Vihreiden Tynkkynen pääministeri Orpolle: keinoja väkivaltaa vastaan löytyy – ja vihreät tarjoavat yhteistyötä niiden edistämisessä

Pääministeri Petteri Orpo otti eduskunnan kyselytunnilla vahvasti kantaa naisiin kohdistuvaa

väkivaltaa vastaan. Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen kiittää kannanotoista.



”Naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan kasvu on kansallinen häpeätahra. Kun

maailmalla käydään sotia, Suomessa naiselle vaarallisin paikka on usein oma koti – ja

todennäköisin uhka nykyinen tai entinen puoliso. Se on väärin”, Tynkkynen jyrähtää.



Kyselytunnilla Orpo sanoi: ”joka ainut keino, mitä me voimme yhdessä löytää tämän

vastenmielisen ilmiön torjumiseksi, me tehdään ja tähän tartutaan”. Tynkkynen iloitsee selvästä sitoumuksesta ja tarjoaa apua.



”Vihreät ovat esittäneet vuosien varrella tukuittain keinoja torjua lähisuhdeväkivaltaa. Nyt kun

pääministeri on selvästi sitoutunut toteuttamaan joka ainoan keinon, jonka yhdessä voimme löytää, autamme mielellämme”, Tynkkynen vastaa.



Vihreät toimittavat juhannusviikolla pääministerille laajan paketin keinoja, joilla naisiin

kohdistuvaa väkivaltaa ja lähisuhdeväkivaltaa voidaan torjua nykyistä vahvemmin. Vihreät ovat myös valmiita tekemään hallituksen kanssa yhteistyötä keinojen edistämiseksi vielä tällä kaudella.