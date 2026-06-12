Andersson, Norrback, Ingo ja Ollikainen: Eduskunta vahvistaa tuottajien asemaa elintarvikeketjussa

Tavoitteena on luoda reilummat pelisäännöt elintarvikeketjuun, jossa päivittäistavarakaupalla on Suomessa ollut liian vahva neuvotteluasema suhteessa tuottajiin. Eurooppalaisessa vertailussa Suomen päivittäistavarakauppa on Euroopan kannattavimpia, samaan aikaan kun suomalaiset tuottajat sijoittuvat heikoimmin kilpailukykyä mittaavissa vertailuissa.

Kannattavuuskriisi on akuutti – tuottajien on saatava työstään oikeudenmukainen korvaus

– Suomalainen maatalous on kärsinyt vakavasta kannattavuuskriisistä jo pitkään, ja tilanne on yhä akuutti. Suomessa keskimäärin yksi maatila lopettaa toimintansa joka päivä. Tämä kehitys on pysäytettävä, toteaa Otto Andersson.

Kyse ei ole ainoastaan siitä, voimmeko tulevaisuudessa ostaa kotimaista ruokaa, vaan myös omavaraisuuden ja huoltovarmuuden turvaamisesta kriisitilanteissa. Lakimuutoksen avulla otamme nyt askeleen kohti kannattavampia markkinoita.

– Tällä hetkellä viljelijät saavat aivan liian pienen osuuden elintarvikkeen loppuhinnasta. Maataloustuottajien on saatava työstään parempi korvaus, Andersson jatkaa.

Kauppa ei saa suosia omia merkkejään tuottajien kustannuksella

Keskeinen muutos on, että lakiin lisätään selkeämmät säännöt kaupan omista merkeistä eli tuotteista, joita myydään kauppaketjujen omilla tuotemerkeillä. Tällaisia tuotteita ei kielletä eikä niiden määrää rajoiteta, mutta kauppa ei saa enää suosia omia merkkejään tavalla, joka heikentää kohtuuttomasti tuottajien tai elintarvikealan yritysten asemaa. Kauppaketjut eivät saa käyttää hyväkseen kaksoisrooliaan sekä ostajana että kilpailijana kaupan hyllyillä.

– Toimivat elintarvikemarkkinat ovat edellytys sille, että kauppojen hyllyiltä löytyy kotimaista ruokaa myös tulevaisuudessa. Kun tuottajia painetaan liian ahtaalle, seuraukset näkyvät pitkällä aikavälillä koko ketjussa: investoinneissa, kehityksessä, huoltovarmuudessa ja lopulta myös kuluttajien arjessa. Siksi tämä on tärkeä askel alkutuotannon ja kotimaisen ruoan hyväksi, sanoo Anders Norrback.

Arkaluonteisten ja liiketoiminnalle kriittisten tietojen vaatiminen kielletään

Lakimuutos vahvistaa myös tuottajien ja elintarvikealan yritysten liiketoiminnalle kriittisten tietojen suojaa. Kauppaketjut tai muut elintarvikeketjun vahvemmat toimijat eivät jatkossa voi vaatia tietoja esimerkiksi resepteistä, teknisistä ohjeista, kustannusrakenteesta tai tuotantotavoista ilman hyväksyttävää syytä. Laki vahvistaa myös niiden toimittajien suojaa, jotka käyttävät lakisääteisiä oikeuksiaan esimerkiksi ottamalla yhteyttä viranomaisiin. Näin heidän ei tarvitse pelätä kielteisiä seurauksia liikesuhteissaan.

– Tällä lakimuutoksella puutumme päivittäistavarakaupan epäterveisiin käytäntöihin. Luomme uudet pelisäännöt, jotka rajoittavat sitä, miten kauppa voi markkinoida omia tuotteitaan elintarviketeollisuuden ja alkutuottajien kustannuksella. Uusi laki edellyttää oligopolijäteiltä hyvää kauppatapaa, joka on viime vuosina saanut yhä enemmän väistyä vahvemman osapuolen etujen tieltä. Nyt palautamme hyvän kauppatavan ja mahdollistamme tasapainoisemman elintarvikeketjun, sanoo Christoffer Ingo.

Kustannusshokit eivät saa kaatua heikomman osapuolen niskaan

Lakiin sisältyy myös uusi säännös neuvotteluista poikkeuksellisissa olosuhteissa. Jos esimerkiksi voimakkaat kustannusshokit heikentävät olennaisesti heikomman sopimusosapuolen asemaa, vahvemman osapuolen on heikomman osapuolen pyynnöstä neuvoteltava sopimusehdoista.

– Vaasan vaalipiirissä ja koko Pohjanmaalla tiedämme, kuinka tärkeä elintarvikeketju on työllisyydelle, yrittäjyydelle ja alueelliselle elinvoimalle. Tuottajiemme ja elintarvikealan yritystemme on voitava suunnitella toimintaansa pitkäjänteisesti ja investoida tulevaisuuteen. Se edellyttää kohtuullisia sopimusehtoja, sanoo Mikko Ollikainen.

RKP:n kansanedustajat korostavat, että työ oikeudenmukaisemman elintarvikeketjun puolesta jatkuu myös lain voimaantulon jälkeen.

– Kaupalla on Suomessa keskeinen rooli, mutta suuren vallan mukana tulee myös suuri vastuu. Tarvitsemme elintarvikeketjun, jossa kaikki ketjun osapuolet voivat toimia pitkäjänteisesti ja jossa kotimaista tuotantoa ei ajeta äärirajoille, päättävät Andersson, Norrback, Ingo ja Ollikainen.