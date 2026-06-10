Eläkeuudistus parantaa eläkevarojen pitkän aikavälin tuotto-odotuksia

Työn muokkausta tulisi käyttää enemmän työkyvyttömyyden ehkäisyssä 10.6.2026 09:32:49 EEST | Tiedote

Työn muokkaus auttaa ehkäisemään pitkiä sairauspoissaoloja ja pysyvää työkyvyttömyyttä, kun työtehtäviä, työaikaa tai työolosuhteita sovitetaan työntekijän työkykyyn riittävän varhain. Työpaikoilla on vielä paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia työn muokkauksen käytössä.