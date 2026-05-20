”Painopiste on siirtynyt raiteilta maanteille”

AKT:n edustajakokouksen avajaisissa puhunut liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) korosti kumipyörien roolia.

- Itse liikkuvat ja automatisoidut välineet eivät ole meille uhka. On mentävä niin, että me olemme ratissa, suomalaiset ohjaavat, minne mennään, Lulu Ranne sanoi ja kiitti AKT:ta siitä, että taksiuudistus saatiin juuri voimaan.

- Te tuitte tässä hallituksen esitystä. Siinä on kyse koko Suomesta.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta tarttui puheenvuorossaan droonikysymykseen, jossa työntekijöiden palkanmaksusta drooniuhissa käydään nyt tiiviitä neuvotteluja.

- Voi olla, että tämä asia ratkaistaan vasta tuomioistuimessa, niin tiukalta näyttää EK:n kanta tähän asiaan. EK:n välitön linja palkanmaksusta osoittaa, että duunaria aliarvioiva politiikka ei ole väliaikainen ilmiö vaan imeytynyt Etelärannan seiniin.

Viittä miljoonaa kuljetusalan työntekijää edustavan Euroopan kuljetustyöntekijöiden liitto ETF:n pääsihteeri Livia Spera toi esiin yhteiskunnallisesti epävakaan tilanteen.

- Kuljetusalan työntekijät maksavat siitä korkeimman hinnan. Hinnat ja palkat painetaan alas, työvoimaa käytetään hyväksi. Väkivalta kuljetusalan työntekijöitä kohti lisääntyy. Eurooppalaisen ammattiyhdistysliikkeen rooli on nyt äärettömän tärkeä.

Pohjoismaisen kuljetustyöntekijöiden liiton NTF:n pääsihteeri Anu Hietala sanoi puheessaan polarisaation kasvaneen ja konfliktien lisääntyneen. Keskustelu, jonka pitäisi keskittyä työntekijöiden oikeuksiin ajautuu sivuraiteille. Silti hän halusi katsoa eteenpäin:

- Tästä se lähtee. Kukaan muu ei tule tätä maailmaa muuttamaan kuin me yhdessä. ”Ay-aktivismi on normaalia, törkyviestintä ei”

Edustajakokouksen avannut AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko nosti esiin ammattiliittojen perustehtävän: valvoa jäsenten etuja.

- Ammattiliittojen asema on kautta historian ollut kiistanalainen. Tänäkin päivänä maailmassa on maita, joissa ay-aktivismi on yleinen kuolinsyy. Myös Suomessa tappouhkaukset ovat valitettavasti arkipäivää. Me SAKlaisissa liitoissa tiedämme sen hyvin. Solidaarisuudesta ja empatiasta on tullut hyveen sijasta pahe.

Kireä ilmapiiri johtuu hallituksen mittavista työelämäleikkauksista, lakko-oikeuden rajaamisesta, sosiaaliturvan leikkauksista ja siitä, että ammattiliitoilta, kuten AKT:lta, halutaan viedä kyky päätehtäväänsä.

- Meidän perustehtävämme koetaan niin suureksi uhkaksi poliittiselle oikeistolle ja elinkeinoelämälle, että meidät halutaan pois paikoiltamme. Meidän perustehtävämme on ollut niin onnistunutta, että meidät halutaan vaientaa.

- On helppo vetää johtopäätös, ettei tarve ammattiliitoille, tarve AKT:lle ole kadonnut mihinkään.

AKT:n XIX edustajakokouksessa tehdään päätös liiton ohjelmasta, säännöistä ja henkilövalinnoista tulevalle nelivuotiskaudelle 2026-2030.