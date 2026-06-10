Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus

Päijät-Hämeeseen rakennemuutosrahoitusta Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen kautta

11.6.2026 09:11:57 EEST | Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

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Valtioneuvosto on myöntänyt äkillisen rakennemuutoksen takia 10.6.2026 tekemällään päätöksellä 400 000 euroa erillisrahoitusta Päijät-Hämeen alueelle. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö on päättänyt jakaa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) yritystukirahoitusta Päijät-Hämeeseen 1,25 miljoonaa euroa yritysten investointi- ja kasvuedellytysten vahvistamiseen uusien työpaikkojen luomiseksi.

Torinäkymä Lahdesta kirkkaana päivänä, taustalla eri-ikäisiä rakennuksia ja etualalla ihmisiä liikkeellä.
Torinäkymä Lahdesta. Santeri Palomäki

Päijät-Hämeen ÄRM-tuki kohdistuu uudelleentyöllistymisen edistämiseen, kuten työvoimakoulutukseen, ja osaamisen uudistamiseen. Kyseessä on vastaus Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen sidosryhmäkumppaneiden kanssa yhdessä tekemään, työ- ja elinkeinoministeriölle toimitettuun rahoitushakemukseen. Hakemusta ja sen perusteluita on käsitelty tiiviissä yhteistyössä Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen koolle kutsumassa Päijät-Hämeen äkillisen rakennemuutoksen koordinaatioryhmässä.

Erillisrahoitus myönnetään alueellisen hakumenettelyn kautta, jossa Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus toimii valtionapuviranomaisena. Rahoitusta voi myöntää elinvoimakeskus tilanteissa, joissa työpaikkojen menetys on useita satoja ja vaikutus alueen työllisyyteen kriittinen. Momentin käyttö on tilapäistä ja poikkeuksellista. Vastuut eri toimijoiden välillä on määritelty hakemusten käsittelystä maksatuspäätöksiin.

Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö on päättänyt jakaa 1,25 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta Päijät-Hämeen yritysten investointi- ja kasvuedellytysten vahvistamiseen uusien työpaikkojen luomiseksi. Tämä harkinnanvarainen lisäpanostus myönnetään pk-yritysten investointi- ja kehittämishankkeisiin.

Valtioneuvoston päätöksellä apua alueelle suoraan ja tehokkaasti

”Valtioneuvoston päätös on Päijät-Hämeen kannalta erittäin tärkeä ja tervetullut. Rahoituksella voidaan tukea sekä uudelleentyöllistymistä että yritysten investointi- ja kasvuedellytyksiä tilanteessa, jossa alue tarvitsee nopeita ja vaikuttavia toimia. On hyvä, että tuki kohdentuu suoraan toimenpiteisiin, joilla voidaan vahvistaa alueen elinvoimaa, osaamista ja uusien työpaikkojen syntymistä. Samalla haluan kiittää hyvästä yhteistyöstä Päijät-Hämeen äkillisen rakennemuutoksen koordinaatioryhmää, jossa ovat olleet mukana Lahden kaupungin, Päijät-Hämeen kuntien, maakuntaliiton ja LADECin edustajat. Yhteinen valmistelu on ollut tärkeässä roolissa sen varmistamisessa, että alueen tarpeet on pystytty tuomaan esiin nopeasti ja vaikuttavasti.”, toteaa elinkeinoista ja osaamisesta vastaava osastopäällikkö Vesa Jouppila Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksesta.

Äkillisen rakennemuutoksen toimintamalli: Toimintamalli käynnistyy merkittävän työnantajan muutosneuvotteluista ja tähtää irtisanottujen uudelleentyöllistymiseen, osaamisen kehittämiseen sekä alueen elinvoiman ja elinkeinorakenteen uudistumisen tukemiseen. Tuki perustuu alueen kehittämis- ja kasvupotentiaaliin.

Avainsanat

äkillinen rakennemuutospäijät-hämetyöllisyyselinvoimakeskukset

Yhteyshenkilöt

Osastopäällikkö Vesa Jouppila, vesa.jouppila@elinvoimakeskus.fi  p. +358 50 350 8219

Yksikönpäällikkö Mikko Hannula, mikko.hannula@elinvoimakeskus.fi  p. +358 295 029 247

Kuvat

Torinäkymä Lahdesta kirkkaana päivänä, taustalla eri-ikäisiä rakennuksia ja etualalla ihmisiä liikkeellä.
Torinäkymä Lahdesta.
Santeri Palomäki
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