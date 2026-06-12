Helsinki-päivänä palkittiin ansioituneita kaupunkilaisia

Tunnustukset jakoi pormestari Daniel Sazonov Helsinki-päivän juhlallisuuksissa.

– Helsinki-päivänä juhlimme yhteistä kotikaupunkiamme. Helsinki on täynnä taitavia, osaavia ja inspiroivia ihmisiä. Tänään palkittavat ovat kukin omilla ansioillaan ja omilla aloillaan vieneet menestyksekkäästi Helsinkiä maailmalle ja tuoneet iloa ja ylpeyttä meille kaikille, iloitsee pormestari Daniel Sazonov.

Kulttuuripalkinto Tero Saarinen Companyn toiminnanjohtaja Iiris Autiolle

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto myöntää vuosittain 15 000 euron kulttuuripalkinnon valitsemalleen henkilölle tunnustuksena merkittävistä taiteellisista ansioista tai merkittävästä työstä Helsingin kulttuurielämän hyväksi.

Tänä vuonna palkinnon saa Tero Saarinen Companyn toiminnanjohtaja Iiris Autio, joka on keskeinen suomalaisen nykytanssin strateginen vaikuttaja. Vuodesta 2001 lähtien hän on johtanut Tero Saarinen Companya ja rakentanut siitä yhden Suomen keskeisimmistä esittävän taiteen kansainvälisesti suuntautuneista organisaatioista, edistäen kestävää yhteistyötä sekä alan rakenteiden ja kulttuuriviennin kehitystä.

Taiteilijapalkinnot kolmelle alansa huipulle

Vuoden taiteilijapalkinnot, kukin arvoltaan 5 000 euroa, myönnetään vuosittain eri taiteenaloja edustaville helsinkiläisille taiteilijoille. Tämän vuoden palkitut ovat laulaja-lauluntekijä Emilia Sisco (Emilia Heinonen), neulesuunnittelija-tekstiilitaiteilija Juha Vehmaanperä sekä kuvataiteilija-pelitaiteilija Ville Kallio.

Emilia Sisco on kansainvälistä huomiota saavuttanut soul-laulaja ja lauluntekijä, joka tunnetaan vahvasta äänestään, kantaa ottavista teksteistään ja valovoimaisesta esiintymisestään. Hänen palkittu ja kriitikoiden ylistämä työnsä vahvistaa Helsingin monimuotoista kulttuurikenttää.

Juha Vehmaanperä on helsinkiläinen neuletaiteilija, joka yhdistää työssään hitaan muodin, queer-teoriat ja perinteiset käsityötekniikat nykyilmaisuun. Hän on saanut muun muassa Taito-Finlandia 2025 ja Vuoden nuori suunnittelija 2022 -palkinnot.

Ville Kallio on kuvataiteilija ja pelitaiteilija, joka tunnetaan omaleimaisista ja yhteiskuntakriittisistä videopeleistä. Hän nousi esiin erityisesti Cruelty Squad -teoksellaan ja sai sen taiteellisista ansioista ja rohkeasta ilmaisusta mediataiteen valtionpalkinnon vuonna 2023.



Urheilijoita palkittiin tunnustuksilla

Vuoden 2026 helsinkiläisurheilija on toista kertaa peräkkäin tennispelaaja Harri Heliövaara. Hän saavutti voiton ATP-finaaliturnauksen nelinpelissä marraskuussa 2025 parinsa Henry Pattenin kanssa. Lisäksi parivaljakko voitti Pariisin Masters-turnauksen nelinpelin ja eteni sekä Ranskan avoimissa että Wimbledonissa puolivälieriin. Heliövaaran saavutuksiin lukeutuu myös kolmas sija nelinpelin maailmanlistalla. Stipendin arvo on 10 000 euroa.

