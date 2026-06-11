Friends & Brgrs omii hampurilaishimon – taustalla halu haastaa kansainväliset ketjut
12.6.2026 07:00:00 EEST | Friends & brgrs Oy Ab | Tiedote
Suomalainen premium-hampurilaisketju Friends & Brgrs uudistaa markkinointinsa suuntaa ja käynnistää historiansa suurimman markkinointi-investoinnin. Tavoitteena on ottaa omistajuutta ilmiöstä, jonka jokainen hampurilaisten ystävä tunnistaa: hampurilaishimosta. Samalla ketju ottaa aiempaa vahvemman aseman kilpailussa kansainvälisiä toimijoita vastaan.
Yhtiö on rakentanut asemansa Suomen premium-burgermarkkinassa vahvasti tuotteen, laadun ja oman tekemisen tapansa varaan. Viestinnässä on korostettu itse jauhettuja pihvejä, itse leivottuja sämpylöitä sekä käsityönä valmistettuja hampurilaisia.
Nyt Friends & Brgrs haluaa ottaa seuraavan askeleen brändin rakentamisessa.
– Olemme vuosia kertoneet, miksi hampurilaisemme ovat parempia. Se on ollut meille oikea strategia ja tärkeä osa kasvutarinaamme. Nyt haluamme rakentaa sen päälle jotain uutta. Tavoitteemme on, että kun suomalaiselle iskee burgerihimo, ensimmäisenä mieleen tulee Friends & Brgrs, sanoo Friends & Brgrsin markkinointipäällikkö Tuomas Oksaranta.
Mr. Frebu antaa kasvot hampurilaishimolle
Uuden markkinointikonseptin keskiössä on Mr. Frebu -hahmo, joka personoi hampurilaishimon. Hahmo toimii asiakkaan mielessä äänenä, joka muistuttaa hyvästä burgerista silloin, kun nälkä iskee.
– Mr. Frebu syntyi ajatuksesta, että jokainen tunnistaa sen tunteen, kun burgeria tekee mieli enemmän kuin mitään muuta. Hän elää ja hengittää hampurilaisia, tuntee suomalaisen hampurilaishimon paremmin kuin kukaan ja tietää täsmälleen, mikä siihen auttaa. Hänestä tulee näkyvä osa viestintäämme tulevina vuosina, Oksaranta kertoo.
Kampanja näkyy monikanavaisesti ja rakentuu vaiheittain useiden vuosien aikana.
Kasvua isommalla pelikentällä
Markkinoinnin uudistus liittyy myös Friends & Brgrsin kasvutavoitteisiin.
Yhtiö näkee kilpailevansa yhä enemmän samoista asiakkaista kansainvälisten pikaruokaketjujen kanssa ja haluaa vahvistaa asemaansa myös markkinoinnin keinoin.
– Olemme siirtymässä isommalle pelikentälle. Haluamme haastaa kategorian suurimmat toimijat myös markkinoinnissa ja brändin rakentamisessa. Se vaatii pitkäjänteisiä investointeja tunnettuuteen, muistettavuuteen ja luovaan markkinointiin, Oksaranta toteaa.
Uuden markkinointikonseptin on suunnitellut Ryhmä Creative yhteistyössä Friends & Brgrsin kanssa. Markkinoinnin mediatoimistokumppanina toimii Kohderyhmä. Ensimmäiset toteutukset nähdään kuluttajille vuoden 2026 aikana.
Tietoa Friends & Brgrsista
- Perustettu Pietarsaaressa vuonna 2014
- 37 ravintolaa Suomessa
- Työllistää noin 800 henkilöä (koko- ja osa-aikaiset)
- Jopa 95 % raaka-aineista tulee suomalaisilta tuottajilta
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Yhteyshenkilöt
Tuomas OksarantaMarkkinointipäällikköFriends & BrgrsPuh:0458721350tuomas.oksaranta@friendsandbrgrs.com
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Friends & Brgrs – kotimainen hampurilaisketju, joka tekee asiat paremmin
Friends & Brgrs on vuonna 2014 Pietarsaaressa perustettu kotimainen hampurilaisketju, jonka kuusi ystävää perusti intohimosta burgereihin ja laadukkaaseen ruokaan. Yrityksen filosofia on yksinkertainen: jokaisella hampurilaisella on väliä.
Friends & Brgrs valmistaa hampurilaisensa käsityönä tuoreista, huolellisesti valituista suomalaisista raaka-aineista – jopa 95 % raaka-aineista tulee suomalaisilta tuottajilta. Ketjun oma leipomo leipoo sämpylät päivittäin paikan päällä, pihvit jauhetaan tuoreesta kotimaisesta naudanlihasta ja perunat leikataan käsin ravintoloissa.
Tänä päivänä Friends & Brgrsilla on 37 ravintolaa ympäri Suomen, ja se työllistää noin 800 henkilöä. Yritys on kasvanut nopeasti ja jatkaa laajentumistaan tuoden laadukkaan, kotimaisen hampurilaisaterian yhä useamman suomalaisen ulottuville.
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