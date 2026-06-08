HONOR 600 -sarja on rakennettu kestämään: älykäs ja vastuullinen valinta vuodelle 2026
10.6.2026 15:15:59 EEST | Burson Finland Oy | Tiedote
Elektroniikkajätteen määrä kasvaa ja elinkustannukset nousevat, minkä vuoksi kuluttajat etsivät yhä kestävämpiä laitteita. Älypuhelimen akku heikkenee, laite vaurioituu tai sen ohjelmistotuki päättyy usein jo kahden vuoden jälkeen. Tämä pakottaa käyttäjät kalliisiin ja ympäristöä kuormittaviin päivityksiin.
HONOR 600 -sarja määrittelee älypuhelimen käyttöiän uudelleen. Siinä on erittäin kestävä runko, viideksi vuodeksi suunniteltu akku ja Euroopassa kuuden vuoden ohjelmistopäivitykset. HONOR 600 -sarja asettaa kestävyydelle uuden mittapuun ja antaa kuluttajille mahdollisuuden pienentää hiilijalanjälkeään ja säästää rahaa ilman, että he joutuvat tinkimään premium-luokan käyttökokemuksesta.
Kestävä rakenne ja huippuluokan materiaalit
Älypuhelimen on kestettävä arjen haasteita vuosia. HONOR 600 -sarjassa on hylätty hauraat perinteiset materiaalit ja ne on korvattu edistyneellä teknologialla. Takapaneeli on valmistettu innovatiivisesta ja erittäin kestävästä komposiittikuidusta. Materiaalissa yhdistyy lasin tyylikäs kirkkaus sekä poikkeuksellinen joustavuus ja keveys, mikä vähentää merkittävästi halkeamien riskiä.
Laitteen rakenteellisen kestävyyden takaa SGS:n viiden tähden sertifikaatti, joka todistaa sen pudotus- ja puristuskestävyyden. Lisäksi HONOR 600 -sarjalla on alan korkeimmat IP68-, IP69- ja IP69K- veden- ja pölynkestävyysluokitukset. Puhelin kestää paitsi upotuksen veteen myös korkeapaineisen kuuman vesisuihkun. Satiiniviimeistelty metallirunko vahvistaa runkoa entisestään ja varmistaa, että puhelin säilyttää ensiluokkaisen ulkonäkönsä ja tuntumansa vuosien aktiivisen käytön jälkeen.
Viiden vuoden akku, joka on suunniteltu kestämään aikaa
Yleisin syy puhelimen ennenaikaiseen vaihtamiseen on akun heikkeneminen. HONOR ratkaisee tämän ongelman poikkeuksellisen pitkäikäisellä akulla. HONOR 600 -sarjan Euroopan-versiossa on massiivinen 6 400 mAh:n akku, joka mahtuu ohueen 7,8 mm:n profiiliin.
Akku on suunniteltu viiden vuoden käyttöikää varten. Se kestää jopa 1 600 latauskertaa, ja sen kapasiteetti ja kunto pysyvät vakaina koko elinkaaren ajan. Tekoäly optimoi virranjakoa reaaliaikaisesti, mikä estää akun tarpeetonta kulumista. Laite toimii normaalisti jopa -20 °C:n pakkasessa vain 20 prosentin varauksella. Akun pikalatausta varten puhelin tukee 80 W:n langallista HONOR SuperCharge -latausta. Pro-mallissa on lisäksi 50 W:n langaton SuperCharge-lataus ja 27 W:n langallinen käänteinen lataus.
Kuuden vuoden ohjelmistotuki takaa kestävän tulevaisuuden
Kestävyys ei ole vain fyysistä kestävyyttä, sillä myös ohjelmiston pitkäikäisyys on ratkaisevan tärkeää. Täysin toimiva puhelin vanhenee usein siksi, että se ei enää saa tietoturvapäivityksiä. HONOR vastaa tähän haasteeseen ja takaa HONOR 600 -sarjalle Euroopassa kuuden vuoden Android- ja tietoturvapäivitykset.
Tämä pitkän aikavälin ohjelmistotuki varmistaa, että käyttäjät voivat nauttia turvallisesta ja ajantasaisesta laitteesta yli puoli vuosikymmentä. Valitsemalla HONOR 600 -sarjan kuluttajat tekevät tietoisen ja vastuullisen päätöksen, jolla he vähentävät elektroniikkajätettä ja investoivat teknologiaan, joka ei vanhene muutamassa vuodessa. Erittäin kestävän rungon, ennennäkemättömän akun keston ja laajennetun ohjelmistotuen yhdistelmä tekee siitä hintaluokkansa järkevimmän ja kestävimmän valinnan.
Lisätiedot:
Pekko Honkasalo
PR Manager, HONOR Suomi
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HONOR on johtava maailmanlaajuinen tekoälylaite- ja -ekosysteemiyritys. Olemme sitoutuneet mullistamaan ihmisten ja laitteiden välisen vuorovaikutuksen yhdistääksemme tekoälyekosysteemin kaikkiin kuluttajiin agenttitekoälyn aikakaudella ja tulevaisuudessa. Pyrimme ylittämään teollisuuden rajat avoimen ja saumattoman yhteistyön avulla luodaksemme arvoa jakavan ekosysteemin yhdessä alan kumppaneiden kanssa. Innovatiiviseen tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa tekoälypuhelimet, tietokoneet, tabletit ja puettavat älylaitteet. Tavoitteenamme on antaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuus hyödyntää uutta älykästä maailmaa.
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