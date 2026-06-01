Voimaa on! Oy

AIKAA JA HYVIÄ SUHTEITA – VOIMAA ON! FIGHT NIGHT VALTAA JOENSUUN

11.6.2026 18:24:20 EEST | Voimaa on! Oy | Uutinen

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Voimaa on! Fight Night kamppaillaan 13.6 Joensuun PKS-Areenalla. Luvassa tasokas kansainvälinen kansainvälinen kamppailutapahtuma, ottelijoita 9 eri maasta. 

Tuomas Grönvall vs. Tyson Nam
Tuomas Grönvall vs. Tyson Nam Riina Gröhn

Tiedote Voimaa on! Fight Night 13.6.2026

PKS-Areena. Joensuu

Yhteyshenkilöt

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Romeo Thanveera vs. Well Oliveira
Romeo Thanveera vs. Well Oliveira
Riina Gröhn
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Nikita Andreev vs. Pascal Zoll
Nikita Andreev vs. Pascal Zoll
Riina Gröhn
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Verneri Hakkinen
Verneri Hakkinen
Riina Gröhn
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