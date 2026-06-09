Fiskarin tietunneli Raaseporissa suljetaan korjaustöiden ajaksi: liikenne kiertotielle 12.6.–31.10.2026
10.6.2026 17:30:00 EEST | Uudenmaan elinvoimakeskus | Tiedote
Fiskarin tietunneli Raaseporissa suljetaan perjantaina 12.6.2026 klo 10.00 alkavan korjaushankkeen vuoksi. Sulku kestää 31.10. saakka, jolloin tunneli avataan klo 12. Sulun ajan liikenne ohjataan kiertotielle tunnelin varareitin kautta.
Vuonna 1993 valmistunut noin 150 metriä pitkä Fiskarin tietunneli (maantiellä 104) sijaitsee Pohjan kirkonkylän ja Fiskarin kylän välillä. Tunnelissa on kaksisuuntainen liikenne, ja sen läpi kulkee keskimäärin noin 900 ajoneuvoa vuorokaudessa.
"Korvausinvestoinnissa uusitaan tunnelin sisäverhous koko tunnelin pituudelta. Korjaustarve perustuu määräaikaistarkastuksiin, joissa on havaittu rakenteiden vaurioita. Samalla tunnelin valaistus uusitaan energiatehokkaaksi LED-valaistukseksi", kertoo elinvoimakeskuksen tunnelin hallinnoija Tero Tiensuu.
Hankkeen toteuttamisesta vastaavat Uudenmaan elinvoimakeskus ja Fintraffic Tie Oy yhteistyössä. Rakennuttamisesta vastaa Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus, ja urakoitsijana toimii Skanska Infra Oy.
Tunnelin ollessa suljettuna liikenne ohjataan kiertotielle tunnelin varareittiä pitkin. Kiertotiellä on liikennevalot ohjaamassa liikennettä. Tiellä liikkujia pyydetään varaamaan matkaan enemmän aikaa ja seuraamaan opastusta.
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Liikenteen asiakaspalvelu, puh 0295 020 600 (klo 9–15)
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Uudenmaan elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Uudenmaan elinvoimakeskus toimii Uudenmaan maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
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