Viinit, rapujuhlat ja holittomat cocktailit saapuivat Helsingin historiallisiin kioskeihin
11.6.2026 13:34:30 EEST | Helsingin Kaupunkitilat Oy | Tiedote
Kaupungin vanhoja, kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kioskeja elävöitetään tänä kesänä yrittäjävetoisilla avauksilla. Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallinnoimissa kioskeissa Esplanadilla, Hakaniementorilla ja Hietalahdenrannassa nautitaan muun muassa natuviineistä, rapujuhlista, alkoholittomista cocktaileista ja kasvipohjaisesta jäätelöstä.
Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallinnoimissa kulttuurihistoriallisissa kioskeissa nähdään tänä kesänä uusia rohkeita toteutuksia. Pohjois-Esplanadin ja Fabianinkadun risteyksessä sijaitsevassa lankarullakioskissa kesän ajan toimiva Kesä-Muru on kunnianhimoinen avaus keskellä Esplanadin vilinää. Hakaniementorilla Alkuviini jatkaa laajalla natu- ja oranssiviinivalikoimalla, ja Hietalahdenrannassa Kåska ja Friidu tuovat historialliselle lippakioskille alkoholittomia cocktaileja ja kasvipohjaista jäätelöä.
Kioskiavauksilla Helsingin Kaupunkitilat etsii kaupungin vanhoille kioskeille aktiivista ja kaupunkia elävöittävää käyttöä.
– Kulttuurihistoriallisten kohteiden vaaliminen tarkoittaa myös sitä, että ne pysyvät käytössä ja osana kaupunkilaisten arkea. Kesän avauksilla haemme suuntaa sille, millainen rooli vanhoilla kioskeilla voi olla tämän päivän Helsingissä, sanoo Henna Hakala Helsingin Kaupunkitilat Oy:stä.
Kesä-Muru rantautui historialliselle kioskille
Ravintoloitsija ja sommelier Samuil Angelovin luotsaama ravintola Muru on jalkautunut kesäksi poikkeukselliseen ympäristöön, Pohjois-Esplanadin ja Fabianinkadun risteyksessä sijaitsevalle lankarullakioskille. Tarjolla on vaihtuvia viinejä, kuplivaa ja pientä purtavaa päivän eri hetkiin.
Kesän erikoisuutena 35-paikkaisella terassilla voi järjestää etukäteen varattavia rapujuhlia keskellä Esplanadia. Kioski on avoinna elokuun loppuun saakka viikon jokaisena päivänä, myös sunnuntaisin.
–Helsingin kesä on lyhyt ja intensiivinen. Kesä-Muru tarjoaa paikan nautiskelulle ja viipyilylle keskellä Espan vilinää. Tänne voi poiketa lasilliselle, jäädä lounaalle tai viipyä pidempään iltaa kohti, Angelov sanoo.
Kåska ja Friidu toivat Hietalahdenrantaan tiedostavat nautinnot
Hietalahdenrannan ovaalinmuotoisella lippakioskilla toimii tänä kesänä alkoholittomia juomia tuottavan Kåskan ja kasvipohjaista jäätelöä valmistavan Friidun yhteinen kesäkiska. Molempien yritysten taustalla on sama ajatus: nautinnosta ei tarvitse luopua, vaikka kulutusvalinnat muuttuvat.
– Kåskalla ja Friidulla on sama lähtökohta: haluamme tehdä vaihtoehtoja, jotka eivät tunnu vaihtoehdoilta. Alkoholiton cocktail tai kasvipohjainen jäätelö eivät ole luopumista, vaan tämän päivän tapoja nauttia, sanoo Friidun Annika Ikonen.
Noin 20-paikkaisella terassilla tullaan syömisen ja juomisen lisäksi järjestämään matalan kynnyksen kesäohjelmaa. Kesän mittaan luvassa on muun muassa musiikkiesityksiä, juoksutapahtumia, uintiretkiä sekä speed dating -iltoja.
Kåskan ja Friidun kesäkiska palvelee Hietalahdenrannan lippakioskilla keskiviikosta sunnuntaihin klo 12–19 elokuun loppuun saakka.
Alkuviini jatkaa Hakaniementorilla natuviinien ja oranssiviinien kesäkeitaana
Hakaniementorin kioskilla toimii koko kesän Alkuviini, jonka valikoimassa on maan laajin laseittain myytävien oranssien viinien kattaus sekä laaja valikoima natuviinejä. Helsinkiläisen maahantuontiyrityksen 200-paikkaisella terassilla nautitaan viinien lisäksi tuoreita leipomuksia, pienpaahtimoiden kahvia, alkoholittomia tuotteita, sesongin herkkuja ja kolmen kilometrin päässä valmistettua lageria. Terassilla soi myös monipuolinen musiikkitarjonta viikonloppuiltaisin klo 17-20.
Kioski kesäterasseineen palvelee säävarauksella ti-pe ja su klo 12–23., sekä la klo 9-23.
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Yhteyshenkilöt
Minna KorpimiesHelsingin Kaupunkitilat Oy / Vt. viestintäpäällikköPuh:+358 50 387 7325minna.korpimies@kaupunkitilat.fi
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Tietoja julkaisijasta
Helsingin Kaupunkitilat Oy vuokraa ja kehittää kaupungin kulttuurihistoriallisesti merkittäviä tiloja, alueita ja kauppapaikkoja. Yhtiön omistaa Helsingin kaupunki. Kohteitamme ovat Torikorttelit, Teurastamo, Tukkutorin alue, Hakaniemen kauppahalli, Vanha kauppahalli, Hietalahden kauppahalli sekä torit. Tehtävänämme on kasvattaa Helsinkiä vetovoimaisemmaksi ja kilpailukykyisemmäksi kehittämällä kaupunki- ja ruokakulttuuria, sekä tori- ja kauppahallitoimintaa.
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