Jatkokaudelle valittu Ismo Kokko: ”Tärkeimmät työmarkkinaneuvottelut käydään kevään lopuksi säätytalolla”
12.6.2026 15:07:02 EEST | Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry | Tiedote
AKT:n edustajakokous valitsi Ismo Kokon yksimielisesti jatkokaudelle liiton puheenjohtajaksi. – AKT:n en oltava liitto, joka elää ajassa. Nyt täytyy katsoa eteenpäin, Kokko totesi linjapuheessaan.
AKT:n edustajakokous valitsi perjantaina 12. kesäkuuta Tampereella AKT:n puheenjohtajaksi jatkokaudelle Ismo Kokon ilman vastaehdokkaita. 1. varapuheenjohtajaksi valittiin uutena AKT:n sopimusalavastaavana toiminut Juha Anttila, 2. varapuheenjohtajaksi jatkokaudelle Niko Blom.
- AKT on kokoaan suurempi liitto. Tehtävämme on nyt kutsua uusia ihmisiä mukaan. Pois katsomosta, pelikentälle. Aktiivisiksi pelaajiksi, jotka haluavat viedä edunvalvontaa uusille vuosikymmenille uusin ajatuksin, puheenjohtaja Ismo Kokko sanoi linjapuheessaan.
Ay-toiminnassa oikotietä ei ole, vain jalkatyö.
- Ammattiliitto ei tarjoa ostopalveluita. Kaikki onnistumiset ovat yhteisten ponnistelujemme tuloksia, Ismo Kokko sanoo.
Liittoja tarvitaan Kokon mukaan nyt enemmän kuin koskaan. Ammattiliitot ovat vastavoima rajattomalle vallantavoittelulle.
- Me AKT:ssä olemme osa vahvaa yhteisöä, jolla on vaikutusvaltaa ja joka rakentaa parempaa Suomea työpaikka kerrallaan, Kokko sanoo.
AKT:n on nyt oltava ajassa ja katsottava eteenpäin.
- Ensi vuoden tärkeimmät työmarkkinaneuvottelut käydään kevään lopuksi säätytalolla. Siellä rakennetaan seuraavan hallituksen ohjelmaa. Neuvottelijat siihen pöytään valitaan ensi kevään eduskuntavaaleissa, Ismo Kokko toteaa.
- AKT jatkaa vahvaa edunvalvontaa. Liittoa pitää kehittää edelleen, että edunvalvonta ja jäsenhankinta tehostuvat, AKT:n tuore 1. varapuheenjohtaja Juha Anttila linjaa.
- AKT:n tehtävä on pysyä järkkymättömänä kuljetusalan työntekijöiden edunvalvojana. Liiton vaikutusvalta neuvottelupöydissä on suoraan verrannollinen siihen, kuinka vahvoja olemme työpaikoilla. Yksi tärkeimmistä tavoitteistamme on sitouttaa alalle saapuvat nuoret. Haluamme tarjota heille paikan yhteisössä, jossa heidän äänensä kuuluu ja jossa he näkevät järjestäytymisen konkreettisen hyödyn, sanoo AKT:n 2. varapuheenjohtajaksi jatkokaudelle valittu Niko Blom.
Yhteyshenkilöt
Sini SilvànviestintäpäällikköAuto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ryPuh:+358 44 412 3009sini.silvan@akt.fi
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Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry on n. 38 000 jäsenen ammattiliitto ja vahva edunvalvoja. Liiton jäsenet työskentelevät autoliikenne-, ahtaus-, säiliöauto- ja öljytuote-, matkailu-, huolinta- ja liikenneopetusaloilla sekä huoltokorjaamoissa, terminaaleissa ja lentokoneiden matkustamoissa.
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