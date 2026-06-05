Tampereen taidemuseo ja Muumimuseo

Tammerkosken väliaikaisen sillan rakentaminen katkaisi vedet viikoksi Tammerlammen kesäteoksesta

11.6.2026 14:44:33 EEST | Tampereen taidemuseo ja Muumimuseo | Tiedote

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Taidevaltakunta ’26 -biennaaliin kuuluvasta Tammerlammen kesäteoksesta katkaistiin suihkulähteen vedentulo viikoksi. Tammerkosken yli ollaan rakentamassa väliaikaista siltaa, ja suihkulähteen vedenotto Tammerkoskesta katkaistiin työmaan takia. Suihkulähde pitäisi olla toiminnassa jälleen keskiviikkona 17.6. Tammerlammessa on vettä, vaikka suihkulähde ei toimi. Veden pinta tulee kuitenkin laskemaan viikon aikana. Tammerlammen kesäteos on tänä vuonna Ilkka Virtasen Homo Nepenthes Mangrove.

Punaisen rakennuksen edessä on lampi, jossa on suihkulähde ja luurakomaisia veistoksia.
Ilkka Virtasen Homo Nepenthes Mangrove (2026) on tämän vuoden Tammerlammen kesäteos. Jussi Palojärvi

Tampereen taidemuseo on esitellyt hotelli Tammerin edustalla olevassa Tammerlammessa veistotaidetta yhteistyössä Tampereen Infra oy:n kanssa lähes joka vuosi kesästä 2010 lähtien. Teokset ovat esillä alkukesästä yleensä siihen asti, kunnes lampi tyhjennetään syys-lokakuussa.

Tämän kesän teoksessa, kuvanveistäjä Ilkka Virtasen Homo Nepenthes Mangrovessa (2026) on kuvattuna pariskunta jälkikasvuineen. Kokonaisuudessa yhdistyvät kasvien muodot ihmisluurankomaisiin hahmoihin luoden mielikuvituksellisen evoluutionaarisen risteytymän.

Tampereen taidemuseon tuottama Taidevaltakunta ’26 -biennaali on avoinna 13.6.–16.8. Finlaysonin alueella, Haiharan taidekeskuksessa sekä kaupunkitilassa.

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Yhteyshenkilöt

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Punaisen rakennuksen edessä on lampi, jossa on suihkulähde ja luurakomaisia veistoksia.
Ilkka Virtasen Homo Nepenthes Mangrove (2026) on tämän vuoden Tammerlammen kesäteos.
Jussi Palojärvi
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Luurankomaiset veistokset lammessa.
Ilkka Virtanen: Homo Nepenthes Mangrove (2026)
Jussi Palojärvi
Lataa

Taidevaltakunta

Hämeenlinnan taidemuseo, Tampereen taidemuseo ja Lahden visuaalisten taiteiden museo Malva perustivat vuonna 2021 Taidevaltakunnan, joka järjestää biennaalinäyttelyn vuorotellen Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Päijät-Hämeessä. Taidevaltakunta on osa kolmen kuvataiteen vastuumuseon alueellista taidemuseotyötä. Kahden vuoden välein järjestettävä Taidevaltakunta-näyttelykonsepti kiertää kolmessa maakunnassa. Konseptin kuuluu taidemuseoiden välinen tiivis yhteistyö, ulkopuolisten asiantuntijoiden antama sparraus ja tulevaisuusajattelu. Oppimisen ja kehittämisen lisäksi keskiössä on myös taidevallan jakaminen ja osallisuuden lisääminen. Taidevaltakunta elää jatkuvasti uudistuvana tutkimuksellisena prosessina, jonka kiinnekohtia ovat kahden vuoden välein toteutuvat näyttelyt.

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