MTK:n Puumarkkinakatsaus: Puukaupan painopiste siirtymässä loppuvuoteen
11.6.2026 12:56:15 EEST | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Tiedote
Puukauppa on käynyt alkuvuonna selvästi edellisvuosia hitaammin. Markkinatilanteeseen ovat vaikuttaneet erityisesti metsäteollisuuden varovaisuus, maailmantalouden epävarmuus sekä kuitupuun hinnan voimakas lasku, arvioi tutkimuspäällikkö Kalle Karttunen.
Viikkoon 23 mennessä puuta on ostettu noin viisi miljoonaa kuutiometriä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Myös hakkuumäärät ovat jääneet viime vuoden tasosta noin kahdella miljoonalla kuutiometrillä.
MTK:n tutkimuspäällikkö Kalle Karttusen mukaan metsäteollisuuden puuntarve ei kuitenkaan ole kadonnut.
– Metsäteollisuus tarvitsee edelleen paljon puuta, mutta epävarma markkinatilanne ja maailmantalouden hidas elpyminen näkyvät tällä hetkellä puunostojen varovaisuutena. Luken ennusteen perusteella näyttää siltä, että puukauppa ja hakkuut painottuvat tänä vuonna enemmän syksyyn, Karttunen sanoo.
Puun tarjontaan on vaikuttanut etenkin kuitupuun hintakehitys. Kuitupuun hinta on laskenut noin kolmanneksen viime vuodesta, mikä on vähentänyt metsänomistajien puunmyyntihalukkuutta. Sen sijaan tukkipuun hinnat ovat nousseet jo lähelle viime vuoden huipputasoja.
– Kuitupuun voimakas hinnanlasku on näkynyt väistämättä puukaupassa. Toisaalta tukkipuun hyvä hintataso on kannustanut erityisesti uudistushakkuisiin ja järeämpiin harvennuksiin, Karttunen toteaa.
MTK:n mukaan metsänomistajilta on tullut paljon palautetta myös harvennushakkuiden järeysrunkohinnoittelusta. Vuodenvaihteessa käyttöön otetut laajennetut hintaraja-arvot ovat tehneet tarjousten vertailusta aiempaa vaikeampaa.
– Tarjousten välillä on ollut viime aikoina erittäin suuria eroja, ja myös katkonnan vaikutukset korostuvat. Metsänomistajan kannattaa hyödyntää metsänhoitoyhdistysten asiantuntemusta puukaupan kilpailutuksessa ja ehtojen vertailussa, Karttunen korostaa.
MTK julkaisee ajankohtaisen puumarkkinakatsauksen jokaisen kuukauden alussa. Tuoreimman katsauksen pääset lukemaan MTK:n verkkosivuilta.
Lisätietoja:
Kalle Karttunen, tutkimuspäällikkö, MTK, p. +358 44 373 9377
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