Varma

Eläkeuudistus parantaa eläkevarojen pitkän aikavälin tuotto-odotuksia

12.6.2026 07:58:07 EEST | Varma | Tiedote

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Eläkeuudistus antaa lisää liikkumavaraa eläkevarojen sijoittamiseen ja parantaa sijoitusten pitkän aikavälin tuotto-odotuksia, Varman toimitusjohtaja Risto Murto sanoo heinäkuussa voimaantulevasta eläkeuudistuksesta.

Poika heittää fresbeetä.

Tammikuussa 2025 sovittu eläkeuudistus on astumassa voimaan 1. heinäkuuta. 

– Nyt toteutettava eläkeuudistus on sijoitussääntelyä koskevana uudistuksena merkittävä. Se vahvistaa järjestelmää lisäämällä liikkumavaraa sijoitustoiminnassa ja parantamalla pitkän aikavälin tuottoedellytyksiä. Varma on valmistautunut muutokseen huolellisesti, Varman toimitusjohtaja Risto Murto sanoo.

Uudistuksella mahdollistetaan se, että yksityiset työeläkeyhtiöt voivat tavoitella sijoituksilleen parempaa tuottoa. Myös työeläkkeiden rahastointia vahvistetaan. Uudistuksen tavoitteena on vähentää painetta työeläkemaksujen korotuksiin tulevaisuudessa. Eläke-etuuksiin ja -maksuihin uudistus ei tuo muutoksia. 

– Vilkas keskustelu eläkeiästä ja leikkauksista on kertonut paineesta hakea nopeita ratkaisuja valtiontalouteen. Eläkejärjestelmä toimii kuitenkin vuosikymmenten aikajänteellä. Pitkäjänteisyyden on tärkeää säilyä eläkejärjestelmän kehittämisen lähtökohtana myös jatkossa, Murto sanoo.

Uudistuksen toteuttamisen mahdollistava lakiesitys on Tasavallan presidentin vahvistettavana tiistaina 16.6.2026.

Uudistus toteutetaan kolmessa vaiheessa

Työeläkeyhtiöitä koskevia vakavaraisuussääntöjä joustavoitetaan kolmessa eri vaiheessa niin, että työeläkeyhtiöt voivat nostaa sijoitustensa riskiä hallitusti ja vastuullisesti. Uudistuksen jälkeen vuosittaiset vaihtelut tuotoissa voivat olla suurempia kuin ennen uudistusta, mutta pitkä sijoitusaika tasoittaa vaihteluja.

– Vaikka muutos sijoitustoiminnan sääntelyssä on iso, suunta on sama, mihin työeläkeyhtiöiden sijoitustoiminta on kehittynyt viimeisten vuosikymmenien aikana. Vahva vakavaraisuutemme antaa meille joustoa toteuttaa muutoksia parhaaksi katsomassamme aikataulussa sijoitusstrategiamme mukaisesti ja markkinatilanne huomioiden, varatoimitusjohtaja Markus Aho sanoo.  

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Yhteyshenkilöt

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen eläkevarojen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla 957 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2025 Varman maksutulo oli 6,9 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 7,7 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli maaliskuun 2026 lopussa 67,9 miljardia euroa.  

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