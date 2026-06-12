Palveluverkkomuutosten kulisseissa tehdään valtava määrä yhteistyötä

Oma Hämeen palveluverkkomuutokset etenevät vaiheittain eri puolilla Kanta-Hämettä. Hämeenlinnassa ensimmäinen suuri, sosiaali- ja terveyspalveluiden muuttoaalto saatiin keväällä onnistuneesti päätökseen. Samaan aikaan katseet ovat jo seuraavissa vaiheissa, erityisesti Forssan seudulla. Muutosten toteutuksesta ja aikatauluista on kerrottu tarkemmin tässä tiedotteessa: Palveluverkkomuutosten ensimmäinen vaihe takana Hämeenlinnassa - Forssan tilasuunnittelu on hyvässä vauhdissa

Palveluverkkomuutosten pääperiaatteena on koota sosiaali- ja terveyspalveluja Oma Hämeen omiin tiloihin sekä integroida palveluja yhteen asiakkaiden tarpeiden mukaan. Muutokset vaikuttavat joidenkin palveluiden sijaintiin, mutta samalla rakennetaan uusia, monialaisia palvelukokonaisuuksia.

– Vaikka näkyvin osa muutosta on itse muutto, todellinen työ tehdään pitkälti kulisseissa. Oma Hämeen tilapalvelut ja kiinteistöpalvelut ovat kantaneet suuren vastuun siitä, että tilat valmistuvat, muutot onnistuvat ja palvelut voivat jatkua keskeytyksettä. Heidän panoksensa on ollut korvaamaton, sanoo projektijohtaja Tanja Kaarna Oma Hämeestä.

Aluevaltuusto päätti Oma Hämeen palveluverkkomuutoksista huhtikuussa 2024, mutta niiden toimeenpano on alkanut laajemmin tänä vuonna. Palveluverkkomuutoksien toteuttaminen on edennyt rivakasti suhteessa muutosten määrään ja laajuuteen. Kulissien takana kyse on mittavasta kokonaisuudesta, jonka onnistuminen perustuu satojen ammattilaisten yhteistyöhön, huolelliseen suunnitteluun ja yhteiseen tahtoon rakentaa toimivampia palveluita.

– Muutot eivät ole koskaan vain tavaroiden siirtämistä paikasta toiseen. Jokaisen tilaratkaisun, työpisteen, kulkureitin ja toimintatavan taustalla on valtava määrä suunnittelua, yhteensovittamista ja päätöksiä, kertoo Swecon projektipäällikkö Kaisa Narvio.

Sweco toimii palveluverkkomuutoksissa toiminnallisen tilasuunnittelun tukena Oma Hämeelle. Narvion mukaan esimerkiksi Forssan muutosten kokonaisuus on poikkeuksellisen vaativa, koska useita palveluja sijoitetaan uudelleen samalla kertaa ja muutokset on suunniteltava niin, että asiakkaiden palvelut jatkuvat keskeytyksettä.

– Sote-palveluiden muutot eivät koskaan ole "mappi ja kaktus kainaloon" -tyyppisiä muuttoja. Vastaanottoaikoja on varattu kuukausia eteenpäin, ja asiakkaan täytyy tietää, missä hänen palvelunsa sijaitsee. Siksi muutot ovat tarkasti käsikirjoitettuja kokonaisuuksia, Narvio kuvailee.

Yhteistyö alkoi jo ennen muuttoa

Palveluverkkomuutoksissa ratkaisevaa ei ole pelkästään se, missä palvelut sijaitsevat, vaan myös se, miten eri ammattilaiset tulevaisuudessa työskentelevät yhdessä. Siksi muutoksia on valmistelu tiiviisti sen henkilöstön kanssa, jota muutokset koskevat. Yksiköt ovat perustaneet yhteisiä talotoimikuntia, joissa käydään yhdessä läpi tilasuunnittelua ja muuttoaikatauluja. Talotoimikunnissa myös suunnitellaan yhteisiä toimintamalleja ja luodaan me-henkeä yli toimiala- ja tulosaluerajojen.

Hämeenlinnassa Parantolankadun sosiaali- ja terveysaseman uusiin tiloihin muutti ensimmäisenä kotisairaala maaliskuussa. Kotisairaalan palvelupäällikkö Sari Valaja-Jokinen kertoo olleensa mukana muuton valmistelussa sen ensimmäisistä vaiheista lähtien.

