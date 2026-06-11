Sää on viikonloppuna epävakainen, paikoin voi sataa runsaasti

Ilmatieteen laitoksen 11. kesäkuuta tekemän ennusteen mukaan sää muuttuu epävakaisemmaksi ja viilenee hieman. Viikon kestäneen hellejakson jälkeen lämpötila nousi vielä eilen Lapissa laajalti 24 asteeseen, mutta seuraavien kymmenen vuorokauden aikana helle näyttää varsin epätodennäköiseltä.

Vielä tänään torstaina sää on poutainen ja melko aurinkoinen lähes koko maassa, ainoastaan Käsivarren Lapissa tulee sadekuuroja. Iltaa kohden pilvisyys alkaa lisääntyä etelästä saapuvan matalapaineen edellä. Sateet alkavat etelässä todennäköisesti myöhään iltapäivällä tai alkuillasta.

"Etelästä kohti maan keskiosaa voi ensi yön aikana sataa runsaasti, erityisesti etelässä voi myös ukkostaa", sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Janika Takala.

Perjantaiyön aikana matalapaine sadealueineen levittäytyy kohti pohjoista, ja perjantaipäivän aikana vesisateita saadaan koko maassa. Samalla tuuli voimistuu ja muuttuu puuskaiseksi. Sateen vuorokausikertymät voivat olla etelässä ja maan keskiosassa pienellä alueella jopa 30–40 millimetriä, pääosin kuitenkin 5–20 millimetriä. Idässä sateisiin liittyy myös ukkosta: yksittäiset ukkospuuskat ovat mahdollisia Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa.

"Sateessa päivälämpötilat jäävät 20 asteen alapuolelle. Etelässä sää poutaantuu perjantaina päivällä sadealueen jälkipuolella, mutta pilvipeite hillitsee lämpötilojen nousua", Takala sanoo.

Lauantaina etelästä saapuu uusi matalapaine

Lauantaiyöksi sää poutaantuu suuressa osassa maata ja pilvisyys vähenee. Sateita tulee lähinnä enää Pohjois-Lapissa.

Lauantaiaamun aikana etelästä alkaa kuitenkin työntyä Suomeen uusi matalapaine sateineen. Lauantain sateet keskittyvät todennäköisesti maan etelä- ja keskiosaan, pohjoinen jää poutaisemmaksi. Suurimmat sademäärät osuvat uusimpien ennusteiden mukaan etelän sisämaahan ja länteen, missä vettä voi sataa vuorokauden aikana 20–30 millimetriä.

"Lauantain ennusteessa on kuitenkin vielä epävarmuuksia, sillä säämallit ovat viime päivinä olleet tilanteesta varsin eri mieltä", Takala korostaa.

Sateita riittänee myös sunnuntaille, joskin vähemmän ja pohjoiseen painottuen.