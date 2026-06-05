Tammerkosken väliaikaisen sillan rakentaminen katkaisi vedet viikoksi Tammerlammen kesäteoksesta
11.6.2026 14:44:33 EEST | Tampereen taidemuseo ja Muumimuseo | Tiedote
Taidevaltakunta ’26 -biennaaliin kuuluvasta Tammerlammen kesäteoksesta katkaistiin suihkulähteen vedentulo viikoksi. Tammerkosken yli ollaan rakentamassa väliaikaista siltaa, ja suihkulähteen vedenotto Tammerkoskesta katkaistiin työmaan takia. Suihkulähde pitäisi olla toiminnassa jälleen keskiviikkona 17.6. Tammerlammessa on vettä, vaikka suihkulähde ei toimi. Veden pinta tulee kuitenkin laskemaan viikon aikana. Tammerlammen kesäteos on tänä vuonna Ilkka Virtasen Homo Nepenthes Mangrove.
Tampereen taidemuseo on esitellyt hotelli Tammerin edustalla olevassa Tammerlammessa veistotaidetta yhteistyössä Tampereen Infra oy:n kanssa lähes joka vuosi kesästä 2010 lähtien. Teokset ovat esillä alkukesästä yleensä siihen asti, kunnes lampi tyhjennetään syys-lokakuussa.
Tämän kesän teoksessa, kuvanveistäjä Ilkka Virtasen Homo Nepenthes Mangrovessa (2026) on kuvattuna pariskunta jälkikasvuineen. Kokonaisuudessa yhdistyvät kasvien muodot ihmisluurankomaisiin hahmoihin luoden mielikuvituksellisen evoluutionaarisen risteytymän.
Tampereen taidemuseon tuottama Taidevaltakunta ’26 -biennaali on avoinna 13.6.–16.8. Finlaysonin alueella, Haiharan taidekeskuksessa sekä kaupunkitilassa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jukka RantalarakennuttajainsinööriTampereen kaupunkijukka.rantala@tampere.fi
Virpi NikkarinäyttelypäällikköTampereen taidemuseo ja Muumimuseo
Taidevaltakunta '26 biennaalissa: Finlaysonin alue ja kaupunkitila
Kuvat
Taidevaltakunta
Hämeenlinnan taidemuseo, Tampereen taidemuseo ja Lahden visuaalisten taiteiden museo Malva perustivat vuonna 2021 Taidevaltakunnan, joka järjestää biennaalinäyttelyn vuorotellen Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Päijät-Hämeessä. Taidevaltakunta on osa kolmen kuvataiteen vastuumuseon alueellista taidemuseotyötä. Kahden vuoden välein järjestettävä Taidevaltakunta-näyttelykonsepti kiertää kolmessa maakunnassa. Konseptin kuuluu taidemuseoiden välinen tiivis yhteistyö, ulkopuolisten asiantuntijoiden antama sparraus ja tulevaisuusajattelu. Oppimisen ja kehittämisen lisäksi keskiössä on myös taidevallan jakaminen ja osallisuuden lisääminen. Taidevaltakunta elää jatkuvasti uudistuvana tutkimuksellisena prosessina, jonka kiinnekohtia ovat kahden vuoden välein toteutuvat näyttelyt.
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