– Työskentely yhdessä uusien toimijoiden kanssa on ollut antoisaa ja hedelmällistä. Olemme ratkoneet ongelmia yhdessä keskustellen ja ajatuksia vaihtaen. Palveluverkkomuutoksen vetäjiltä olemme saaneet hyvää tukea koko matkan ajan, Valaja-Jokinen sanoo.

Parantolankadun sote-asema sijaitsee vanhan keskussairaalan päivystyksen tiloissa, jotka vapautuivat uuteen käyttöön Ahveniston sairaalan eli Assin toiminnan käynnistyttyä keväällä. Henkilöstön osallistuminen suunnitteluun on tärkeää erityisesti silloin, kun uusia tiloja sovitetaan käytännön työn tarpeisiin.

– Kun meille oli osoitettu paikka uusissa tiloissa, pääsimme osallistumaan kalustesuunnitteluun. Näin pystyimme huomioimaan esimerkiksi liikkuvan työn erityistarpeet ja varmistamaan, että arjen työ sujuu mahdollisimman hyvin myös uusissa tiloissa.

Valaja-Jokinen pitää merkittävänä sitä, että palveluverkkomuutoksessa on onnistuttu huomioimaan myös toiminnan erityisvaatimukset, kotisairaalan tapauksessa työntekijöiden liikkuva työ.

– Uusissa tiloissa kotisairaalan autot saatiin hieman säältä suojaan ja ne ovat lähempänä toimistoa. Taloushan asettaa remonteille reunaehtoja, mutta samalla on ollut hienoa nähdä, että esimerkiksi hyväkuntoisia kalusteita kierrätetään ja hyödynnetään uudelleen. Se on sekä vastuullista että järkevää, palvelupäällikkö pohtii.

Yhteiset tilat luovat uusia mahdollisuuksia

Forssassa valmistellaan parhaillaan pääterveysaseman muutostöitä, kun lasten, nuorten ja perheiden palveluja kootaan saman katon alle uuteen Perhekeskukseen.

Neuvolapalveluissa työskentelevä Anne Palm näkee muutoksessa paljon mahdollisuuksia.

– On kiinnostavaa ja innostavaa saada lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevät toimijat samoihin tiloihin. Aiemmin ihmiset ovat olleet hajallaan eri puolilla, mutta nyt yhteistyölle syntyy aivan uudenlaiset edellytykset, Palm sanoo.

Hänen mukaansa Forssan seudulta on pitkään puuttunut konkreettinen perhekeskus.

–Toivon, että eri ammattilaisten välinen yhteistyö helpottuu, kun työskentelemme lähekkäin samoissa tiloissa. Yhteistyötä ei kuitenkaan synny ilman puhetta. Muutos on suuri, mutta sen laatuun voimme vaikuttaa itse, Palm painottaa.

Palveluverkkomuutoksia suunniteltaessa tarkastellaan myös sitä, miten tilat voivat tukea palvelujen käyttöä entistä paremmin. Forssassa yksi konkreettinen esimerkki on neuvolan uusi sijoittuminen pääterveysaseman ensimmäiseen kerrokseen.

– Neuvola sijaitsi aiemmin toisessa kerroksessa, mikä tarkoitti lastenvaunujen kanssa aina hissin käyttöä. Käyttäjien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella päädyttiin ratkaisuun, jossa neuvola sijoitetaan lähelle pääsisäänkäyntiä. Se helpottaa lapsiperheiden asiointia merkittävästi, Swecon projektipäällikkö Kaisa Narvio kertoo.

Muutos jatkuu

Vaikka ensimmäisiä onnistuneita etappeja on jo saavutettu, työ jatkuu edelleen. Forssassa käynnistyvät tarvittavat remontit syksyllä, minkä jälkeen muutot voidaan käynnistää vaiheittain. alkuvuodesta 2027.

Kotisairaalan palvelupäällikkö Sari Valaja-Jokinen on siirtynyt Hämeenlinnan muutosten jälkeen mukaan seuraavaan projektiin Forssassa.

– Toivon, että Hämeenlinnassa syntynyt hyvä yhteishenki siirtyy myös uusiin kohteisiin. Kun ihmiset tekevät yhdessä töitä yhteisen tavoitteen eteen, syntyy parhaat ratkaisut.

Samaa korostaa myös terveydenhoitaja Anne Palm.

– Näen tässä valtavan potentiaalin, mutta se vaatii yhdessä tekemistä yhteisen hyvän eteen.

Palveluverkkomuutosten tavoitteena on rakentaa palvelukokonaisuuksia, joissa asiakkaan on helpompi löytää tarvitsemansa palvelut ja ammattilaisten on helpompi tehdä yhteistyötä.

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