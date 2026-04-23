Jani Sievinen kansan tuesta: ”Tuntuu kuin olympialaisiin olisi menossa!”

Historian menestynein suomalaisuimari Jani Sievinen, 52, ilmoitti huhtikuun lopussa osallistuvansa Puruvesi Swim -avovesiuintitapahtumaan 27. kesäkuuta.

Kyseessä on hänen ensimmäinen starttinsa sitten vuoden 2006 lyhyen radan EM-kisojen, jolloin hän päätti menestyksekkään kilpauintiuransa.

”Olen saanut ihan hirveän määrän palautetta sen jälkeen, kun tieto julkaistiin. Kadullakin ihmiset kannustavat ja toivottavat tsemppiä kesän koitokseen. Tuntuu kuin olympialaisiin olisi menossa”, Barcelonan, Atlantan, Sydneyn ja Ateenan olympialaisissa Suomea edustanut Sievinen sanoo.

Joka viikko jotakin – ongelmista huolimatta

Kannustus nosti tunnelman korkealle, mutta harjoittelun aloittaminen pitkän tauon jälkeen toi myös ongelmia.

”Muutaman uintikerran jälkeen tuli aika isojakin korvaongelmia. Pikkuhiljaa korvatkin ovat menoon tottuneet, ja olen päässyt joka viikko tekemään jotain vedessä. Muutaman kilsan pari kertaa viikossa olen pyrkinyt uimaan.”

Myös treeniympäristö on vaihtunut, ehkä hieman yllättäenkin.

”Kyllä, olen huomannut, että jos nyt pitäisi valita uimahallin ja avovesiuinnin välillä, niin ehdottomasti avovesiuinti on kivempaa.”

Opetus vie ajatukset

Ennen tapahtumaa Sievinen antaa yksityistunteja Puruveden rannalla Punkaharjulla.

”Jo muutamana kesänä olemme perheen kanssa käyneet Puruvedellä nauttimassa kesästä ja Suomen kirkkaimmista vesistä. Samalla minulla on ollut mahdollisuus ohjata lapsia ja uinnin harrastajia. Tänä vuonna oppitunnit vievät sopivasti jännitystä ja ajatuksia pois lauantain startista.”

Puruvesi Swim -tapahtumassa uidaan 2,5, 5 ja 10 kilometrin reitit. Sievinen osallistuu lyhimpään sarjaan.

”5 tai 10 kilometrin sarjoihin pitäisi olla pikkuisen räväkämmässä kunnossa.”



INFO: PURUVESI SWIM 27.6.

Mikä: Avovesiuintitapahtuma

Aika: Lauantai 27.6.2026

Paikka: Puruvesi, Punkaharju, Savonlinna

Matkat/reitti: 2,5, 5 ja 10 km Petrisaaren ympärillä

Esittely ja ilmoittautuneiden nimet: Puruvesi Swim -tapahtuman nettisivu



INFO: Jani Sievisen uintiopetus 25.-26.6. Puruvedellä

Mikä: Ennen Puruvesi Swim -tapahtumaa to 25.6 ja pe 26.6 on mahdollista varata Jani Sievisen tekniikkatunteja.

Paikka: Matkailutila Naaranlahden saunaranta, Punkaharju

Varaukset ja hinnat: janisievinen.fi