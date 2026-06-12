Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry

OAJ: Toinen sovintoehdotus ammattikorkeakoulujen työriitaan

14.6.2026 22:40:02 EEST | Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry | Tiedote

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Valtakunnansovittelija Anu Sajavaara on antanut myöhään sunnuntai-iltana toisen sovintoehdotuksensa ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta koskevaan työriitaan. Sopijaosapuolet Sivista, OAJ ja YTN antavat kukin omat vastauksensa ehdotukseen tiistaina.

Sunnuntaina 14.6. saatu ehdotus on julkinen vasta vastausten antamisen jälkeen. OAJ:n tulo- ja palkkapoliittinen toimikunta sekä OAJ:n hallitus käsittelevät sovintoehdotuksen. Valtakunnansovittelija on pyytänyt osapuolia vastaamaan sovintoehdotukseen tiistaihin 16.6. kello 16 mennessä.

Valtakunnansovittelijan ensimmäinen sovintoehdotus saatiin 11. toukokuuta. OAJ hyväksyi ehdotuksen ammattikorkeakoulujen uudeksi työehtosopimukseksi 13.5., samoin teki Ylemmät toimihenkilöt YTN. Työnantajapuoli Sivista kuitenkin hylkäsi sen, joten sovintoa ei toukokuussa saatu.

OAJ on jättänyt tänä keväänä yhdeksäntoista lakkovaroitusta ammattikorkeakouluille niiden historian ensimmäisissä lakoissa. Vuorokauden mittaisia lakkoja on järjestetty kahdeksantoista, ja ne ovat jakaantuneet yli 30 paikkakunnalle. Lakot ovat koskeneet lähes 3000 opettajaa eri puolilla Suomea.

Yhteyshenkilöt

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka valvoo koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.

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