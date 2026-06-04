Tiedostava työmaa laajenee koko KIRA-alan yhteiseksi vastuullisuusmalliksi
15.6.2026 11:00:00 EEST | Rakli | Tiedote
Hoasin kehittämä Tiedostava työmaa -konsepti ottaa seuraavan askeleen, kun sen hallinnointi siirtyy KIRAHubille. Tavoitteena on laajentaa konseptin käyttöä ja vahvistaa sen vaikuttavuutta kiinteistö- ja rakentamisalalla.
Tiedostava työmaa on käytännönläheinen toimintamalli, joka edistää työmaiden sosiaalista vastuullisuutta, työntekijöiden hyvinvointia ja reilumpaa työmaa-arkea. Konsepti tuo työmaille systemaattisen tavan kerätä tietoa työoloista ja kehittää niitä muun muassa säännöllisten kyselyiden, yhteisten toimintatapojen ja avoimen vuoropuhelun avulla.
Konseptin taustalla on Hoasin työmailla syntynyt havainto siitä, että hyvinvoiva ihminen tekee myös parempaa tulosta. Tiedostava työmaa tekee sosiaalisesta vastuullisuudesta näkyvää ja auttaa tunnistamaan, missä käytännöt toimivat ja missä tarvitaan muutosta.
”Olemme kehittämisen alusta asti pyrkineet levittämään konseptia laajaan käyttöön, sillä yhteisillä hyvillä toimintatavoilla voimme muuttaa alaa. Olemme ylpeitä Tiedostavasta työmaasta, ja on hienoa saada se nyt kunnolla laajentumaan ja kehittymään edelleen”, sanoo Hoasin vastuullisuuspäällikkö Marika Nyyssönen.
KIRAHub vastaa jatkossa konseptin hallinnoinnista, ohjausryhmän toiminnasta, kehittämisestä ja toimijoiden välisen yhteistyön fasilitoinnista. Kiinteistönomistajia ja rakennuttajia edustava Rakli tukee toimintaa ja vastaa liittymiseen sekä käyttöönottoon liittyvistä käytännöistä.
Mukaan lähtevät organisaatiot saavat käyttöönsä konseptiin liittyvän ohjeistuksen, materiaalit sekä työmailla toteutettavien kyselyiden sisällöt. Toimintamallin käyttöönotto edellyttää KIRAHubin yhteistyöjäsenyyttä.
”KIRA-alan ESG-työssä tarvitaan nyt konkreettista yhteistyötä. Alalla on jo luotu hyviä toimintamalleja ja kertynyt paljon tietotaitoa, mutta ne on saatava laajemmin yhteiseen käyttöön. Yhteistyön avulla voimme vähentää päällekkäistä suunnittelua ja siirtyä nopeammin konkreettiseen tekemiseen”, kertoo Vappu Id, KIRAHubin operatiivinen johtaja.
Tiedostava työmaa -konseptiin ovat sitoutuneet tällä hetkellä seuraavat organisaatiot: ATL Rakennushuolto Oy, Fira Rakennus Oy, Ideastructura, Infraohjelma Helsinki, Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy, Laakson yhteissairaalan allianssi, Senaatti-kiinteistöt, Suomen Yliopistokiinteistöt ja Y-Säätiö.
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Tervetuloa Tiedostava työmaa -aamuun 19.8.!
Tiedostava työmaa saa uuden kodin KIRAHubissa. Keskiviikkona 19.8. järjestetään aamutilaisuus KIRAHubin Urban3-ekosysteemitilassa, jossa kerrotaan, mistä konseptissa on kyse, miten sen voi ottaa käyttöön ja miten se kytkeytyy alan laajempaan vastuullisuus- ja ESG-työhön. Tilaisuudessa kuullaan Hoasin kokemuksia konseptin kehittämisestä, esitellään käyttöönoton käytännöt ja keskustellaan siitä, miten KIRA-ala voi yhdessä vahvistaa sosiaalista vastuullisuutta, työntekijöiden hyvinvointia ja reilua kilpailua.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marika NyyssönenVastuullisuuspäällikkö, Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr, HoasPuh:+358504043513marika.nyyssonen@hoas.fi
Vappu IdOperatiivinen johtaja, KIRAHubPuh:+358504728700vappu@kirahub.org
Emilia SillanpääAsiantuntija, kehittäminen ja vastuullisuus, Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ryPuh:+358407083163emilia.sillanpaa@rakli.fi
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