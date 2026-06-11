Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 16.6.2026
12.6.2026 13:30:00 EEST | Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala | Tiedote
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 16. kesäkuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla.
Esityslistalla on muun muassa seuraavat tilahankkeet:
- päätös Suomenlinnan ala-asteen koulun ja päiväkoti Suomenlinnan tilojen perusparannuksen tarveselvityksestä
- päätös Herttoniemeen osoitteeseen Hillerikuja 4 sijoittuvien päiväkoti Siilitien ja Hertsikan ala-asteen koulun Hillerikujan toimipisteen tilojen tarveselvityksestä
- päätös Länsi-Herttoniemeen sijoittuvan lisä- ja väistötilan tarveselvityksen muutoksesta
- päätös Siltamäkeen osoitteeseen Siltakyläntie 9 sijoittuvien Siltamäen uuden yhtenäisen peruskoulun ja päiväkoti Pertun varhaiskasvatustilojen korvaavan uudisrakennuksen tarveselvityksestä
- päätös Vuosaareen osoitteeseen Itäreimarinkuja 1 sijoittuvien lastensuojelun erityisen huolenpidon ja päihdehoidon osastojen opetustilojen tarveselvityksestä
- lausunto osoitteeseen Suuntimotie 28 sijoittuvien Puistolanraitin yhtenäisen peruskoulun laajennuksen ja uuden päiväkodin tilojen hankesuunnitelmasta
Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.
Yhteyshenkilöt
Hanna-Kaisa Talvensaariviestintä- ja markkinointipäällikköPuh:040 758 1572hanna-kaisa.talvensaari@hel.fi
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala huolehtii Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä. Seuraa meitä @HelsinkiOppii, @tyovaenopisto, @Hforsarbis ja @StadinAO
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