Nuoren helsinkiläisurheilijan tittelin saa tänä vuonna judoka Louna-Lumia Seikkula (s. 2004). Helsinkiläistä Meido-Kania edustava Seikkula voitti judon alle 23-vuotiaiden Euroopan mestaruuden alle 63-kiloisten sarjassa. Voitto oli Suomen judohistorian ensimmäinen alle 23-vuotiaiden Euroopan mestaruus. Stipendin arvo on 2 500 euroa.

Vuoden helsinkiläisvalmentajana 2026 palkitaan koripallovalmentaja Janne Hänninen. Hän valmensi alle 18-vuotiaiden tyttöjen koripallojoukkueen historialliseen EM-hopeaan. Hänninen toimii myös naisten korisliigassa HBA-Märskyn tyttöjoukkueen päävalmentajana. Hänninen on tehnyt pitkään töitä tyttö- ja naiskorispallon nousun eteen ja hänet on kutsuttu myös esiintymään useille kansainvälisille valmentajaklinikoille. Stipendin arvo on 2 500 euroa.

Vuoden 2026 helsinkiläinen urheiluseura on vuonna 1957 perustettu pesäpalloseura Roihu ry, jolla on 415 aktiiviharrastajaa. Roihu tekee määrätietoista työtä lasten ja nuorten turvallisen harrastusympäristön rakentamiseksi. Seuran toiminnassa korostuvat yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys ja turvallinen ilmapiiri. Roihu on saanut kiitosta erityisesti positiivisesta ja perheystävällisestä toimintakulttuuristaan sekä turvallisesta katsomotunnelmastaan. Stipendin arvo on 5 000 euroa.

Kunniamaininnan saa pitkän uran tehnyt fysiikkavalmentaja Erik Piispa. Hän työskentelee useiden suomalaisten huippu-urheilijoiden kanssa Urhean yhteydessä toimivassa Olympiavalmennuskeskus Helsingissä. Piispa ottaa urheilijansa huomioon yksilöllisesti ja käyttää runsaasti aikaa vuorovaikutukseen urheilijan kanssa fyysisen valmennuksen lisäksi.

Tiedepalkinto akatemiaprofessori Minna Palmrothille

Helsingin kaupungin tiedepalkinto luovutettiin akatemiaprofessori Minna Palmrothille. Palmroth työskentelee professorina Helsingin yliopiston matemaattisluonnontieteellisessä tiedekunnassa tutkien avaruusfysiikkaa.



Palmroth on kansainvälisesti poikkeuksellisen arvostettu tutkija, jonka työ on merkittävästi edistänyt ymmärrystä Maan lähiavaruudesta, avaruussäästä ja avaruuden kestävään käyttöön liittyvistä kysymyksistä sekä parantanut yhteiskunnan sietokykyä muuttuvissa avaruusolosuhteissa.

Helsingin kaupunki jakoi Helsinki-päivänä myös tutkimusapurahoja 11 tutkimushankkeelle. Apurahojen määrä on yhteensä 73 000 euroa. Tutkimusapuraha myönnettiin seuraaville hakijoille: Wenfei Liao, Morris Viitanen, Satu Mattila, Haikku Arosuo, Minerva Nordberg, Sari Front, Zong Xu, Frans Saraste ja Petteri Niskanen. Tutkimusapuraha jaettiin lisäksi kahdelle tutkijalle, jotka eivät halunneet nimeään julkisuuteen.

Kultaiset Helsinki-mitalit yhdeksälle

Kultainen Helsinki-mitali on Helsingin kaupungin korkein tunnustus eli eräänlainen kaupungin kunniakansalaisuus. Kaupunginhallitus päättää vuosittain Helsinki-mitalien myöntämisestä ja ne jaetaan Helsinki-päivän yhteydessä.

Tänä vuonna kultainen Helsinki-mitali myönnettiin kahdeksalle eri tavoin Helsingin hyväksi toimineelle henkilölle sekä yhdelle Helsingin pitkäaikaiselle luottamushenkilölle.

