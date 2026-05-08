Kysely: Suomalaiset haluavat EU:lta järeämpää teollisuus- ja teknologiapolitiikkaa
16.6.2026 02:00:00 EEST | Sitra | Tiedote
Suomalaisten näkemykset EU:n sisämarkkinoiden tulevaisuudesta ovat murroksessa. Sitran ja Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVAn kyselyn mukaan suomalaiset odottavat unionilta aiempaa aktiivisempaa roolia Euroopan teollisen perustan, teknologisen kilpailukyvyn ja huoltovarmuuden vahvistamisessa. Omavaraisuudesta ollaan myös valmiita maksamaan, kunhan kilpailu EU:n sisällä on reilua.
Maaliskuussa toteutetun Sitran ja EVAn yhteisen kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset antavat vahvan mandaatin EU-tason teollisuus- ja teknologiapolitiikalle. Kyselyn sisämarkkinoita ja teollisuuspolitiikkaa koskevat osiot julkaistaan nyt Eurooppa-neuvoston kokouksen (18.–19.6.) alla, jossa käsitellään muun muassa kilpailukykyä ja taloustilannetta. Kilpailukyky ja sisämarkkinoiden syventäminen ovat myös heinäkuussa alkavan Irlannin puheenjohtajuuskauden painopisteenä.
Peräti 69 prosenttia vastaajista katsoo, että EU on aktiivisesti rahoitettava ja suosittava eurooppalaisia suuryrityksiä, jotta Eurooppa pysyy mukana teknologisessa kehityksessä.
”Markkinakilpailu ei ole vain neutraalia bisnestä: kriittisillä aloilla siitä on tullut suurvaltapolitiikan ja turvallisuusstrategian jatke. Siksi Euroopan kilpailukykyä ei voida enää tarkastella vain markkinoiden avaamisen ja sääntelyn näkökulmasta. EU:lta vaaditaan nyt sellaisten olosuhteiden luomista, joissa eurooppalaiset yritykset voivat kilpailla tasavertaisesti esimerkiksi Kiinan valtiollisesti tuettujen toimijoiden kanssa”, sanoo Sitran vanhempi neuvonantaja Timo Miettinen, joka avaa kyselyn tuloksia juuri julkaistussa Eurooppa ensin? -artikkelissa.
Kyselyn mukaan suomalaiset eivät näe EU:ta enää vain syventyvien sisämarkkinoiden ja vapaan kilpailun hankkeena. Euroopan on kyettävä vahvistamaan omaa teknologista osaamistaan, tuotantokykyään ja riippumattomuuttaan tilanteessa, jossa talous ja turvallisuus kietoutuvat yhä tiiviimmin yhteen.
”Taloudellisesta kilpailukyvystä on tullut yhä keskeisempi osa voimapolitiikkaa ja suvereniteetin puolustamista. Kaupan avoimuudesta on siirrytty oman tuotannon suojelemiseen ja vahvistamiseen. EU:n on vahvistettava eurooppalaisen teollisuuden toimintaedellytyksiä kriittisillä aloilla”, sanoo Veera Heinonen Sitran ennakointi- ja koulutustoiminnon johtaja.
75 prosenttia vastaajista katsoo, että Euroopan maiden tulisi suosia hankinnoissaan eurooppalaisia yrityksiä, vaikka se nostaisi tuotteiden ja palveluiden hintoja. Eurooppalainen tuotanto, teknologinen osaaminen ja huoltovarmuus painavat vaakakupissa välitöntä kustannussäästöä enemmän.
Vaikka sisämarkkinoiden toimivuutta pidetään tärkeänä, taloudellisen hyödyn tavoittelu ei aja kansallisen itsemääräämisoikeuden ohi. Vain 29 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että Suomen kannattaa tukea sisämarkkinoiden kehittämistä kansallisen päätösvallan luovuttamisenkin uhalla.
Sisämarkkinat Suomelle suuri mahdollisuus
Sisämarkkinoita ja niiden mahdollisuuksia Suomelle kuvaa myös juuri julkaistu muistioSuomi pelinrakentajana geotalouden ajassa: EU:n sisämarkkinat kasvun ja kriisinkestävyyden perustana. Muistio pureutuu siihen, miten unionin kilpailukykyä voidaan vahvistaa sisämarkkinoita kehittämällä sekä millaisena aktiivisena aloitteentekijänä Suomi voisi toimia.
Muistion mukaan Suomen tulisi hyödyntää erityisesti neljää mahdollisuutta, jotta se voi tukea EU:n kilpailukykyä, talouden kasvua ja sisämarkkinoiden toimivuutta:
- Sisämarkkinoiden esteiden purkaminen (mukaan lukien digitaaliset sisämarkkinat): Suomi voi toimia aloitteellisesti sisämarkkinoiden esteiden purkajana ja olla edelläkävijänä sellaisten ratkaisujen kehittämisessä, jotka tukevat koko unionin yhteistä kilpailukykyä.
