Maakuntahallituksen päätökset 15.6.2026
15.6.2026 13:32:21 EEST | Päijät-Hämeen liitto | Tiedote
Kevätkauden viimeisessä kokouksessaan maakuntahallitus hyväksyi ampumarataverkoston kehittämissuunnitelman, antoi lausunnon Etelä-Savon maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja päätti hankkeiden rahoitusesityksistä. Lisäksi se päätti vastauksestaan Provincian kyselyyn, joka koskee hankintalainmuutokseen liittyvää yhtiöjärjestelysuunnitemaa.
Lausunto Etelä-Savon maakuntakaavan 2045 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
Maakuntahallitus antoi lausunnon Etelä-Savon maakuntakaavan 2045 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Siinä todetaan, että suunnitelma muodostaa hyvän ja riittävän lähtökohdan kaavatyölle ja sen vahvuutena voidaan pitää sitä, että vuorovaikutus ja vaikutusten arviointi on kytketty valmisteluun jo varhaisessa vaiheessa ja että kaavan vaikutusalueen on tunnistettu ulottuvan myös naapurimaakuntiin.
Maakuntien välisten ratkaisujen tarkastelussa korostuvat erityisesti Savon oikorata (Lahti–Heinola–Mikkeli) ja Mäntyharjun kanava. Lisäksi tarkasteltavia asioita ovat Lusin varalaskupaikan suojavyöhykkeen ulottuminen Etelä-Savon puolelle sekä maakuntarajalle sijoittuvat luonnon ydinalueet.
Lisätiedot: aluesuunnittelujohtaja Niina Ahlfors, puh. 040 531 7628.
Päijät-Hämeen ampumarataverkoston kehittämissuunnitelma
Maakuntahallitus hyväksyi Päijät-Hämeen ampumarataverkoston kehittämissuunnitelman 2026.
Tutustu Päijät-Hämeen ampumarataverkoston kehittämissuunnitelmaan
Lisätiedot: aluesuunnittelujohtaja Niina Ahlfors, puh. 040 531 7628.
Etelä-Suomen EAKR-haku 9.2.-25.3.2026 rahoitusesitykset
Maakuntahallitus päätti esittää Uudenmaan liitolle seitsemää hanketta osarahoitettavaksi alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta 2021–2027 maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön 29.5.2026 tekemien linjausten mukaisesti.
Rahoitettavaksi esitetään seuraavat hankkeet:
- Kippiksen väylät kansainvälistymiseen / Lords of Disc Golf ry
- Sononen – Kehittyneistä teknologioista lisää buustia juoma-alan kasvuun / Lab-ammattikorkeakoulu Oy
- LOIKKA – Digitaalisesti varattava Päijät-Häme – kasvuloikka kansainvälisyyteen / Lahden seutu – Lahti Region Oy, Lab-ammattikorkeakoulu Oy
- AIGENTTI 07 Generatiivinen tekoäly Päijät-Hämeen teollisuuden kilpailukyvyn vauhdittajana / Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
- Kestävä ja huoltovarma teollisuus – KeHuTe / Lab-ammattikorkeakoulu Oy, Muoviyhdistys r.y.
- KASKI – Kestävää kasvua kulutuksen murroksesta muotoilun avulla / Lab-ammattikorkeakoulu Oy
- Ruokafrendit – kouluruokahävikin vähentäminen Lahdessa / Lahden diakoniasäätiö sr
Lisätiedot: erityisasiantuntija Petri Veijalainen, puh. 044 771 9466
Päijät-Hämeen kattositoumus kiertotalouden green dealiin
Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi, että Päijät-Hämeen liitto on tehnyt maakunnallisen kattositoumuksen Ympäristöministeriön sekä Työ- ja elinkeinoministeriön luotsaamaan kansalliseen kiertotalouden green dealiin osana Suomen kestävän kehityksen edistämistä.
Kansallisesti sitoumuksia on nyt tehty yhteensä 34, kun nyt julkaistiin neljä uutta sitoumusta. Lue lisää ympäristöministeriön tiedotteesta.
Lisätiedot: aluekehityspäällikkö Riika Kivelä, puh. 044 371 94549442
Päijät-Hämeen liiton kannanotto Provincia Oy:n yhtiöjärjestelysuunnitelmaan liittyvään kyselyyn
Provincia on lähettänyt osakkailleen kyselyn hankintalain muutokseen liittyvästä yhtiöjärjestelysuunnitelmasta ja pyytänyt ilmoittamaan kantansa suunnitelmaan.
Päijät-Hämeen liiton vastauksessa todetaan, että B‑yhtiömalli on sinänsä hyväksyttävä, mutta esitetty kustannusjako ja nopea aikataulu ovat pienosakkaille kohtuuttomia. Muutoksessa ei ole riittävästi huomioitu vähemmistöosakkaiden asemaa.
B-yhtiön osalta Päijät-Hämeen liitto esittää neuvottelua vaihtoehtoisesta tavasta toteuttaa yhtiön perustaminen siten, että perustamisen kustannukset suunnitellaan uudelleen ja jaetaan tasapuolisesti.
Pidempi siirtymäaika on lain mukaan mahdollinen ja Päijät‑Hämeen liitto esittääkin sen pidentämistä vähintään vuoden 2028 loppuun. Näin yhtiöstä mahdollisesti irtautuvat osakkaat ehtivät järjestää palvelut hallitusti, ja muutokset voidaan toteuttaa sekä osakkaille että yhtiölle kestävästi.
Lisätiedot: hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh. 044 371 9455
Maakuntahallitus merkitsi tiedokseen
- Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 2.6.2026
- Työllisyyskatsaus 4/2026
- Maakunnan yhteistyöryhmän pöytäkirja 12.5.2026
Viranhaltijapäätökset
- Liite 6 Hankintapäätös Natura-arvioinnin ja Natura-arvioinnin tarveharkinnan tilaamisesta, Päijät-Hämeen maakuntakaava 2060
- Liite 7 Muutospäätös jatkoajasta AKKE-hankkeelle Kansainvälistä kasvua ja kilpailukykyä Createch-ekosysteemistä
- Liite 8 Toimiston sulkeminen kesälomien ajaksi
- Liite 9 Muutospäätös AKKE-hankkeelle Kurpan alueen teollisuuskiinteistöjen aktivointi
- Liite 10 Lausunto Harjun korttelin asemakaavamuutoksen luonnoksesta
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jari PaakkunainenHallintojohtaja / Director, AdministrationPäijät-Hämeen liitto
Maakuntahallituksen ja -valtuuston sihteeri
Linkit
Päijät-Hämeen liitto on maakunnan edunvalvoja, strateginen suunnittelija ja yhteistyön koordinoija
Päijät-Hämeen liitto on yksi Suomen maakuntien liitoista. Lakisääteiseen kuntayhtymään kuuluvat kaikki Päijät-Hämeen 10 kuntaa (Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä). Tärkeimmät tehtävämme ovat aluekehitystehtävät, maakuntakaavoitus ja alueen edunvalvonta.
Päijät-Hämeen liitto on maakunnan strateginen suunnittelija, aluekehitystoiminnan yhteensovittaja, alueiden käytön suunnittelija ja edunvalvoja.
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