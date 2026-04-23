Jani Sievinen kansan tuesta: ”Tuntuu kuin olympialaisiin olisi menossa!”

15.6.2026 06:25:00 EEST | PURESISU | Tiedote

Jaa

20 vuoden tauon jälkeen uintitapahtumiin itse osallistuva Sievinen on saanut valtavasti palautetta paluuilmoituksensa jälkeen. Harjoittelun aloitus ei mennyt mestariltakaan ilman ongelmia.

Jani Sievinen on kilpauintiuransa jälkeen valmentanut kunto- ja kilpauimareita Suomessa ja ulkomailla. Omat uintisuoritukset ennen tätä kevättä ovat keskittyneet kesäaikaisiin virkistyspulahduksiin meressä ja järvissä.
Jani Sievinen on kilpauintiuransa jälkeen valmentanut kunto- ja kilpauimareita Suomessa ja ulkomailla. Omat uintisuoritukset ennen tätä kevättä ovat keskittyneet kesäaikaisiin virkistyspulahduksiin meressä ja järvissä. Kuva: Puruvesi Swim

Historian menestynein suomalaisuimari Jani Sievinen, 52, ilmoitti huhtikuun lopussa osallistuvansa Puruvesi Swim -avovesiuintitapahtumaan 27. kesäkuuta.

Kyseessä on hänen ensimmäinen starttinsa sitten vuoden 2006 lyhyen radan EM-kisojen, jolloin hän päätti menestyksekkään kilpauintiuransa.

”Olen saanut ihan hirveän määrän palautetta sen jälkeen, kun tieto julkaistiin. Kadullakin ihmiset kannustavat ja toivottavat tsemppiä kesän koitokseen. Tuntuu kuin olympialaisiin olisi menossa”, Barcelonan, Atlantan, Sydneyn ja Ateenan olympialaisissa Suomea edustanut Sievinen sanoo.

Joka viikko jotakin – ongelmista huolimatta     

Kannustus nosti tunnelman korkealle, mutta harjoittelun aloittaminen pitkän tauon jälkeen toi myös ongelmia.

”Muutaman uintikerran jälkeen tuli aika isojakin korvaongelmia. Pikkuhiljaa korvatkin ovat menoon tottuneet, ja olen päässyt joka viikko tekemään jotain vedessä. Muutaman kilsan pari kertaa viikossa olen pyrkinyt uimaan.”

Myös treeniympäristö on vaihtunut, ehkä hieman yllättäenkin.

”Kyllä, olen huomannut, että jos nyt pitäisi valita uimahallin ja avovesiuinnin välillä, niin ehdottomasti avovesiuinti on kivempaa.”

Opetus vie ajatukset  

Ennen tapahtumaa Sievinen antaa yksityistunteja Puruveden rannalla Punkaharjulla.

”Jo muutamana kesänä olemme perheen kanssa käyneet Puruvedellä nauttimassa kesästä ja Suomen kirkkaimmista vesistä. Samalla minulla on ollut mahdollisuus ohjata lapsia ja uinnin harrastajia. Tänä vuonna oppitunnit vievät sopivasti jännitystä ja ajatuksia pois lauantain startista.”

Puruvesi Swim -tapahtumassa uidaan 2,5, 5 ja 10 kilometrin reitit. Sievinen osallistuu lyhimpään sarjaan.

”5 tai 10 kilometrin sarjoihin pitäisi olla pikkuisen räväkämmässä kunnossa.”

INFO: PURUVESI SWIM 27.6.

Mikä: Avovesiuintitapahtuma
Aika: Lauantai 27.6.2026
Paikka: Puruvesi, Punkaharju, Savonlinna 
Matkat/reitti: 2,5, 5 ja 10 km Petrisaaren ympärillä
Esittely ja ilmoittautuneiden nimet: Puruvesi Swim -tapahtuman nettisivu

INFO: Jani Sievisen uintiopetus 25.-26.6. Puruvedellä

Mikä: Ennen Puruvesi Swim -tapahtumaa to 25.6 ja pe 26.6 on mahdollista varata Jani Sievisen tekniikkatunteja.  
Paikka: Matkailutila Naaranlahden saunaranta, Punkaharju 
Varaukset ja hinnat: janisievinen.fi

Avainsanat

jani sievinenavovesiuintipuruvesi swimpunkaharjusavonlinna

Yhteyshenkilöt

Janne HänninenTapahtumajärjestäjä: Punkaharju Swim, Puruvesi Swim

Puh:050-5440103

PURESISU: Luontoliikkujilta toisille

Käymme ahkerasti uima-altailla, punttisaleilla ja liikuntahalleilla.

Kaikkia liikuntapaikkoja ei kuitenkaan tarvitse rakentaa, vesiä puhdistaa ja pintoja päällystää.

Luonnossa ylämäki ja vastatuuli ovat voimatreeniä, alamäki kehittää koordinaatiota. Loikat, mutkat ja rytminvaihdokset rikkovat monotonian. Koko kroppa tekee työtä. 

Luonnon virikkeet – tuoksut, värit, äänet ja eläinhavainnot – saavat ajan vierähtämään nopeasti. Luontoliikunta on mielen huoltoa parhaimmillaan. 

Siksi PURESISU.      

Yhteys: janne@naaranlahti.com, +358 50 544 0103, https://puresisu.fi/

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta PURESISU

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye