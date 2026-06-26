Reilu puolet kunnista haki korvauksia kertakäyttöisten muoviroskien siivoukseen – katso lista hakijoista
29.6.2026 08:00:00 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Korvausta kertakäyttömuovien (SUP) tuottajilta hakeneiden kuntien määrä pysyi edellisvuoden tasolla. Kuntien ilmoittamat kustannukset olivat yhteensä noin 25 miljoonaa euroa, josta tuottajat ovat velvollisia korvaaman osan. Lupa- ja valvontavirasto tekee päätöksen korvauksista loppuvuodesta.
Tänä vuonna kunnilla oli kolmatta kertaa mahdollisuus hakea korvauksia kertakäyttömuoveja tuottavilta yrityksiltä muoviroskien siivous- ja keräyskustannuksiin. Korvausta haetaan ilmoittamalla edellisvuoden kustannukset Lupa- ja valvontavirastolle.
Yhteensä 164 kuntaa haki jätelain mukaisia korvauksia SUP-tuotteiden roskaantumisen ehkäisemisestä ja roskaantumisen siivoamisesta vuodelta 2025. Määrä on 56 prosenttia kaikista Manner-Suomen kunnista. Hakeneissa kunnissa oli asukkaita yhteensä 5 001 104, mikä on lähes 90 prosenttia Manner-Suomen asukkaista. Määräaika hakemusten jättämiselle oli 1.6.2026.
Hakeneiden kuntien määrä kasvoi muutamalla hakijalla edellisvuodesta. Yli puolet kunnista on jo ottanut ilmoituskäytännön osaksi vakiintuneita toimintatapojaan, mutta kaikissa kunnissa mahdollisuutta ei ole vielä hyödynnetty, kertoo ylitarkastaja Tuuli Vähälä Lupa- ja valvontavirastosta.
Kuusi kuntaa teki ilmoituksen kesken vuotta 2025, minkä vuoksi tiedot olivat osin puutteellisia. Ilmoituksia käsitellään parhaillaan ja tarvittaessa pyydetään täydennyksiä.
Kunnat ilmoittivat kustannuksiksi lähes 25 miljoonaa euroa
Kuntien ilmoittamat keräys- ja siivouskustannukset olivat yhteensä noin 25 miljoonaa euroa ja ne jakaantuivat seuraavasti:
- keräyskustannuksia 13,5 miljoonaa euroa
- siivouskustannuksia 10,7 miljoonaa euroa
- tupakkajäteastioita 706 000 euroa
- tupakkatiedotus 46 000 euroa.
SUP-tuotteiden tuottajat korvaavat kunnille keräys- ja siivouskustannuksista yhteensä noin 1,90 euroa per kunnan asukas. Tupakkajäteastioiden ja -tiedotuksen kustannukset korvataan vielä vuonna 2026 täysimääräisesti hyväksyttävien kustannusten ja ilmoitusten osalta.
Korvausta jää myöntämättä arviolta ainakin 1,2 miljoonaa euroa ilmoittamatta jättäneiden kuntien osalta. Toivottavasti loputkin kunnat aktivoituvat hakemaan korvauksia ensi vuonna. Kunnissa olisi hyvä huomata, että mikäli toukokuu on liian kiireinen ajankohta ilmoituksen tekemiseen, ilmoituksen voi täyttää vaikkapa jo alkuvuonna, heti kun edellisvuoden kustannukset ovat selvillä, Vähälä vinkkaa.
Lupa- ja valvontavirasto tarkistaa ilmoitetut tiedot, varaa asianosaisille mahdollisuuden lausua asiassa ja tekee päätökset korvausten maksamisesta loppuvuoden aikana.
Katso lista hakeneista kunnista:
Lisätietoja
Mistä lyhenne SUP?
SUP eli single-use plastics tarkoittaa kertakäyttömuovituotteita.
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Yhteyshenkilöt
Tuuli VähäläylitarkastajaLupa- ja valvontavirastoPuh:0295 255 373tuuli.vahala@lvv.fi
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