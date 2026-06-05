Tammerkosken väliaikaisen sillan rakentaminen katkaisi vedet viikoksi Tammerlammen kesäteoksesta

Hämeenlinnan taidemuseo, Tampereen taidemuseo ja Lahden visuaalisten taiteiden museo Malva perustivat vuonna 2021 Taidevaltakunnan, joka järjestää biennaalinäyttelyn vuorotellen Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Päijät-Hämeessä. Taidevaltakunta on osa kolmen kuvataiteen vastuumuseon alueellista taidemuseotyötä. Kahden vuoden välein järjestettävä Taidevaltakunta-näyttelykonsepti kiertää kolmessa maakunnassa. Konseptin kuuluu taidemuseoiden välinen tiivis yhteistyö, ulkopuolisten asiantuntijoiden antama sparraus ja tulevaisuusajattelu. Oppimisen ja kehittämisen lisäksi keskiössä on myös taidevallan jakaminen ja osallisuuden lisääminen. Taidevaltakunta elää jatkuvasti uudistuvana tutkimuksellisena prosessina, jonka kiinnekohtia ovat kahden vuoden välein toteutuvat näyttelyt.