Jyrki Eräkorpi, nuorisotyön johtaja



Jyrki Eräkorpi on Helsingin NMKY:n nuorisotyön johtaja ja johtoryhmän jäsen sekä pitkäaikainen Helsingin nuorisotyön kumppani. Hänellä on ollut vahva rooli järjestöyhteistyön toimintamallin valmistelussa ja kehittämisessä sekä nuoriso- ja liikuntajärjestöjen keskinäisen yhteistyön vahvistamisessa.

Pekka Hurme, eläkeläinen



Pekka Hurme on tehnyt pitkän ja ansiokkaan uran eri urheilujärjestöjen ja Olympiastadionin palveluksessa. Hurme on jatkanut markkinointipäällikön tehtävistä eläkkeelle jäätyään aktiivisena kirjoittajana useissa kaupunginosalehdissä ja tuonut esiin helsinkiläisittäin merkittäviä henkilöitä ja tapahtumia.

Jarmo Hyökyvaara, yrittäjä ja hallitusammattilainen



Jarmo Hyökyvaara on pitkän linjan kasvuyrittäjä, yritysjohtaja ja hallitusammattilainen. Hyökyvaara on osallistunut kaupungin yritysneuvonnan kehittämiseen sekä Helsingin elinvoimaa ja vetovoimaa vahvistavan Maria 01 -kasvuyritysekosysteemin rakentamiseen.

Marjaliisa Kauppinen, eläkeläinen



Marjaliisa Kauppinen on osoittanut pitkäjänteistä ja esimerkillistä kaupunkilaisaktiivisuutta ideoimalla kaikille avoimen Joulupolku-tapahtuman. Lapsiperheille suunnattu Joulupolku järjestettiin ensimmäisen kerran Seurasaaren ulkomuseon ympäristössä joulukuussa 1996.

Ilkka Niemelä, rehtori



Ilkka Niemelä on toiminut Aalto-yliopiston rehtorina vuodesta 2017. Hän on profiloitunut kansainvälisyyden, osaamisen ja tutkimusperustaisen uudistumisen vahvana puolestapuhujana. Niemelä on edistänyt Aalto-yliopiston ja Helsingin kaupungin yhteistyötä kestävän kehityksen ratkaisujen löytämiseksi sekä koko seudun veto- ja pitovoiman vahvistamiseksi.

Marja Salomaa, toimittaja



Marja Salomaa on pitkän linjan kaupunkitoimittaja, joka on tunnettu perusteellisesta taustatyöstä ja vahvasta faktapohjaisesta journalismista. Hän käsittelee ymmärrettävästi ja asiantuntevasti pääkaupunkiseutua koskevia ajankohtaisia kysymyksiä Helsingin kehityksestä ja kaupunkipolitiikan ilmiöistä.

Mikko Sarjanen, laulaja ja muusikko



Mikko Sarjanen on tunnettu Atomirotta‑yhtyeen laulajana ja sanoittajana. Hänen teksteissään kuuluu vahvasti itähelsinkiläisyys. Musiikin ohella Sarjanen on tehnyt työtä helsinkiläisten nuorten lukutaidon edistämiseksi.

Emma Tamankag, Heed Finland -järjestön perustaja



Emma Tamankag on maksutonta terveysneuvontaa maahanmuuttajille tarjoavan Heed Finland -järjestön perustaja. Tamankagin työ edistää terveyttä, koulutusta ja kotoutumista sekä vahvistaa yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia Helsingissä.

Helsinki-mitali ansiokkaasta toiminnasta luottamustoimessa

Juha Viertola, keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja



Juha Viertola on toiminut Helsingin kaupungilla yli 20 vuotta erilaisissa luottamustoimissa. Näistä merkittävimpiä ovat olleet luottamustoimet keskusvaalilautakunnan puheenjohtajana ja rakennuslautakunnan jäsenenä.

Pressmeddelandet publiceras på svenska på www.hel.fi/sv

Press release in English will be published on www.hel.fi/en