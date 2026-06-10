Lohjan sairaalan peruskorjauksen rahoitus etenee – Wickström peräänkuuluttaa laajempaa tulevaisuussuunnitelmaa
11.6.2026 17:45:02 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Tänään valtioneuvoston yleisistunnossa valtioneuvosto hyväksyi HUS-yhtymän lainanottovaltuuden korottamisen, mikä mahdollistaa Lohjan sairaalan ensimmäisen vaiheen peruskorjauksen.
Kansanedustaja ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen II varapuheenjohtaja Henrik Wickström pitää tärkeänä, että Lohjan sairaalan kehittämistyö etenee ripeästi. Hän toivoo myös laajempaa suunnitelmaa sairaalan tulevaisuuden kehittämisestä.
– Lohjan sairaala tarvitsee ennakoitua laajemman perusparannuksen, ja työt tulevat jatkumaan 2030-luvulle asti. Koska hankkeet ovat mittavia, hyvinvointialueen ja HUSin välillä on käynnistetty keskustelut koko sairaala-alueen palveluiden tulevaisuudesta, Wickström kertoo.
Wickström muistuttaa, että Länsi-Uudellamaalla on vahva kasvutahto. Hän toivoo, että HUSin ja hyvinvointialueen yhteisissä keskusteluissa otetaan huomioon kuntien, alueen elinkeinoelämän sekä Puolustusvoimien tarpeet. Lohjan sairaala palvelee sekä Uudenmaan prikaatia että Rannikkoprikaatia.
– Haluamme seutuna kasvaa, ja se edellyttää vahvaa sairaalaa. Pidän erikoisena, että näin laajalla alueella sairaalan palveluita on haluttu vähentää samaan aikaan, kun muualla Suomessa väestöpohjaltaan pienemmillä alueilla sairaaloissa on laajempi palveluvalikoima. Nyt tähän on saatava muutos. Siksi toivon, että Lohjan sairaalaan saataisiin takaisin enemmän mm. lasten ja perheiden palveluita sekä niihin liittyvä synnytystoiminta, Wickström sanoo.
Wickström kertoo tavanneensa tänään valtakunnallisen synnytysselvitystyöryhmän puheenjohtajan. Hän toivoo, että Länsi-Uudenmaan asukkaiden ääni tulee selvityksessä kuuluville.
– Vahvan ja yhtenäisen edunvalvonnan on jatkuttava, Wickström toteaa.
Yhteyshenkilöt
Henrik WickströmKansanedustajaPuh:044 555 3885henrik.wickstrom@riksdagen.fi
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