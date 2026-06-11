Friends & Brgrs omii hampurilaishimon – taustalla halu haastaa kansainväliset ketjut

Yhtiö on rakentanut asemansa Suomen premium-burgermarkkinassa vahvasti tuotteen, laadun ja oman tekemisen tapansa varaan. Viestinnässä on korostettu itse jauhettuja pihvejä, itse leivottuja sämpylöitä sekä käsityönä valmistettuja hampurilaisia.

Nyt Friends & Brgrs haluaa ottaa seuraavan askeleen brändin rakentamisessa.

– Olemme vuosia kertoneet, miksi hampurilaisemme ovat parempia. Se on ollut meille oikea strategia ja tärkeä osa kasvutarinaamme. Nyt haluamme rakentaa sen päälle jotain uutta. Tavoitteemme on, että kun suomalaiselle iskee burgerihimo, ensimmäisenä mieleen tulee Friends & Brgrs, sanoo Friends & Brgrsin markkinointipäällikkö Tuomas Oksaranta.

Mr. Frebu antaa kasvot hampurilaishimolle

Uuden markkinointikonseptin keskiössä on Mr. Frebu -hahmo, joka personoi hampurilaishimon. Hahmo toimii asiakkaan mielessä äänenä, joka muistuttaa hyvästä burgerista silloin, kun nälkä iskee.

– Mr. Frebu syntyi ajatuksesta, että jokainen tunnistaa sen tunteen, kun burgeria tekee mieli enemmän kuin mitään muuta. Hän elää ja hengittää hampurilaisia, tuntee suomalaisen hampurilaishimon paremmin kuin kukaan ja tietää täsmälleen, mikä siihen auttaa. Hänestä tulee näkyvä osa viestintäämme tulevina vuosina, Oksaranta kertoo.

Kampanja näkyy monikanavaisesti ja rakentuu vaiheittain useiden vuosien aikana.

Kasvua isommalla pelikentällä

Markkinoinnin uudistus liittyy myös Friends & Brgrsin kasvutavoitteisiin.

Yhtiö näkee kilpailevansa yhä enemmän samoista asiakkaista kansainvälisten pikaruokaketjujen kanssa ja haluaa vahvistaa asemaansa myös markkinoinnin keinoin.

– Olemme siirtymässä isommalle pelikentälle. Haluamme haastaa kategorian suurimmat toimijat myös markkinoinnissa ja brändin rakentamisessa. Se vaatii pitkäjänteisiä investointeja tunnettuuteen, muistettavuuteen ja luovaan markkinointiin, Oksaranta toteaa.

Uuden markkinointikonseptin on suunnitellut Ryhmä Creative yhteistyössä Friends & Brgrsin kanssa. Markkinoinnin mediatoimistokumppanina toimii Kohderyhmä. Ensimmäiset toteutukset nähdään kuluttajille vuoden 2026 aikana.

Tietoa Friends & Brgrsista