Uusia saaristomatkailuelämyksiä itäiselle Uudellemaalle kesällä 2026
15.6.2026 11:30:27 EEST | Haaga-Helia ammattikorkeakoulu | Tiedote
Itäisen Uudenmaan saaristossa pilotoidaan neljää uutta matkailuelämystä. Kesäiset retket ja kurkistukset paikalliseen historiaan ja kulttuuriin ovat tarjolla matkailijoille ja alueen asukkaille kesä–elokuussa 2026.
Saariston syke -hankkeen työpajoissa Porvoossa, Loviisassa ja Sipoossa kehitettiin talvella ja keväällä yhdessä paikallisten yritysten kanssa uusia saaristomatkailun tuotteita. Työpajojen tuloksena syntyi yhteensä 12 uutta saaristomatkailutuotekonseptia, joista neljää pilotoidaan kesällä 2026. Matkailijat ja paikalliset pääsevät kokeilemaan niitä kesä–elokuun aikana.
– Pilottituotteilla yritykset testaavat uudenlaisia saaristoelämyksiä ja tekevät näkyväksi saariston monipuolista tarjontaa. Samalla tuemme paikallisten saaristomatkailuyritysten kasvua ja yhteistyötä, kertoo Saariston syke -hankkeen projektipäällikkö Antti Petteri Kurhinen Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta.
Uudet saaristoelämykset tuovat esille saariston historiaa, luontoa ja paikallista kulttuuria
SSS Paviljong vie osallistujat pirtun salakuljetuksen maailmaan elämyksellisellä tavalla. Rönnäsin Merihuviloiden hohtogolf tarjoaa viihdyttävän ja rennon aktiviteetin muinaistulien äärellä merellisessä ympäristössä. Hamarikuplan perinnepurjehdus ja -saunotus johdattaa kokijat saariston historiaan perinteisen purjehduksen ja saunarituaalien kautta. Fishing Taxin järjestämät Hudön saariretket tarjoavat mahdollisuuden nauttia kesäpäivästä hiekkarannalla, merimatkan ja retkieväiden siivittämänä.
Muinaistulien Taikaa – ylellinen loppukesän elämys saaristossa
Muinaistulien Taikaa -elämys yhdistää saaristomaiseman, yhteisöllisen golf-aktiviteetin ja rentoutumisen. Se on suunnattu erityisesti ystäväporukalle tai yritysryhmälle, joka etsii virkistystä, ylellistä elämyksellisyyttä ja rentoutumista saaristoluonnon äärellä elokuisessa illassa muinaistulien äärellä. Elämys on saatavilla 25.–29.8.2026.
Saariston salaisuudet – pirtun historiaa ja merellisiä elämyksiä
Kokonaisuus tuo esiin alueen rikasta historiaa ja merellistä kulttuuriperintöä saaristolaisruokaa unohtamatta. Se sopii kulttuurista ja historiasta kiinnostuneille matkailijoille, ryhmille sekä kotimaan elämyksiä etsiville aikuisille. Saatavilla 13.8. ja 20.8.2026.
Perinnepurjehdus ja -saunotus – aikamatka saariston perinteisiin
Perinnepurjehdus ja -saunotus yhdistää perinteisen purjehduksen ja ohjatun saunarituaalin elämykselliseksi kokonaisuudeksi. Matka kulkee perinnepurrella Hamarin kylästä saarelle, jossa koetaan suomalaisen saunakulttuurin hoitava voima luonnon yrteillä ja rituaaleilla. Elämys sopii rauhoittavaa elämystä ja kulttuurista kokemusta saaristoluonnosta etsiville. Ajankohta on sovittavissa erikseen.
Hudön saariretki – kesäinen päiväretki hiekkarannalle
Saariretki tarjoaa rennon kesäelämyksen, jossa yhdistyvät merellinen venematka, hiekkarannalla rentoutuminen ja retkieväät. Retki suuntautuu Loviisan Laivasillan satamasta Hudön saarelle, jossa nautitaan uimisesta ja saariston rauhasta. Elämys sopii erityisesti perheille ja pienryhmille, jotka etsivät helppoa ja virkistävää kesäpäivää merellisessä ympäristössä. Saatavilla kesäsunnuntaisin 28.6.2026, 5.7.2026, 12.7.2026, 19.7.2026, 2.8.2026 ja 16.8.2026.
Tuotepiloteilla testataan uudenlaisia tapoja kokea saaristoa sekä kehitetään matkailupalveluja, jotka tukevat alueen vetovoimaa ja yritystoiminnan kasvua.
Lisätietoja
Tuotepilotti 1: Muinaistulien Taikaa – ylellinen loppukesän elämys saaristossa: Merihuvila Rönnäs ja Sea Golf Rönnäs | Rasmus Svahn | Oy MakuSmak Ab | ravintolaronnas@gmail.com | puh. 040 737 9646.
Tuotepilotti 2: Saariston salaisuudet – pirtun historiaa ja merellisiä elämyksiä: Benita Åkerfelt | SS Paviljonki | info@ssspaviljong.fi.
Tuotepilotti 3: Perinnepurjehdus ja -saunotus: Milla Jokisaari | Hamarikupla | hamarikupla@gmail.com | puh. 040 151 5872.
Tuotepilotti 4: Hudön saariretket: Fishing Taxi | Börje Uimonen | borje.uimonen@gmail.com | puh. 045 694 8084.
Lisätietoja kaikista työpajoissa kehitetyistä tuotteista: www.haaga-helia.fi/saaristonsyke.
Saariston syke -hanke on Euroopan unionin osarahoittama.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Antti Petteri KurhinenSaariston syke -hankkeen projektipäällikkö, lehtoriPuh:044 290 0030antti.kurhinen@haaga-helia.fi
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Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja Saariston syke
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä tutkii ja kehittää näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa. Saariston syke on yksi tutkimus- ja kehityshankkeista, joissa Haaga-Helian asiantuntijat ovat mukana. Hankkeen tavoite on parantaa itäisen Uudenmaan saaristomatkailun pk-yritysten elinvoimaisuutta ja innovointivalmiuksia.
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