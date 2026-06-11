Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 16.6.2026

12.6.2026 13:30:00 EEST | Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala | Tiedote

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Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 16. kesäkuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla.

Esityslistalla on muun muassa seuraavat tilahankkeet:

  • päätös Suomenlinnan ala-asteen koulun ja päiväkoti Suomenlinnan tilojen perusparannuksen tarveselvityksestä
  • päätös Herttoniemeen osoitteeseen Hillerikuja 4 sijoittuvien päiväkoti Siilitien ja Hertsikan ala-asteen koulun Hillerikujan toimipisteen tilojen tarveselvityksestä
  • päätös Länsi-Herttoniemeen sijoittuvan lisä- ja väistötilan tarveselvityksen muutoksesta
  • päätös Siltamäkeen osoitteeseen Siltakyläntie 9 sijoittuvien Siltamäen uuden yhtenäisen peruskoulun ja päiväkoti Pertun varhaiskasvatustilojen korvaavan uudisrakennuksen tarveselvityksestä
  • päätös Vuosaareen osoitteeseen Itäreimarinkuja 1 sijoittuvien lastensuojelun erityisen huolenpidon ja päihdehoidon osastojen opetustilojen tarveselvityksestä
  • lausunto osoitteeseen Suuntimotie 28 sijoittuvien Puistolanraitin yhtenäisen peruskoulun laajennuksen ja uuden päiväkodin tilojen hankesuunnitelmasta

Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.

Yhteyshenkilöt

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala huolehtii Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä. Seuraa meitä @HelsinkiOppii, @tyovaenopisto, @Hforsarbis ja @StadinAO

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