TÄMÄ TIEDOTE VEDETÄÄN TAKAISIN:Adlercreutz: Osaamistakuu maaliin – tärkeä askel kohti oikeudenmukaisempaa koulua

Uudistuksen tavoitteena on varmistaa, että jokaisella oppilaalla on tarvittavat perustiedot ja -taidot, jotta hän voi edetä opinnoissaan ja onnistua jatko-opiskelussa. Ilman riittävää osaamispohjaa on vaikeampi omaksua vaativampaa sisältöä. Esimerkiksi historian opetusta on vaikea ymmärtää, jos lukutaito ei ole vielä riittävällä tasolla.

– Osaamistakuu on keskeinen uudistus, ja olen iloinen, että olemme nyt päässeet maaliin. Tämä on tärkeä askel sen varmistamiseksi, että kaikki oppilaat saavat tarvitsemansa tiedot ja taidot edetäkseen opinnoissaan sekä voidakseen luottaa omaan oppimiseensa, Adlercreutz sanoo.

Uudistuksessa säädetään aiempaa selkeämmistä ja yhtenäisemmistä lain tasoisista säännöistä sekä arvioinnista että siirtymisestä seuraavalle luokalle. Tavoitteena on tukea opettajia heidän työssään ja samalla selkiyttää sitä, mitä vaatimuksia eteneminen edellyttää.

Toinen keskeinen osa osaamistakuuta on se, että samasta osaamisesta annetaan sama arvosana riippumatta siitä, missä päin maata oppilas käy koulua.

– Koulun ja arvioinnin tulee olla oikeudenmukainen ja ennustettava. Oppilaiden ja heidän perheidensä on voitava luottaa siihen, että samat vaatimukset koskevat kaikkia kouluja ja että arviointi on yhdenvertaista kunnasta ja alueesta riippumatta, Adlercreutz sanoo.