SDP:n Riitta Kaarisalo: Hallituksen politiikka murentaa nuorten tulevaisuudenuskoa

– Tämä on pysäyttävä esimerkki siitä, miten hallituksen epäonnistunut talouspolitiikka ja hyvinvointialueisiin kohdistuvat leikkaukset näkyvät suoraan nuorten arjessa. Nuoret ovat kouluttautuneet alalle, jossa vielä hetki sitten puhuttiin työvoimapulasta. Nyt vastassa on työttömyys, epävarmuus ja pätkätyöt. Tilanne on erityisen ristiriitainen, koska sosiaalialan palveluiden tarve ei ole kadonnut mihinkään. Päinvastoin lasten, nuorten ja perheiden tuen tarve on kasvanut, mutta samaan aikaan hyvinvointialueet joutuvat säästämään palveluista ja henkilöstöstä, Kaarisalo sanoo.

Kyselyn mukaan myös vastavalmistuneiden työsuhteiden laatu on heikentynyt. Vakituisessa työ- tai virkasuhteessa työskentelevien osuus on pudonnut vuodessa 63 prosentista 43 prosenttiin, kun samalla määräaikaisten työ- ja virkasuhteiden osuus on kasvanut 28 prosentista 36 prosenttiin.

– Orpon hallitus puhuu nuorten tulevaisuudenuskosta, mutta sen omat päätökset vievät pohjaa juuri siltä. Työsuhteiden laadun heikentäminen, mm. lisäämällä perusteettomia määräaikaisia työsuhteita, heikentää juuri sitä tulevaisuudenuskoa, luo epävarmuutta työelämään ja vaikeuttaa tulevaisuuden suunnittelua. Ja kun samalla hyvinvointialueilta leikataan, seuraukset näkyvät sekä palveluja tarvitsevissa ihmisissä että alan nuorissa ammattilaisissa. Tämä on lyhytnäköistä ja kallista politiikkaa, Kaarisalo toteaa.

– Nämä nuoret eivät ole epäonnistuneet. Hallitus on epäonnistunut. Osaavat sosiaalialan ammattilaiset haluavat tehdä työtä lasten, nuorten, perheiden ja muiden tukea tarvitsevien ihmisten hyväksi. On hallituksen vastuulla luoda edellytykset sille, että koulutetuille ammattilaisille löytyy työtä ja että hyvinvointialueet pystyvät hoitamaan tehtävänsä, Kaarisalo painottaa.

Ensi viikolla eduskunnassa käsitellään välikysymystä nuorten tulevaisuudenuskosta. Kaarisalon mukaan Talentian luvut osoittavat konkreettisesti, miksi aihe on ajankohtainen.

– Nuorten tulevaisuudenusko ei vahvistu juhlapuheilla, vaan päätöksillä. Tarvitaan työtä, toimeentuloa, turvallisia palveluja ja uskoa siihen, että kouluttautuminen kannattaa. Hallituksen on lopetettava hyvinvointialueiden kurjistaminen ja korjattava talouspolitiikkansa suunta, Kaarisalo vaatii.