suomi tarvitsee! Kilpailutusten kiertäminen pienellä omistuksella ei jatkossa onnistu”, Jaskari kiittelee.

Yrittäjät pitää tärkeänä talousvaliokunnan mietinnön huomioita siitä, että uudistus lisää kilpailua ja kilpailun lisäämisestä on huomattavia kansantaloudellisia hyötyjä.

"Nyt tarvitaan hankintakulttuurin muutos. Toivottavasti ymmärretään, että lakiuudistuksen tavoite on lisääntyvän kilpailun myötä tehostaa toimintaa, luoda uusia innovaatioita ja parantaa palvelujen laatua”, Jaskari sanoo.

Yhden tarjouksen kilpailutukset uusittava

Avoimessa menettelyssä järjestetyt kilpailutukset tulee jatkossa uusia, jos niihin saadaan vain yksi tarjous. Lisäksi EU-kynnysarvot ylittävät hankinnat tulisi pääsääntöisesti jakaa osiin, ja valitusmahdollisuuksia laajennetaan.

”Yritykset ovat usein jättäneet osallistumatta, koska hankinnat on koettu räätälöidyiksi tietyille toimijoille”, Jaskari sanoo.

Markkinavuoropuhelun vahvistaminen jäi puolitiehen

Markkinakartoitus ja markkinavuoropuhelu ovat keskeisiä laadukkaiden hankintojen onnistumiselle. Uuden lain mukaan velvoite koskisi vain yli 10 miljoonan euron hankintoja.

”Nyt esitetty malli sallisi jopa yhdeksän miljoonan euron hankinnat ilman velvoitetta kartoittaa markkinoita. Raja on liian korkea. Positiivista kuitenkin on talousvaliokunnan mietinnön kirjaus, että yritysten markkinoille pääsyä sekä kustannussäästöjä seurataan”, elinkeinopolitiikan asiantuntija Katja Rajala huomauttaa.

Kiinnostus julkisiin kilpailutuksiin kasvussa

Yrittäjägallupin mukaan yhä useampi pk-yritys kokee, että julkisomisteiset inhouse-yhtiöt heikentävät mahdollisuuksia tarjota palveluita julkiselle sektorille.

Peräti 24 prosenttia pk-yrityksen edustajista arvioi, että inhouse-yhtiöt heikentävät mahdollisuuksia tarjota palveluita. Elokuussa vastaava luku oli 21 prosenttia.

Jos hankintalaki avaa markkinoita, pk-yritysten kiinnostus osallistua kilpailutuksiin kasvaa. Yrittäjägallupin mukaan 55 prosenttia pk-yrityksistä on kiinnostunut tarjoamaan julkiselle sektorille (edellisessä mittauksessa 51 %). Rakentamisessa kiinnostus on 68 prosenttia ja teollisuudessa 60 prosenttia.

“Onnistunut hankintalaki voi toimia kasvun työkaluna kautta maan”, Rajala sanoo.

Yrittäjägallupin toteutti Verian Suomen Yrittäjien toimeksiannosta 1.–9.4.2026. Kyselyyn vastasi 1 059 pk-yrityksen edustajaa. Tulosten luottamusväli on 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tutustu tuloksiin tästä.