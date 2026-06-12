Suomen talous käännekohdassa

Suomen Pankki on julkaissut tänään ennusteensa vuosille 2026–2028. Kuluvana vuonna talous kasvaa 0,7 prosenttia. Kasvu vauhdittuu 1,2 prosenttiin vuonna 2027 ja 1,4 prosenttiin vuonna 2028. Talouden elpymistä tukevat viennin ja investointien kasvu sekä yksityisen kulutuksen asteittainen piristyminen. ”Suomen taloudessa on nähtävissä käänne parempaan. Pitkään laahannut yksityinen kulutus on piristynyt alkuvuoden aikana, ja sen lisäksi vienti ja investoinnit kasvavat. Elpyminen on kuitenkin epävarmaa, ja etenkin Lähi-idän konflikti kolhii kasvua”, sanoo ennustepäällikkö Juuso Vanhala.

Energiakriisi nopeuttaa inflaatiota

Inflaatio Suomessa nopeutuu 2,4 prosenttiin vuonna 2026 energian hintojen nousun vuoksi. Energian hintojen nousun oletetaan jäävän lyhytaikaiseksi, ja inflaatio hidastuukin 1,6 prosenttiin vuonna 2027. Vuonna 2028 inflaatio nopeutuu hieman eli 1,8 prosenttiin. ”Energian hintojen nousu näkyy kuluttajahintojen kehityksessä, mutta vaikutusten arvioidaan jäävän tilapäisiksi”, Vanhala toteaa.

Yksityinen kulutus piristyy, investoinnit tukevat talouden kasvua

Yksityinen kulutus on alkanut kasvaa, ja kasvun odotetaan vahvistuvan tulevina vuosina. Kulutusta tukevat ansioiden nousu ja työllisyyden koheneminen, mutta epävarmuus ja nousseet markkinakorot hillitsevät kehitystä. Kulutuksen kasvusta huolimatta kotitalouksille kertyy myös säästöjä ennustejakson aikana.

Investoinnit erityisesti datakeskuksiin, vihreään siirtymään ja puolustusteollisuuteen vauhdittavat yksityisten investointien kasvua. Asuinrakentaminen sen sijaan elpyy hitaasti, eikä aiempien vuosien asuntojen tuotantomääriin päästä tulevina vuosina.

Viennin kasvu jatkuu kohtuullisen ripeänä. Kansainvälinen ympäristö pysyy kuitenkin haastavana, ja etenkin euroalueen vaisu talouskasvu hidastaa vientimarkkinoiden kasvua. ”Geopoliittinen epävarmuus on suurta, mutta piristymisenkin merkkejä on nähtävissä. Esimerkiksi tekoälyyn ja datakeskuksiin investoidaan maailmalla vilkkaasti, ja kansainväliset investoinnit tukevat myös Suomen vientiä”, Vanhala arvioi.

Työttömyyden väheneminen hidasta, julkinen talous selvästi alijäämäinen

Työmarkkinatilanne on yhä vaikea. Huomattavan suureksi kasvanut työttömyys pienentyy hiljalleen, kun talous elpyy, ja ennustejakson lopussa työttömyys on 9,0 %. Työllisyys kohenee tasaisesti vuosina 2026–2028, kun suhdanne paranee.

Julkinen talous pysyy selvästi alijäämäisenä. Julkinen velka kasvaa lähes 92 prosenttiin vuonna 2026 ja edelleen hieman alle 97 prosenttiin vuoteen 2028 mennessä.

Talousennusteeseen liittyy epävarmuuksia erityisesti Lähi-idän tilanteen vuoksi. Myös Yhdysvaltain kauppapolitiikka jatkuu epävarmana. Kasvu voi kuitenkin yllättää myös myönteisesti, jos geopoliittinen tilanne helpottuu nopeasti.

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