- Eurooppalaisten rahoitusvälineiden kehittäminen: Voimapolitiikan paluu edellyttää EU:lta mittavia investointeja digitalisaatioon, puhtaaseen siirtymään ja puolustukseen.
- Teollisuuspolitiikan strategisten valintojen tekeminen: Suomi voi edistää erityisesti bio- ja kiertotaloutta, puolustuksen sisämarkkinoita sekä kriittisten digitaalisten teknologioiden arvoketjuja.
- Kansalaisten vahvan tuen hyödyntäminen uudistuksissa: Suomalaisten tuki kohdistuu erityisesti Euroopan strategisen autonomian vahvistamiseen sekä uusien, luotettavien kauppakumppanuuksien etsimiseen.
Näin kysely tehtiin
Sitran ja EVAn yhteinen EU-kyselytutkimus toteutettiin maaliskuussa 2026 osana EVAn Arvo- ja asennetutkimusten sarjaa. Kyselyyn vastasi 2 047 henkilöä. Lisäksi kyselyyn vastasi kutsuttuna 34 EU-asiantuntijaa. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan.
Tiedot kerättiin 17.–30.3.2026. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaa).
Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan.
Nyt julkaistiin kyselyn tuloksia, jotka liittyvät sisämarkkinoihin ja teollisuuspolitiikkaan.
Aineistoista on julkaistu aiemmin kumppanuuksiin ja geopolitiikkaan liittyviä tuloksia. Muut kyselytutkimuksen teemat ja tulokset julkaistaan myöhemmin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anna Solovjew-WartiovaaraViestinnän johtava asiantuntijaPuh:040 830 2825anna.solovjew-wartiovaara@sitra.fi
Timo MiettinenVanhempi neuvonantajatimo.miettinen@sitra.fi
Veera HeinonenJohtaja, Ennakointi ja koulutusSitraPuh:0294 618 505veera.heinonen@sitra.fiwww.sitra.fi/ihmiset/veera-heinonen/
Kuvat
Liitteet
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Sitra on tulevaisuustalo, joka auttaa Suomea uudistumaan. Ennakoimme tulevaa. Etsimme yhdessä kumppaneiden kanssa ratkaisuja huomisen haasteisiin. Edistämme Suomen hyvinvointia ja vauhditamme talouden kestävää kasvua. Parempi tulevaisuus vaatii tekoja jo tänään.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Sitra
Enkät: Trygghet och funktionsförmåga – finländarna vill ha en stark och självständig Europeiska unionen8.5.2026 01:00:00 EEST | Pressmeddelande
Finländarnas inställning till Europeiska unionen har förändrats. En gemensam enkät av Sitra och Näringslivets delegation EVA visar att man nu förväntar sig att unionen kan skydda sina medlemsländer, minska skadliga beroenden och agera i en turbulent världspolitisk situation.
Kysely: Turvaa ja toimintakykyä – suomalaiset haluavat vahvan ja omavaraisen Euroopan unionin8.5.2026 01:00:00 EEST | Tiedote
Suomalaisten suhtautuminen Euroopan unioniin on muuttunut. Sitran ja Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVAn yhteinen kysely osoittaa, että unionilta odotetaan kykyä suojata jäsenmaitaan, vähentää haitallisia riippuvuuksia ja toimia maailmanpolitiikan myllerryksessä.
Survey: Security and resilience – Finns want a strong and self-sufficient European Union8.5.2026 01:00:00 EEST | Press release
Finns’ attitudes towards the European Union have changed. A joint survey by Sitra and the Finnish Business and Policy Forum EVA shows that the Union is now expected to be able to protect its member states, reduce harmful dependencies and act effectively in a turbulent global political environment.
Sitras år 2025: Rekordstor finansiering för lösningar som förnyar Finland och för vägkost för hållbar tillväxt28.4.2026 10:00:00 EEST | Pressmeddelande
År 2025 ökade Sitra avsevärt finansieringen till aktörer som förnyar samhället, och fattade beslut om en särskild satsning på 200 miljoner euro för att förbättra produktiviteten inom den offentliga sektorn och för att finansiera tillväxtföretag. Förutom den populära rapporten Megatrender 2026 sammanställde Sitra en omfattande helhetsbild av förutsättningarna för hållbar tillväxt i Finland. Framtidshuset Sitras arbete och resultat redovisas i verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2025.
Vuosi 2025: Sitralta ennätysmäärä rahoitusta Suomea uudistaviin ratkaisuihin ja eväitä kestävään kasvuun28.4.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Vuonna 2025 Sitra lisäsi merkittävästi rahoitusta yhteiskuntaa uudistaville toimijoille ja teki päätöksen 200 miljoonan euron erityispanostuksesta julkisen sektorin tuottavuuteen ja kasvuyritysten rahoitukseen. Suositun Megatrendit 2026 -raportin lisäksi Sitra koosti laajan tilannekuvan Suomen kestävän kasvun edellytyksistä. Tulevaisuustalo Sitran työstä ja tuloksista kertoo vuoden 2025 toimintakertomus ja tilinpäätös.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme