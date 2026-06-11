Vihreiden Tynkkynen pääministeri Orpolle: keinoja väkivaltaa vastaan löytyy – ja vihreät tarjoavat yhteistyötä niiden edistämisessä
12.6.2026 15:19:09 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen kiittää pääministeri Orpoa
selvistä kannanotoista naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Puheiden lisäksi tarvitaan nyt
tekoja – ja juhannusviikolla vihreät tarjoavat Orpolle nipun keinoja.
Pääministeri Petteri Orpo otti eduskunnan kyselytunnilla vahvasti kantaa naisiin kohdistuvaa
väkivaltaa vastaan. Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen kiittää kannanotoista.
”Naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan kasvu on kansallinen häpeätahra. Kun
maailmalla käydään sotia, Suomessa naiselle vaarallisin paikka on usein oma koti – ja
todennäköisin uhka nykyinen tai entinen puoliso. Se on väärin”, Tynkkynen jyrähtää.
Kyselytunnilla Orpo sanoi: ”joka ainut keino, mitä me voimme yhdessä löytää tämän
vastenmielisen ilmiön torjumiseksi, me tehdään ja tähän tartutaan”. Tynkkynen iloitsee selvästä sitoumuksesta ja tarjoaa apua.
”Vihreät ovat esittäneet vuosien varrella tukuittain keinoja torjua lähisuhdeväkivaltaa. Nyt kun
pääministeri on selvästi sitoutunut toteuttamaan joka ainoan keinon, jonka yhdessä voimme löytää, autamme mielellämme”, Tynkkynen vastaa.
Vihreät toimittavat juhannusviikolla pääministerille laajan paketin keinoja, joilla naisiin
kohdistuvaa väkivaltaa ja lähisuhdeväkivaltaa voidaan torjua nykyistä vahvemmin. Vihreät ovat myös valmiita tekemään hallituksen kanssa yhteistyötä keinojen edistämiseksi vielä tällä kaudella.
Yhteyshenkilöt
Oras TynkkynenVihreän eduskuntaryhmän puheenjohtajaPuh:050 512 1584oras.tynkkynen@eduskunta.fi
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