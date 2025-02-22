Teknologiateollisuuden työehtosopimukset voimassa sopimuskauden loppuun saakka
15.6.2026 17:00:00 EEST | Teknologiateollisuuden työnantajat ry | Tiedote
Teknologiateollisuuden neuvotteluosapuolet ovat yhteisesti sopineet, että toimialan valtakunnalliset työehtosopimukset pysyvät voimassa sopimuskauden loppuun, 30.11.2027 saakka.
Teknologiateollisuuden toimialojen valtakunnallisissa työehtosopimuksissa sovittiin kevättalvella 2025, että osapuolet tarkastelevat viimeistään vuoden 2026 elokuun aikana sopimusten tavoitteiden toteutumista sekä arvioitavissa olevia talouden ja työllisyyden näkymiä toimialalla. Arvioinnin perusteella sopijaosapuolilla olisi mahdollisuus päättää sopimuskausi alun perin tarkoitettua aikaisemmin.
Osapuolet ovat kesäkuun 2026 aikana toteuttaneet työehtosopimuksissa sovitun tarkastelun ja toteamme yhteisesti, että toimialan valtakunnalliset työehtosopimukset pysyvät voimassa sopimuskauden loppuun 30.11.2027 saakka.
Sopimusten keskeiset tavoitteet, kustannuskilpailukyvyn säilyminen ja ostovoiman paraneminen, ovat pääsääntöisesti toteutuneet sopimusten allekirjoittamisen ajankohtana ennakoidulla tavalla. Talousnäkymiä ovat varjostaneet erinäiset geopoliittiset uhat, kauppapoliittinen turbulenssi ja konkreettiset sotilaalliset operaatiot, jotka edelleen vaikeuttavat merkittävästi talouskehityksen ennustamista. Näistä uhista huolimatta teknologiateollisuudessa nähdään kasvun merkkejä. Kasvu on käynnistymässä – mutta myöhemmin kuin sopimusta tehdessä ennakoitiin.
Suomen pitkään jatkunut erittäin haastava suhdannetilanne ei ole kuitenkaan ratkaisevasti vähentänyt teknologiateollisuuden yritysten tarjoamia työpaikkoja, ja yritykset ovat halunneet pitää osaajista kiinni.
– On hyvä merkki, että pystymme yhdessä ammattiliittojen kanssa jo hyvissä ajoin toteamaan, että pidämme sopimukset voimassa kauden loppuun saakka. Tämä osoittaa sopimusjärjestelmän toimivuutta, toteaa Teknologiateollisuuden työnantajien toimitusjohtaja Jarkko Ruohoniemi.
– Työehtosopimus on jo nyt selkeästi vahvistanut palkansaajien ostovoimaa. Sopimuskauden aikana tämä suotuisa kehitys jatkuu ja hintojen noususta aiheutunut ostovoimavaje kurotaan käytännössä umpeen, Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto sanoo.
Pron puheenjohtaja Niko Simola painottaa pitkän sopimuskauden tuovan vakautta sekä palkansaajien että yritysten näkökulmasta. Hänen mukaansa tämän on erityisen tärkeää nykyisessä epävarmassa maailmantilanteessa.
Teemu Hankamäki Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n puheenjohtajana on tyytyväinen pitkään sopimuskauteen, joka antaa työrauhan myös sopimuskauden aikana työskenteleville yhteisille työryhmille.
Tietotekniikan palvelualalla valtakunnallinen työehtosopimus koskettaa pienempää osaa toimialan yrityksistä. Näille yrityksille yhdessä sovitut työehdot ja yhteistyön kehittäminen sopimuskauden aikana ovat hyvä osoitus yhteistyön merkityksestä, sanoo puheenjohtaja Jyrki Kopperi Tietoala ry:stä.
Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Jarkko Ruohoniemi, Teknologiateollisuuden työnantajat, puh: 040 8339 577
Puheenjohtaja Riku Aalto, Teollisuusliitto, puh: 0400 711 072
Puheenjohtaja Niko Simola, Ammattiliitto Pro, puh: 040 566 8517
Puheenjohtaja Teemu Hankamäki, Ylemmät Toimihenkilöt YTN, puh: 040 709 6681
Puheenjohtaja Jyrki Kopperi, Tietoala ry, puh: 040 833 0633
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