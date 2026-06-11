Agria Eläinvakuutus

Kesäherkut voivat lähettää koiran päivystykseen – nämä ruoat ovat vaaraksi lemmikille

16.6.2026 06:00:00 EEST | Agria Eläinvakuutus | Tiedote

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Grilliherkuista ja piknik-eväistä nauttiminen on osa suomalaista kesää, mutta monet ihmisten kesäherkuista voivat aiheuttaa koiralle vakavia oireita. Katso Agria Eläinvakuutuksen vinkit koiralle sopimattomista ruoka-aineista ja vältä vaaratilanteet.

Koira katsoo kiinnostuneena grilliä, jossa on lihaa ja vihanneksia. Henkilö seisoo vieressä.
Älä anna koiralle grillauksesta tähteiksi jääviä luita, sillä kypsennetty luu hajoaa helposti teräviksi palasiksi. | Agria

Koiralle sopimattomia ruoka-aineita ovat muun muassa maissintähkät, kypsennetyt luut, pähkinät, sipuli ja viinirypäleet. Ihmisten kesäherkut voivat aiheuttaa koiralle oireita aina vatsakivuista hengenvaarallisiin suolitukoksiin ja myrkytyksiin.

Käsittele ruoantähteet oikein

Ennakointi on paras tapa välttää vaaratilanteita. Ruoantähteet kannattaa kerätä heti kokkailun jälkeen pois grillipaikalta. Ruoalle perso koira saattaa tonkia ruoantähteitä myös roskapussista, joten pussi kannattaa viedä heti jätesäiliöön, pois koiran ulottuvilta.

Grillatut luut eivät kuulu koiran ruokakuppiin

Älä anna koiralle grillauksesta tähteiksi jääviä luita tai ruotoja, sillä kypsennetty luu hajoaa helposti teräviksi palasiksi. Luunpalaset ja kalanruodot voivat jäädä jumiin koiran kitalakeen tai ruokatorveen ja vaurioittaa ruoansulatuselimistöä. Luumassa suolistossa saattaa myös aiheuttaa ripulia tai pahimmassa tapauksessa suolitukoksen.

Yllättävät riskit: puutikut ja maissintähkät

Puutikut, kuten jäätelötikut ja grillivartaat, voivat olla hengenvaarallisia, jos koira nielee ne.

Maissintähkää ei myöskään kannata antaa ajanvietteeksi karvaiselle grillauskaverille, sillä koira saattaa niellä tähkän kokonaisena. Pahimmillaan maissintähkä voi jumittua koiran ruoansulatuskanavaan aiheuttaen vaarallisen suolistotukoksen. Usein ainoa tapa poistaa maissintähkä suolistosta on leikkaus.

Liikaa suolaa, liikaa riskejä

Mausteiset ja suolaiset grilliruoat eivät ole koiran vatsalle hyväksi ja voivat aiheuttaa esimerkiksi ripulia. Pahimmillaan suuri määrä suolaa voi johtaa suolamyrkytykseen.

Toimi näin, jos koira pääsee herkuttelemaan vahingossa

Jos epäilet, että koirasi on syönyt jotain sopimatonta, kannattaa ottaa yhteyttä eläinlääkäriin. Yleisiä myrkytyksen oireita ovat mm. oksentelu, ripuli, vatsakivut ja voimakas kuolaaminen.

Mikäli koiran oireet ovat lieviä, voit kysyä apua hoidon tarpeen arviointiin etäeläinlääkäripalvelusta. Esimerkiksi Agria-sovelluksen etäeläinlääkärit päivystävät joka päivä - myös juhannuspyhinä.

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Yhteyshenkilöt

Agria Eläinvakuutus

Agria Eläinvakuutus on eläimiin erikoistunut vakuutusyhtiö, joka tarjoaa vakuutuksia koirille ja kissoille. Lemmikkivakuuttamisen lisäksi tuemme eläinlääketieteellistä tutkimustyötä ja edistämme lemmikkien hyvinvointia. 

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