Friends & brgrs Oy Ab

Friends & Brgrs omii hampurilaishimon – taustalla halu haastaa kansainväliset ketjut

12.6.2026 07:00:00 EEST | Friends & brgrs Oy Ab | Tiedote

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Suomalainen premium-hampurilaisketju Friends & Brgrs uudistaa markkinointinsa suuntaa ja käynnistää historiansa suurimman markkinointi-investoinnin. Tavoitteena on ottaa omistajuutta ilmiöstä, jonka jokainen hampurilaisten ystävä tunnistaa: hampurilaishimosta. Samalla ketju ottaa aiempaa vahvemman aseman kilpailussa kansainvälisiä toimijoita vastaan.

Mr. Frebu seisoo vihreän Friends & Brgrs -kontrollipöydän takana hampurilainen edessään. Taustalla vihreät verhot ja Friends & Brgrs -logo.
Friends & Brgrsin uuden markkinointikonseptin keskiössä on Mr. Frebu, hampurilaishimon personifikaatio. Hahmo nähdään osana ketjun historian suurinta markkinointi-investointia.

Yhtiö on rakentanut asemansa Suomen premium-burgermarkkinassa vahvasti tuotteen, laadun ja oman tekemisen tapansa varaan. Viestinnässä on korostettu itse jauhettuja pihvejä, itse leivottuja sämpylöitä sekä käsityönä valmistettuja hampurilaisia.

Nyt Friends & Brgrs haluaa ottaa seuraavan askeleen brändin rakentamisessa.

– Olemme vuosia kertoneet, miksi hampurilaisemme ovat parempia. Se on ollut meille oikea strategia ja tärkeä osa kasvutarinaamme. Nyt haluamme rakentaa sen päälle jotain uutta. Tavoitteemme on, että kun suomalaiselle iskee burgerihimo, ensimmäisenä mieleen tulee Friends & Brgrs, sanoo Friends & Brgrsin markkinointipäällikkö Tuomas Oksaranta.

Mr. Frebu antaa kasvot hampurilaishimolle

Uuden markkinointikonseptin keskiössä on Mr. Frebu -hahmo, joka personoi hampurilaishimon. Hahmo toimii asiakkaan mielessä äänenä, joka muistuttaa hyvästä burgerista silloin, kun nälkä iskee.

– Mr. Frebu syntyi ajatuksesta, että jokainen tunnistaa sen tunteen, kun burgeria tekee mieli enemmän kuin mitään muuta. Hän elää ja hengittää hampurilaisia, tuntee suomalaisen hampurilaishimon paremmin kuin kukaan ja tietää täsmälleen, mikä siihen auttaa. Hänestä tulee näkyvä osa viestintäämme tulevina vuosina, Oksaranta kertoo.

Kampanja näkyy monikanavaisesti ja rakentuu vaiheittain useiden vuosien aikana.

Kasvua isommalla pelikentällä

Markkinoinnin uudistus liittyy myös Friends & Brgrsin kasvutavoitteisiin.

Yhtiö näkee kilpailevansa yhä enemmän samoista asiakkaista kansainvälisten pikaruokaketjujen kanssa ja haluaa vahvistaa asemaansa myös markkinoinnin keinoin.

– Olemme siirtymässä isommalle pelikentälle. Haluamme haastaa kategorian suurimmat toimijat myös markkinoinnissa ja brändin rakentamisessa. Se vaatii pitkäjänteisiä investointeja tunnettuuteen, muistettavuuteen ja luovaan markkinointiin, Oksaranta toteaa.

Uuden markkinointikonseptin on suunnitellut Ryhmä Creative yhteistyössä Friends & Brgrsin kanssa. Markkinoinnin mediatoimistokumppanina toimii Kohderyhmä. Ensimmäiset toteutukset nähdään kuluttajille vuoden 2026 aikana.

Tietoa Friends & Brgrsista

  • Perustettu Pietarsaaressa vuonna 2014
  • 37 ravintolaa Suomessa
  • Työllistää noin 800 henkilöä (koko- ja osa-aikaiset)
  • Jopa 95 % raaka-aineista tulee suomalaisilta tuottajilta

Avainsanat

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Yhteyshenkilöt

Kuvat

Hymyilevä Mr. Frebu pitelee tarjottimella Friends & Brgrsin hampurilaista kultaisen tarjoilukuvun kanssa.
Mr. Frebu toimii uuden markkinointikonseptin kasvona ja muistuttaa siitä hetkestä, kun burgeria tekee mieli enemmän kuin mitään muuta.
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Mr. Frebu osoittaa tarjottimella olevaa hampurilaista ja ranskalaisia perunoita. Hänellä on aurinkolasit, vihreä asu ja valkoiset hansikkaat.
Friends & Brgrsin uusi kampanja rakentuu hampurilaishimon ympärille. Kuvassa Mr. Frebu esittelee burgeri- ja ranskalaisateriaa.
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Mr. Frebu kurkistaa pöydän takaa katse kiinnittyneenä suureen hampurilaiseen vihreää taustaa vasten.
Mr. Frebu personoi Friends & Brgrsin uuden markkinointikonseptin keskeisen ajatuksen: hyvän burgerin himo kuuluu kaikille hampurilaisten ystäville.
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Linkit

Friends & Brgrs – kotimainen hampurilaisketju, joka tekee asiat paremmin

Friends & Brgrs on vuonna 2014 Pietarsaaressa perustettu kotimainen hampurilaisketju, jonka kuusi ystävää perusti intohimosta burgereihin ja laadukkaaseen ruokaan. Yrityksen filosofia on yksinkertainen: jokaisella hampurilaisella on väliä.

Friends & Brgrs valmistaa hampurilaisensa käsityönä tuoreista, huolellisesti valituista suomalaisista raaka-aineista – jopa 95 % raaka-aineista tulee suomalaisilta tuottajilta. Ketjun oma leipomo leipoo sämpylät päivittäin paikan päällä, pihvit jauhetaan tuoreesta kotimaisesta naudanlihasta ja perunat leikataan käsin ravintoloissa.

Tänä päivänä Friends & Brgrsilla on 37 ravintolaa ympäri Suomen, ja se työllistää noin 800 henkilöä. Yritys on kasvanut nopeasti ja jatkaa laajentumistaan tuoden laadukkaan, kotimaisen hampurilaisaterian yhä useamman suomalaisen ulottuville.

Friends & Brgrs on kotimainen hampurilaisketju, joka valmistaa käsintehdyt burgerit tuoreista suomalaisista raaka-aineista.

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